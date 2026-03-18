Aaj Ka Tarot Rashifal 18 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 मार्च 2026): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि सुबह 8 बजकर 25 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या आरंभ हो जाएगी। आज पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के साथ शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मिथुन राशि में विराजमान मार्गी गुरु कुंभ राशि में विराजमान मंगल, बुध और राहु पर नौवीं दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज कई राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और आकर्षण साफ दिखाई देगा। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ऊर्जा की ओर खिंचे चले आएंगे। कार्यक्षेत्र हो या निजी जीवन, पहल करने और अपने विचार खुलकर रखने का यह अच्छा समय है। यह कार्ड आपको खुद पर पूरा भरोसा रखने का संदेश देता है। जब आप बिना किसी झिझक के अपने वास्तविक रूप में सामने आते हैं, तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन धैर्य और सोच-विचार का है, खासकर आर्थिक मामलों या लंबी योजनाओं को लेकर। आपको लग सकता है कि मेहनत का फल अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह कार्ड याद दिलाता है कि हर चीज़ को बढ़ने में समय लगता है। जल्दबाजी से बचें और अपनी प्रगति का शांत मन से आकलन करें। आपके प्रयास धीरे-धीरे सही दिशा में फल दे रहे हैं।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपकी सोच और इरादों में खास शक्ति है। द मैजिशियन संकेत देता है कि आपके पास अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए सभी साधन मौजूद हैं। नए काम की शुरुआत, विचार साझा करने या किसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। जब स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास साथ चलते हैं, तो परिणाम भी तेज़ी से मिलते हैं।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज आपकी असली ताकत आपके धैर्य और भावनात्मक संतुलन में दिखाई देगी। कोई परिस्थिति आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले सकती है, लेकिन आप शांत और समझदारी से उसे संभाल पाएंगे। यह कार्ड बताता है कि सच्ची शक्ति आक्रामकता में नहीं, बल्कि संयम और आत्मविश्वास में होती है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आर्थिक या करियर से जुड़ा कोई नया अवसर सामने आ सकता है। यह शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। नई योजना, निवेश या काम से जुड़े फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। समझदारी और गंभीरता से उठाया गया कदम आगे स्थायी सफलता दिला सकता है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान स्थिरता, परिवार और व्यावहारिक जिम्मेदारियों पर रहेगा। घर-परिवार, स्वास्थ्य या आर्थिक योजनाओं को लेकर आप संतुलित तरीके से निर्णय ले सकते हैं। यह कार्ड खुद का ध्यान रखने का भी संकेत देता है। जब आप अंदर से सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आसपास भी सकारात्मक माहौल बनता है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज आप अपनी आर्थिक या भावनात्मक सीमाओं को सुरक्षित रखने की कोशिश कर सकते हैं। बचत और योजना बनाना सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर या पकड़ भी ठीक नहीं। संतुलन बनाए रखें। सुरक्षा और विश्वास दोनों साथ हों, तभी स्थिरता बनी रहती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज मेहनत और एकाग्रता का दिन है। आप किसी काम को बेहतर बनाने या नई कौशल सीखने में व्यस्त रह सकते हैं। लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है, और यह कार्ड उसी दिशा में संकेत देता है। आज किया गया प्रयास भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपको अपने काम के लिए प्रशंसा या पहचान मिल सकती है। यह सफलता और उपलब्धि का संकेत देने वाला कार्ड है। आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस सफलता का आनंद लें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आपकी प्रगति धीमी लेकिन स्थिर रहेगी। यह कार्ड अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन आपकी मेहनत मजबूत आधार तैयार कर रही है। नियमितता और योजना के साथ आगे बढ़ते रहें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज स्पष्ट सोच और साफ संवाद की आवश्यकता होगी। किसी निर्णय या बातचीत में आपको सच्चाई और तर्क के साथ अपनी बात रखनी पड़ सकती है। भावनाओं से ज्यादा विवेक से काम लें। स्पष्टता और ईमानदारी आपको मजबूत बनाएगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज धैर्य बनाए रखना जरूरी है। आपको लग सकता है कि प्रयास का परिणाम देर से मिल रहा है, लेकिन यह समय समीक्षा और समझदारी से आगे की योजना बनाने का है। जल्दबाजी न करें। सही समय पर आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।