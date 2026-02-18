Daily Tarot Horoscope 18 Feb 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 फरवरी 2026): आज 18 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल बताता है कि कई राशियों के लिए दिन खुशियाँ ला सकता है। मेष के लिए नेतृत्व, वृषभ के लिए संतुलन, मिथुन के लिए स्पष्टता, कर्क के लिए संतोष, सिंह के लिए प्रतिस्पर्धा, कन्या के लिए संयम, तुला के लिए पुरानी यादें, वृश्चिक के लिए नकारात्मकता से मुक्ति, धनु के लिए सफलता, मकर के लिए अवसर, कुंभ के लिए चुनाव और मीन के लिए आत्मविश्वास का दिन है। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन नई शुरुआत और उपलब्धियों का संकेत देता है।

26 फरवरी से मेष, कर्क और धनु राशि के जातकों के करियर और व्यापार पर पड़ सकता है सकारात्मक प्रभाव, बुद्धि के दाता बुध चलेंगे उल्टी चाल

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के साथ बुधवार का दिन है। आज शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आ सकता है। द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स आदि कार्ड्स आपके जीवन में नई चीजों की दस्तक करा सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (द एम्परर)- (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन नेतृत्व और नियंत्रण का है। ‘द एम्परर’ संकेत देता है कि आपको अपने जीवन की बागडोर मजबूत हाथों में लेनी होगी। कार्यस्थल हो या पारिवारिक जिम्मेदारियां, स्पष्ट निर्णय और अनुशासन आपको सफलता दिलाएंगे। अपनी सीमाएं तय करें और योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से लागू करें। नेतृत्व का अर्थ हुकूमत नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और स्थिरता से मार्गदर्शन करना है। आज लिया गया ठोस निर्णय भविष्य की मजबूत नींव बनेगा।

वृषभ (टू ऑफ पेंटाकल्स )- (Taurus Tarot Horoscope)

आज आप कई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। काम, परिवार और निजी जीवन के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं—लचीलापन और सही प्राथमिकता तय करना आपकी ताकत बनेगा। समय प्रबंधन पर ध्यान दें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य हर स्थिति को संभाल लेगा।

मिथुन (ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपके विचारों में स्पष्टता और तेज़ी आएगी। किसी उलझन का समाधान अचानक सामने आ सकता है। सच बोलने और स्पष्ट संवाद करने का यह सही समय है। नई सोच और तर्क शक्ति आपको सही दिशा दिखाएगी। यदि किसी विषय पर निर्णय लेना है, तो आज निडर होकर फैसला करें। यह कार्ड नए बौद्धिक आरंभ और आत्मविश्वास का संकेत देता है।

कर्क (नाइन ऑफ कप्स)- (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन संतोष और भावनात्मक तृप्ति लेकर आया है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है या मन को सुकून देने वाला समाचार मिल सकता है। छोटी-छोटी खुशियों में आनंद खोजें। परिवार के साथ समय बिताना या पसंदीदा गतिविधि में शामिल होना आपके लिए खास रहेगा। कृतज्ञता का भाव आपके सुख को और बढ़ाएगा।

सिंह (फाइव ऑफ वांड्स)- (Leo Tarot Horoscope)

आज हल्की-फुल्की प्रतिस्पर्धा या मतभेद सामने आ सकते हैं। कार्यस्थल पर विचारों का टकराव संभव है, लेकिन इसे अहंकार की लड़ाई न बनने दें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और सीखने की भावना रखें। यह प्रतिस्पर्धा आपकी प्रतिभा को निखार सकती है। धैर्य और संयम से स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी।

कन्या (टेम्परेंस)- (Virgo Tarot Horoscope)

आज संतुलन और संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। ‘टेम्परेंस’ संकेत देता है कि धैर्य और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकलेगा। काम और आराम के बीच तालमेल रखें। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद और सहनशीलता का सहारा लें। संतुलित दृष्टिकोण से दिन सहज और सफल रहेगा।

तुला( सिक्स ऑफ कप्स)- (Libra Tarot Horoscope)

पुरानी यादें और रिश्ते आज आपके जीवन में मिठास घोल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात या संदेश मिलने की संभावना है। बचपन की यादें या पारिवारिक जुड़ाव आपको भावनात्मक सुकून देंगे। आज दयालुता और स्नेह का भाव रिश्तों को मजबूत करेगा।

वृश्चिक (द डेविल)- (Scorpio Tarot Horoscope)

आज आपको अपनी कमजोरियों या किसी नकारात्मक आदत का सामना करना पड़ सकता है। ‘द डेविल’ संकेत देता है कि कोई पुराना डर, आसक्ति या सीमित सोच आपको रोक रही है। सच्चाई को स्वीकार करें और खुद को मुक्त करने का साहस दिखाएं। जागरूकता ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

धनु (द वर्ल्ड)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

आज सफलता और पूर्णता का संकेत है। किसी महत्वपूर्ण कार्य या परियोजना का समापन संतोष देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और सराहना मिल सकती है। यह समय उपलब्धियों का जश्न मनाने और नए अवसरों की तैयारी का है। एक अध्याय समाप्त हो रहा है, दूसरा शुरू होने वाला है।

मकर (ऐस ऑफ पेंटाकल्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आर्थिक या करियर से जुड़ा नया अवसर मिल सकता है। निवेश, नई योजना या व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। व्यावहारिक सोच और रणनीति अपनाएं। यह कार्ड स्थिरता और दीर्घकालिक लाभ का संकेत देता है। सही दिशा में उठाया गया कदम भविष्य को मजबूत बनाएगा।

कुंभ (सेवन ऑफ कप्स )- (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपके सामने कई विकल्प होंगे, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। हर अवसर आकर्षक दिख सकता है, लेकिन समझदारी से चयन करें। भावनाओं के बजाय तर्क और प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लें। सही विकल्प वही है जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाता हो।

मीन (क्वीन ऑफ वांड्स)- (Pisces Tarot Horoscope)

आज आत्मविश्वास और आकर्षण आपके साथ रहेगा। आपकी ऊर्जा और रचनात्मकता लोगों को प्रभावित करेगी। अपने विचार खुलकर रखें और पहल करने से न डरें। नेतृत्व क्षमता और उत्साह आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। आज का दिन अपने हुनर को सामने लाने का है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।