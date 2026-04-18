Aaj Ka Tarot Rashifal 18 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 18 अप्रैल 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि दोपहर 2 बजकर 10 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज चंद्रमा मेष राशि में सूर्य और शुक्र के साथ युति करके त्रिग्रही के साथ कलात्मक योग का निर्माण कर रहे है। ऐसे में कई राशियों को लाभ मिल सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन धैर्य, संतुलन और सही दिशा में प्रयास करने का संदेश देता है। कई राशियों के लिए यह समय मेहनत के फल मिलने, नए अवसरों की शुरुआत और आर्थिक सुधार का संकेत है, वहीं कुछ राशियों को जल्दबाजी, गुस्से और भ्रम से बचने की सलाह दी गई है। मेष, सिंह और वृश्चिक जैसी राशियों के लिए आत्मविश्वास और सफलता के संकेत हैं, जबकि वृषभ, मकर और मीन को धैर्य और निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। मिथुन, धनु और कुंभ के लिए नए अवसर और विचार सामने आएंगे, लेकिन सही निर्णय लेना जरूरी होगा। कर्क और कन्या को भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिकता पर ध्यान देना चाहिए, वहीं तुला को वित्तीय संतुलन बनाए रखना होगा।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज गति, दृढ़ संकल्प और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। हाल की उलझनों के बाद अब आगे बढ़ने की मजबूत ऊर्जा महसूस होगी। सफलता आपके हाथ में है, बशर्ते आप अनुशासन और फोकस बनाए रखें। परिस्थितियां भले अलग दिशाओं में खींचें, लेकिन तर्क और भावनाओं का संतुलन ही आपकी असली ताकत है। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार है, हालांकि जल्दबाजी और अहंकार से बचना जरूरी होगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि को धैर्य रखने और सही समय पर भरोसा करने की सलाह देता है। खासकर आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। भले ही परिणाम अभी स्पष्ट न दिखें, लेकिन भीतर ही भीतर प्रगति जारी है। आज का दिन एक्शन से ज्यादा समीक्षा करने का है। सोच-समझकर आगे बढ़ें, स्थिरता धीरे-धीरे ही बनेगी।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए मैनिफेस्टेशन का मजबूत संकेत देता है। आज आपके विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे योजनाएं साकार होने लगेंगी। नए प्रोजेक्ट, बातचीत या समझौते के लिए अच्छा समय है। हालांकि ध्यान भटकने और दिखावे से बचना जरूरी है। सही इरादों के साथ किए गए प्रयास जल्दी परिणाम देंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए आंतरिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन का संकेत है। आज किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लें। असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए नई शुरुआत और आर्थिक अवसरों का संकेत देता है। कोई नया काम, निवेश या अवसर सामने आ सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन भविष्य में बड़े परिणाम दे सकती है। जिम्मेदारी और योजना के साथ आगे बढ़ना सफलता की कुंजी होगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि को संतुलन और स्वयं की देखभाल पर ध्यान देने का संदेश देती है। आज व्यावहारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ मानसिक शांति भी जरूरी है। घर, स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। संतुलित रहकर ही आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि को अपने संसाधनों और धन को संभालकर रखने की सलाह देता है। बचत और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, जो सही भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा नियंत्रण या डर से बचना जरूरी है। संतुलित दृष्टिकोण ही स्थिरता देगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए सफलता और आत्मनिर्भरता का संकेत है। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है और आप अपने प्रयासों का फल महसूस कर सकते हैं। यह समय अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और उन्हें एंजॉय करने का है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि के लिए नई प्रेरणा और अवसरों का संकेत देता है। कोई खबर या आइडिया आपको उत्साहित कर सकता है। यह शुरुआत का समय है, इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। संभावनाओं को समझकर धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए स्थिर और निरंतर प्रगति का संकेत है। आप धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने रास्ते पर ध्यान दें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि को स्पष्ट सोच और ईमानदार संवाद का संदेश देती है। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। भावनाओं से हटकर तार्किक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा। सच बोलें, लेकिन संवेदनशीलता बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि को धैर्य रखने और अपने प्रयासों पर भरोसा करने की सलाह देता है। परिणाम भले देर से मिल रहे हों, लेकिन प्रगति हो रही है। निराश होने के बजाय अपने काम की समीक्षा करें और दिशा स्पष्ट रखें। समय के साथ मेहनत जरूर रंग लाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।