Aaj Ka Tarot Rashifal 17 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 17 मार्च 2026): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9 बजकर 33 मिनट तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज मंगलवार का दिन है। आज मासिक शिवरात्रि, भद्रा, पञ्चक, आडल योग, साध्य योग हैं। वहीं आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। साथ ही वह मंगल के साथ संयोग करके महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। ऐसे में आज कुछ राशियों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन मेहनत, अनुशासन और कौशल को निखारने पर केंद्रित रहेगा। एट ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि सफलता एकदम से नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास और समर्पण से मिलती है। आप काम, सीखने या किसी लक्ष्य को बेहतर बनाने में व्यस्त रह सकते हैं। छोटी-छोटी कोशिशें भविष्य में बड़े परिणाम देंगी। धैर्य रखें और ध्यान भटकने से बचें। आज की लगन ही आने वाली स्थिरता की नींव रखेगी।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज किसी महत्वपूर्ण भावनात्मक या मूल्य से जुड़े निर्णय का समय आ सकता है। द लवर्स केवल प्रेम का नहीं, बल्कि सही चुनाव का भी संकेत देता है। आप दो लोगों, दो रास्तों या दो इच्छाओं के बीच उलझन महसूस कर सकते हैं। डर या दबाव से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से फैसला लें। जब दिल और मूल्य एक दिशा में होते हैं, तब सही रास्ता अपने आप स्पष्ट हो जाता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज कई जिम्मेदारियों या कामों के बीच संतुलन बनाना पड़ सकता है। टू ऑफ पेंटाकल्स दिखाता है कि आप सब संभालने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोझ तनाव दे सकता है। समझदारी से तय करें कि अभी किस चीज़ को प्राथमिकता देनी है। लचीलापन आपकी ताकत है, लेकिन स्थिरता सही चयन से ही आती है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज कुछ भावनात्मक लगाव, आदतें या डर आपके सामने स्पष्ट हो सकते हैं। द डेविल यह दिखाता है कि कहीं न कहीं कोई भावना या स्थिति आपको बांध रही है। यह किसी रिश्ते, आदत या पुराने डर से जुड़ा हो सकता है। आज खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या यह सच में आपके लिए सही है। जागरूकता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको अपने विचारों या फैसलों पर डटे रहने की जरूरत पड़ सकती है। सेवन ऑफ वांड्स बाहरी दबाव या प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। लेकिन यह कार्ड बताता है कि आपकी स्थिति मजबूत है। आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। हर किसी को खुश करने की कोशिश जरूरी नहीं—अपने मूल्यों पर टिके रहना ही असली ताकत है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज अचानक बदलाव या सच्चाई सामने आ सकती है। द टॉवर तब आता है जब कोई पुरानी व्यवस्था या भ्रम टूटना जरूरी हो जाता है। शुरुआत में यह अस्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन यह आगे के लिए रास्ता साफ करता है। जो चीज़ टिकाऊ नहीं थी, उसका गिरना ही नए और सच्चे अवसरों के लिए जगह बनाता है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक ऊर्जा और रोमांटिक संकेत मिल सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स प्रेम भरे संदेश, निमंत्रण, माफी या रचनात्मक प्रेरणा का संकेत देता है। आप खुद भी भावनाएं खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे। हालांकि, भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखें। सच्ची भावना और समझ के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। किंग ऑफ कप्स बताता है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हुए शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे। हो सकता है कोई आपसे भावनात्मक सहारा भी मांगे। करुणा और धैर्य से रिश्ते और मजबूत होंगे।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज नई ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा का अनुभव हो सकता है। पेज ऑफ वांड्स किसी नए विचार, अवसर या संदेश का संकेत देता है। यह समय नई संभावनाओं को तलाशने का है। हर चीज़ को तुरंत तय करने की जरूरत नहीं—पहले अनुभव करें और सीखें। उत्साह ही आगे की राह बनाएगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आराम और मानसिक शांति की जरूरत है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि लगातार मेहनत या तनाव के बाद शरीर और मन को विश्राम चाहिए। थोड़ी दूरी, ध्यान या शांति आपको फिर से ऊर्जा दे सकती है। यह आलस्य नहीं, बल्कि खुद को फिर से मजबूत बनाने का समय है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज छोटे-मोटे मतभेद या बहस की स्थिति बन सकती है। फाइव ऑफ वांड्स दिखाता है कि यह असली संघर्ष नहीं, बल्कि अलग-अलग विचारों का टकराव है। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। समझदारी से तय करें कि कहां ऊर्जा लगानी है। सहयोग से स्थितियां बेहतर होंगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज किसी खास रिश्ते में गहराई और समझ बढ़ सकती है। टू ऑफ कप्स आपसी सम्मान, संतुलन और सच्चे भावनात्मक जुड़ाव का संकेत देता है। यह प्रेम, दोस्ती या किसी महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में सामने आ सकता है। दिल से की गई बातचीत रिश्तों को और मजबूत बनाएगी।

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डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।