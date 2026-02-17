Daily Tarot Horoscope 17 Feb 2026 (आज का टैरो राशिफल 16 फरवरी 2026): टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, आज का दिन कई राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है। मेष के लिए खुशियाँ, वृषभ के लिए भावनात्मक संतुलन, मिथुन को सतर्क रहने की सलाह, कर्क के लिए आत्मविश्वास, सिंह के लिए नई शुरुआत, कन्या के लिए संतुलन, तुला के लिए अंतर्ज्ञान, वृश्चिक के लिए अंत, धनु के लिए ऊर्जा, मकर के लिए स्पष्टता, कुंभ के लिए स्थिरता और मीन के लिए आत्मचिंतन का दिन है।

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने के साथ-साथ भौमवती अमावस्या भी है। इसके साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र के साथ परिघ योग का निर्माण हो रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के मुताबिक, टैरो कार्ड्स के आधार पर आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। लंबे समय से चला आ रहा वाद-विवाद समाप्त हो सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष (थ्री ऑफ कप्स)- (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन खुशियों और मेल-मिलाप का संकेत दे रहा है। दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ जुड़ाव आपको नई ऊर्जा देगा। कोई छोटी-सी पार्टी, मुलाकात या दिल से हुई बातचीत मन का तनाव दूर कर सकती है। आपकी उपलब्धियां तब और खास लगेंगी जब उन्हें अपनों के साथ साझा करेंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और किसी पुराने मसले का समाधान भी बातचीत से निकल सकता है।

वृषभ (किंग ऑफ कप्स)- (Taurus Tarot Horoscope)

भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा। आप शांत और समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे। किसी को आपकी सलाह या सहारे की जरूरत पड़ सकती है। धैर्य और सहानुभूति से रिश्तों में सम्मान बढ़ेगा। ध्यान रखें दूसरों की मदद करते हुए अपनी सीमाएं न भूलें।

मिथुन (सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Gemini Tarot Horoscope)

आज सतर्क रहने की जरूरत है। हर बात या व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। योजनाओं को फिलहाल गोपनीय रखें और जल्दबाजी से बचें। समझदारी और रणनीति से काम लेंगे तो किसी संभावित परेशानी से बच सकते हैं। अवलोकन करना आज आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा।

कर्क (द चैरियट)- (Cancer Tarot Horoscope)

आज दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का दिन है। लक्ष्य स्पष्ट रखें और मन व बुद्धि के बीच संतुलन बनाए रखें। बाधाएं आएंगी, लेकिन आपका फोकस उन्हें पार करने में मदद करेगा। यह समय निर्णायक कदम उठाने का है।

सिंह (पेज ऑफ वांड्स)- (LeoTarot Horoscope)

नई शुरुआत और उत्साह का दिन है। कोई प्रेरणादायक विचार या संदेश मिल सकता है। रचनात्मकता और जिज्ञासा आपको नए रास्तों की ओर ले जाएगी। छोटी-सी पहल भी भविष्य में बड़ी उपलब्धि बन सकती है।

कन्या (सिक्स ऑफ पेंटाकल्स)- (Virgo Tarot Horoscope)

देने और पाने का संतुलन महत्वपूर्ण रहेगा। आर्थिक या भावनात्मक सहयोग का आदान-प्रदान हो सकता है। किसी की मदद करेंगे या आपको सहारा मिलेगा। निष्पक्षता और कृतज्ञता बनाए रखें। यही सामंजस्य लाएगा।

तुला (द हाई प्रीस्टेस)- (Libra Tarot Horoscope)

आज अंतर्ज्ञान की आवाज सुनें। हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य रखने से सच्चाई सामने आएगी। कोई रहस्य या छिपी जानकारी धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकती है। ध्यान और आत्मचिंतन लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक (टेन ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Scorpio Tarot Horoscope)

एक कठिन अध्याय का अंत संभव है। मानसिक या भावनात्मक बोझ से मुक्ति मिलेगी। यह अंत भले भारी लगे, लेकिन नई शुरुआत की राह खोलेगा। आराम और आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें।

धनु (नाइट ऑफ वांड्स)- (Sagittrius Tarot Horoscope)

ऊर्जा और जोश से भरा दिन है। अचानक अवसर मिल सकते हैं। साहस के साथ कदम बढ़ाएं, लेकिन आवेग में निर्णय न लें। सही दिशा में लगाया गया उत्साह सफलता दिलाएगा।

मकर (क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स)- (Capricorn Tarot Horoscope)

स्पष्ट सोच और सटीक निर्णय लेने का दिन है। भावनाओं के बजाय तर्क को प्राथमिकता दें। सीमाएं तय करें और अपनी बात साफ शब्दों में रखें। आपकी समझदारी आपको जटिल परिस्थितियों से निकाल ले जाएगी।

कुंभ (फोर ऑफ वांड्स)- (Aquarius Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और संतोष का अनुभव होगा। कोई उपलब्धि या पारिवारिक खुशी मन को सुकून दे सकती है। अपनी मेहनत के फल का आनंद लें और अपनों के साथ समय बिताएं।

मीन (द हर्मिट)- (Pisce Tarot Horoscope)

आज आत्मचिंतन और शांति का दिन है। थोड़ा अकेले समय बिताना फायदेमंद रहेगा। ध्यान, लेखन या आध्यात्मिक अभ्यास से मन साफ होगा। भीतर की आवाज ही आज आपका सही मार्गदर्शन करेगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।