Aaj Ka Tarot Rashifal 17 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 17 अप्रैल 2026): वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि शाम 5 बजकर 21 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। आज रेवती, अश्विनी नक्षत्र के साथ वैधृति, विष्कुंभ के साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कुछ राशि के जातक खुद की भावनाओं को नियंत्रण पर रखें। इसका असर आपके निजी जीवन में देखने को मिल सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

आज आपके भीतर तेज़ गति से आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी। आप किसी भी लंबित काम को तुरंत पूरा करने के मूड में होंगे और धीमी गति या अस्पष्ट जवाब आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय बाद में सुधार की मांग कर सकता है। इसलिए हर बात को सुनकर ही प्रतिक्रिया दें। सहकर्मियों के साथ संवाद करते समय शब्दों की तीक्ष्णता कम रखें, वरना अनावश्यक तनाव बन सकता है।

निजी जीवन में भी आप स्पष्ट बात करेंगे, पर सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में अचानक खर्च या जोखिम भरा निर्णय टालना बेहतर रहेगा। दिन के अंत तक यदि आप अपनी ऊर्जा को एक मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो उपलब्धि का संतोष मिलेगा और मानसिक बेचैनी कम होगी।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

आज का दिन स्थिरता, सुरक्षा और दीर्घकालिक सोच का संकेत देता है। परिवार, घर और भविष्य की योजनाओं को लेकर मन गंभीर रहेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे लेकिन ठोस प्रगति होगी और आपके पिछले प्रयासों का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह या सहयोग मिल सकता है, जिससे आपकी योजना मजबूत होगी।

निजी जीवन में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और संबंधों में भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में बचत, निवेश या वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छा समय है। अनावश्यक खर्च से बचकर आप आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। दिन के अंत तक संतुलन और सुरक्षा की भावना मन को संतोष देगी।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

आज आपका मन नई जानकारी और विचारों से भरा रहेगा। आप हर स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नई सूचना मिल सकती है या कोई योजना बदल सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। जल्दबाज़ी में निष्कर्ष निकालने से बचें और पूरी जानकारी मिलने तक धैर्य रखें।

रिश्तों में ज़्यादा विश्लेषण करने के बजाय सीधी बातचीत करना बेहतर रहेगा। किसी पुराने भ्रम का समाधान भी आज हो सकता है। आर्थिक मामलों में अफवाहों या बिना पुष्टि के निर्णय लेने से बचें। शाम तक यदि आप मन को शांत रखेंगे, तो स्पष्टता आएगी और दिशा तय करना आसान होगा।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

आज आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान दोनों मजबूत रहेंगे। आप लोगों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे और किसी की मदद करने की इच्छा होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी आपको टीम में महत्वपूर्ण बना सकती है। हालांकि, दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेना आपको थका सकता है, इसलिए सीमाएं तय करना जरूरी है।

निजी जीवन में दिल से की गई बातचीत रिश्तों को गहराई देगी। किसी पुराने भावनात्मक मुद्दे पर भी समाधान मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भावुक होकर खर्च करने से बचें। दिन के अंत में शांत वातावरण, संगीत या अकेले समय बिताने से मन संतुलित रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

आज आपके सामने भविष्य की संभावनाएं खुलती नजर आएंगी। आप नए अवसरों, योजनाओं और विस्तार के बारे में सोचेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी या सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है। यह समय जल्दबाज़ी का नहीं, बल्कि धैर्य से योजना बनाने का है। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे।

हालांकि परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे, इसलिए अपेक्षाएं संतुलित रखें। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। शाम तक आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट और उत्साहित महसूस करेंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

आज संतुलन और सहयोग का दिन है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से काम आसान होगा और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं या स्वयं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो उन्हें बांटना सही रहेगा। रिश्तों में बराबरी का व्यवहार संबंधों को मजबूत करेगा। किसी पुराने मतभेद को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का अवसर मिल सकता है।

आर्थिक मामलों में संतुलित खर्च और सोच-समझकर सहायता देना लाभकारी रहेगा। दिन के अंत तक आप मानसिक रूप से हल्कापन महसूस करेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

आज कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत, प्रस्ताव या जिम्मेदारी मिल सकती है। यह छोटा कदम भी आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनेगा।

रिश्तों में स्थिरता और व्यावहारिकता दिखाई देगी। आर्थिक मामलों में बचत या निवेश की शुरुआत करने का अच्छा समय है। जल्दबाज़ी से बचते हुए योजना बनाएं। दिन के अंत तक आशा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

आज कई विकल्प सामने आने से मन भ्रमित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने से पहले हर विकल्प का मूल्यांकन करें। कल्पनाओं में खोने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें। रिश्तों में स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में अवास्तविक उम्मीदों से बचना जरूरी है। शाम तक जब आप एक दिशा चुनेंगे, तो मानसिक शांति मिलेगी।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी और आप किसी विवाद को सुलझाने में भूमिका निभा सकते हैं। रिश्तों में समझदारी और सहयोग बढ़ेगा।

भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में संयम लाभकारी रहेगा। दिन के अंत में मानसिक शांति का अनुभव होगा।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

आज खुशी और उपलब्धि का संकेत है। कार्यक्षेत्र में कोई काम पूरा होने से संतोष मिलेगा और आपको प्रशंसा भी मिल सकती है। परिवार या मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उत्साह में खर्च बढ़ सकता है। दिन के अंत तक आराम और संतुष्टि का अनुभव होगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

आज तर्क और स्पष्ट सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन रिश्तों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करें। दिन के अंत में आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

आज संबंधों में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। किसी महत्वपूर्ण बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में साझेदारी से लाभ मिलेगा। निजी जीवन में अपनापन और समझ बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में संयुक्त निर्णय सोच-समझकर लें। शाम तक मन संतुष्ट और शांत रहेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।