Aaj Ka Tarot Rashifal 16 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 16 मार्च 2026): चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। इसके साथ ही आज पापमोचनी एकादशी पारण, सोम प्रदोष व्रत, पञ्चक, आडल योग, विडाल और शिव योग हैं। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों को निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

11 अप्रैल से मीन, कुंभ, वृष और कर्क राशि वालों को आर्थिक उन्नति के योग, बुद्धि के दाता बुध करेंगे गुरु के घर में प्रवेश

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आगे बढ़ने और सफलता पाने की मजबूत ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए दिशा पर नियंत्रण जरूरी होगा। द चैरियट संकेत देता है कि परिस्थितियां आपको नेतृत्व लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कई जिम्मेदारियां या भावनाएं आपको अलग-अलग दिशाओं में खींच सकती हैं, लेकिन फोकस और अनुशासन से आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्पष्ट निर्णय और आत्मविश्वास आपको बाधाओं पर विजय दिलाएंगे।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक सोच मजबूत रहेगी। किंग ऑफ पेंटाकल्स दीर्घकालिक सुरक्षा और जिम्मेदार फैसलों का प्रतीक है। करियर, निवेश या वित्तीय योजनाओं में समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आज धैर्य और संतुलन के साथ काम करें। असली समृद्धि सिर्फ धन नहीं, बल्कि भरोसेमंद और स्थिर होना भी है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज दिन तेज और सक्रिय ऊर्जा से भरा रह सकता है। अचानक संदेश, जरूरी बातचीत या त्वरित निर्णय सामने आ सकते हैं। आपका मन सतर्क और तेज रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। स्पष्ट और संयमित संवाद से ही स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सही दिशा में इस्तेमाल की गई बुद्धि आपको बड़ी सफलता दिला सकती है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक संतोष और पारिवारिक खुशी का अनुभव हो सकता है। टेन ऑफ कप्स प्रेम, समझ और अपनत्व का संकेत देता है। परिवार या करीबी रिश्तों के साथ सुखद पल बिताने का अवसर मिल सकता है। यह दिन याद दिलाता है कि असली खुशी सरल और सच्चे रिश्तों में छिपी होती है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व और आत्मविश्वास की ऊर्जा मजबूत रहेगी। किंग ऑफ वांड्स आपको प्रेरणा और स्पष्ट दृष्टि के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोग आपसे मार्गदर्शन या प्रेरणा ले सकते हैं। करियर या रचनात्मक कार्यों में पहल करना फायदेमंद रहेगा। सच्चा नेतृत्व दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज सहयोग और टीमवर्क से सफलता मिलने की संभावना है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स दिखाता है कि आपकी मेहनत और कौशल को पहचान मिल सकती है। किसी प्रोजेक्ट या सामूहिक प्रयास में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से परिणाम बेहतर होंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज न्याय, संतुलन और सच्चाई का दिन है। जस्टिस कार्ड संकेत देता है कि किसी महत्वपूर्ण निर्णय, समझौते या नैतिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ईमानदारी और निष्पक्षता से लिया गया फैसला आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगा। कर्मों का संतुलन आज स्पष्ट दिखाई दे सकता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। डेथ कार्ड किसी पुराने अध्याय के समाप्त होने और नए आरंभ की तैयारी का संकेत देता है। यह बदलाव कठिन लग सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। जो पुराना अब आपके काम का नहीं रहा, उसे छोड़ना ही नई संभावनाओं का रास्ता खोलता है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। टेम्परेंस दिखाता है कि जीवन के अलग-अलग पहलुओं में संतुलन बनाकर ही शांति और प्रगति संभव है। जल्दबाजी या अतिशयोक्ति से बचें। शांत और संयमित दृष्टिकोण आपको सही दिशा देगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी की ऊर्जा प्रमुख रहेगी। द एम्परर संकेत देता है कि आपको किसी स्थिति में नियंत्रण और स्पष्ट दिशा स्थापित करनी पड़ सकती है। करियर या योजनाओं में मजबूत फैसले लेने का समय है। दृढ़ता और समझदारी से लिया गया निर्णय स्थिरता लाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। द फूल जीवन में नए रास्तों और अनुभवों की ओर कदम बढ़ाने का संकेत देता है। यह समय उत्साह और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने का है। हालांकि, निर्णय लेते समय सजग रहना भी जरूरी है। हर नई यात्रा साहस से ही शुरू होती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत रहेगी। द हाई प्रीस्टेस आपको भीतर की आवाज सुनने और शांत रहकर स्थितियों को समझने की सलाह देती है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने मन की गहराई में छिपे संकेतों पर भरोसा रखें, यही आपको सही दिशा दिखाएंगे।

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डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।