Aaj Ka Tarot Rashifal 16 February 2026 (टैरो राशिफल 16 फरवरी 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम को 5 बजकर 34 मिनट है। वहीं उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज सोमवार का दिन है। इसके साथ ही आज चंद्रमा मकर राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज श्रवण नक्षत्र रात 08:47 पीएम तक तक रहेगा। वहीं उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग योग है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, टैरो आज कुछ राशियों के लिए विशेष अवसर और सकारात्मक बदलाव सामने आएंगे। मेहनत का फल मिलने के साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष- ऐस ऑफ वांड्स (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको अपनी क्षमता और आत्मबल का एहसास होगा। ‘द मैजिशियन’ संकेत देता है कि सफलता के लिए जरूरी सभी गुण आत्मविश्वास, कौशल और इच्छाशक्ति—आपके भीतर पहले से मौजूद हैं। रुके हुए काम की शुरुआत करने या नई योजना को अमल में लाने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें और लक्ष्य तय करें। जब आपके इरादे और कर्म एक दिशा में चलते हैं, तो परिणाम भी जल्दी दिखाई देते हैं।

वृषभ- फोर ऑफ पेंटाकल्स (Taurus Tarot Horoscope)

आज अपनी उपलब्धियों पर नजर डालने और संतोष महसूस करने का समय है। आर्थिक स्थिरता या व्यक्तिगत सफलता आपको आत्मविश्वास दे सकती है। मेहनत का फल मिलने से मन में शांति रहेगी। खुद को थोड़ा आराम दें और उस सुख का आनंद लें जो आपने अपने प्रयासों से कमाया है। कृतज्ञता आपके जीवन में और समृद्धि लाएगी।

मिथुन- पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Gemini Tarot Horoscope)

आज रिश्तों या मूल्यों से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर फैसला लें। स्पष्ट संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा। सच्चाई और प्रामाणिकता अपनाने से मन की शांति बनी रहेगी। प्रेम और समझ आज आपकी राह दिखाएंगे।

कर्क- टेन ऑफ कप्स (Cancer Tarot Horoscope)

मन थोड़ा उदास या उदासीन महसूस कर सकता है। लेकिन अवसर आपके आसपास ही हैं। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। खुद को अलग-थलग करने से बचें। आत्मचिंतन करें, पर सकारात्मक सोच के साथ। छोटी-सी दृष्टि बदलने से भावनात्मक संतुलन लौट आएगा।

सिंह- नाइट ऑफ वांड्स (LeoTarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से नया आरंभ संभव है। रिश्तों में ताजगी आएगी या कोई नई भावना जन्म ले सकती है। माफी और खुलापन अपनाएं। यही आपको सच्ची खुशी देगा। दिल से की गई बातचीत रिश्तों को और गहरा बनाएगी।

कन्या -सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Virgo Tarot Horoscope)

आज जिम्मेदारियों और स्नेह के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। परिवार और काम दोनों में आपकी स्थिरता भरोसा दिलाएगी। आर्थिक मामलों में समझदारी दिखेगी। दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद की जरूरतों को भी महत्व दें।

तुला -टू ऑफ कप्स (Libra Tarot Horoscope)

दिन हल्की-फुल्की और मधुर ऊर्जा लेकर आया है। कोई प्यारा संदेश या रचनात्मक विचार मन को खुश कर सकता है। प्रेम में सहजता और मासूमियत बनाए रखें। ज्यादा सोचने की बजाय दिल की सुनें।

वृश्चिक- डेथ (Scorpio Tarot Horoscope)

अचानक बदलाव या खुलासा हो सकता है। जो चीजें अस्थिर थीं, वे टूट सकती हैं, लेकिन यह भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। घबराने की बजाय बदलाव को स्वीकारें। सच्चाई अंततः आपको आगे बढ़ाएगी।

धनु- थ्री ऑफ वांड्स (Sagittrius Tarot Horoscope)

जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा महसूस हो सकता है। हर काम खुद करने की जिद छोड़ें। कुछ जिम्मेदारियां बांटें और आराम को प्राथमिकता दें। ऊर्जा संतुलित करेंगे तो आगे की राह आसान होगी।

मकर-किंग ऑफ पेंटाकल्स (Capricorn Tarot Horoscope)

धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का दिन है। मेहनत और अनुशासन आपके साथ हैं। तुरंत परिणाम न दिखें, फिर भी निरंतर प्रयास जारी रखें। आज की लगन भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी।

कुंभ- द फूल (Aquarius Tarot Horoscope)

खुशी, स्पष्टता और आत्मविश्वास आज आपका साथ देंगे। सकारात्मक ऊर्जा से माहौल रोशन रहेगा। उपलब्धियों का जश्न मनाएं और अपनों के साथ समय बिताएं। आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

मीन- द मून (Pisces Tarot Horoscope)

रिश्तों में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। दिल से की गई बातचीत रिश्ते को नई गहराई दे सकती है। आपसी सम्मान और संतुलन से प्रेम और भी सुंदर बनेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।