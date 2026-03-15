Aaj Ka Tarot Rashifal 15 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 15 मार्च 2026): आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के साथ रविवार का दिन हैं। आज ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे शुक्र और शनि के साथ युति करके त्रिग्रही के साथ शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज पापमोचनी एकादशी के साथ खरमास लग रहे हैं। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है, तो कुछ राशियों के जीवन में खुशियां आ सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज जिम्मेदारियों का बोझ कुछ अधिक महसूस हो सकता है। टेन ऑफ वांड्स संकेत देता है कि काम, अपेक्षाएं और खुद पर डाला गया दबाव आपको थका सकता है। कई बार आप जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अकेले उठा लेते हैं। यह कार्ड चेतावनी देता है कि खुद को थोड़ा विराम देना जरूरी है। काम बांटें, अनावश्यक दबाव छोड़ें और आराम को भी उतना ही महत्व दें। संतुलन बनाए रखने से ही आगे की राह आसान होगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक स्तर पर नई शुरुआत की ऊर्जा है। ऐस ऑफ कप्स दिल के फिर से खुलने और प्रेम व अपनत्व के प्रवाह का संकेत देता है। किसी रिश्ते में नजदीकी बढ़ सकती है, पुरानी नाराजगी दूर हो सकती है या आत्म-प्रेम की भावना मजबूत हो सकती है। मन पहले से अधिक शांत और संवेदनशील महसूस करेगा। आज अपनी भावनाओं पर भरोसा रखें।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज संतुष्टि और खुशी का अनुभव हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स उस इच्छा की पूर्ति का संकेत देता है, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। जीवन के छोटे-छोटे सुखों को महसूस करने का यह सही समय है। आभार की भावना रखें। जितना आप अपनी खुशियों को पहचानेंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ेगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन बेहद सकारात्मक और उत्साह से भरा रह सकता है। द सन खुशी, सफलता और स्पष्टता का प्रतीक है। किसी अच्छी खबर, प्रशंसा या मन को हल्का करने वाले अनुभव का संकेत मिल सकता है। लंबे समय से चल रही चिंता या उलझन अब कम हो सकती है। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें। आज का दिन उत्सव जैसा महसूस हो सकता है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज जीवन के किसी महत्वपूर्ण अध्याय के सफल समापन का संकेत है। द वर्ल्ड उपलब्धि, संतोष और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लंबे समय से किया गया प्रयास अब परिणाम दे सकता है। यह समय अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे की नई संभावनाओं के लिए तैयार होने का है। इस सफलता का आनंद लें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। टेन ऑफ पेंटाकल्स दीर्घकालिक सफलता, आर्थिक मजबूती और पारिवारिक सहयोग का संकेत देता है। आपके धैर्य और अनुशासन का परिणाम अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह समय उन उपलब्धियों को सराहने का है जो आपने निरंतर प्रयास से हासिल की हैं।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज नई प्रेरणा और उत्साह की ऊर्जा मिल सकती है। ऐस ऑफ वांड्स किसी नए विचार, रचनात्मक योजना या जोश भरे अवसर का संकेत देता है। यह शुरुआत का क्षण है। जहां साहस और पहल से बड़ा बदलाव आ सकता है। ज्यादा सोचने के बजाय अपने उत्साह के साथ आगे बढ़ें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से सफलता की ओर बढ़ने का समय है। द चैरियट दिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद आप अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और अनुशासन बनाए रखें। स्पष्ट दिशा और मजबूत इच्छाशक्ति आपको विजय दिला सकती है।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आशा और सकारात्मकता की ऊर्जा महसूस होगी। द स्टार संकेत देता है कि कठिन समय के बाद धीरे-धीरे राहत और विश्वास लौट रहा है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगी हैं। धैर्य रखें और भरोसा बनाए रखें। समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज किसी नए व्यावहारिक अवसर का संकेत मिल सकता है। ऐस ऑफ पेंटाकल्स अक्सर करियर, व्यवसाय या आर्थिक योजनाओं में नई शुरुआत दर्शाता है। यह छोटा कदम हो सकता है, लेकिन भविष्य में स्थिरता और सफलता का आधार बन सकता है। धैर्य और अनुशासन से इसे आगे बढ़ाएं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज मन में संतोष और खुशी की भावना रहेगी। नाइन ऑफ कप्स बताता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है या परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। जीवन के सुखद पलों का आनंद लें और आभार व्यक्त करें। सकारात्मक सोच और संतुष्टि आपको और खुशियां दे सकती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज खुशी, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। द सन जीवन में उजाला और सकारात्मकता लाता है। मन हल्का और उत्साहित महसूस करेगा। यह समय खुद को व्यक्त करने, खुशियां साझा करने और जीवन के सरल पलों का आनंद लेने का है। सकारात्मकता आपके आसपास फैलती नजर आएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।