Aaj Ka Tarot Rashifal 15 February 2026 (टैरो राशिफल 15 फरवरी 2026): फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि दोपहर 4 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, टैरो आज कुछ राशियों के लिए विशेष अवसर और सकारात्मक बदलाव सामने आएंगे। मेहनत का फल मिलने के साथ आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष- ऐस ऑफ वांड्स (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको आपके प्रयासों का सम्मान और पहचान मिल सकती है। लंबे समय से जिस काम में मेहनत कर रहे थे, उसमें सफलता या सराहना मिलने के संकेत हैं। सहकर्मी, परिवार या मित्र आपके प्रयासों की प्रशंसा कर सकते हैं। यह जीत केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि भी देगी। याद रखें—हर छोटी उपलब्धि भी जश्न की हकदार है। खुद पर गर्व करें, क्योंकि यही आत्मविश्वास आगे और बड़े अवसर आकर्षित करेगा।

वृषभ- फोर ऑफ पेंटाकल्स (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन स्नेह, सौंदर्य और आत्म-देखभाल का है। ‘द एम्प्रेस’ संकेत देती है कि आप भावनात्मक रूप से समृद्ध और संतुलित महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताना, खुद की देखभाल करना या रचनात्मक कार्यों में मन लगाना सुखद रहेगा। रिश्तों में अपनापन और गर्मजोशी बढ़ेगी। जब आप खुद को प्यार देते हैं, तभी जीवन में प्रचुरता सहज रूप से बहती है।

मिथुन- पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Gemini Tarot Horoscope)

आज पुरानी निराशा या अधूरी उम्मीदें मन में उभर सकती हैं। लेकिन कार्ड संकेत देता है कि जो खो गया, उस पर अटके रहने के बजाय जो आपके पास है, उसे पहचानें। भावनात्मक उपचार की शुरुआत दृष्टिकोण बदलने से होती है। खुद को माफ करें और आगे बढ़ें—उम्मीद अभी भी आपके आसपास मौजूद है।

कर्क- टेन ऑफ कप्स (Cancer Tarot Horoscope)

आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान आज चरम पर रहेंगे। लोग आपसे सलाह या सुकून पाने के लिए जुड़ सकते हैं। भावनात्मक बातचीत और दिल से जुड़ाव संभव है। लेकिन दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखें। संतुलन बनाए रखेंगे तो दिन शांति से बीतेगा।

सिंह- नाइट ऑफ वांड्स (LeoTarot Horoscope)

आज धैर्य और संयम की परीक्षा हो सकती है। ‘स्ट्रेंथ’ कार्ड बताता है कि असली ताकत शांत और स्थिर रहने में है। आक्रामक प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी और करुणा अपनाएं। आपकी परिपक्वता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

कन्या -सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Virgo Tarot Horoscope)

काम और लक्ष्य पर फोकस रहेगा। आप किसी कौशल को बेहतर बनाने या अधूरे कार्य को पूरा करने में जुट सकते हैं। जल्दबाजी से बचें—लगातार और ईमानदार प्रयास ही भविष्य की सफलता की नींव रखेंगे।

तुला -टू ऑफ कप्स (Libra Tarot Horoscope)

आज संतुलन और निष्पक्षता जरूरी है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। तथ्यों को स्पष्ट रूप से देखें और भावनाओं के बजाय सत्य के आधार पर फैसला लें। ईमानदारी से उठाया गया कदम भविष्य में सकारात्मक परिणाम देगा।

वृश्चिक- डेथ (Scorpio Tarot Horoscope)

दिल की बात कहने का दिन है। रोमांस, रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिल सकते हैं। किसी खास व्यक्ति से जुड़ाव गहरा हो सकता है। सच्चाई और संवेदनशीलता आज रिश्तों में जादू भर देंगी।

धनु- थ्री ऑफ वांड्स (Sagittrius Tarot Horoscope)

लंबे इंतजार के बाद गति आएगी। अचानक कोई संदेश, प्रस्ताव या अवसर मिल सकता है। योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। तैयार रहें—समय आपके पक्ष में काम कर रहा है।

मकर-किंग ऑफ पेंटाकल्स (Capricorn Tarot Horoscope)

टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। आपके कौशल की सराहना होगी और साझा प्रयास बेहतर परिणाम देंगे। सब कुछ अकेले करने की बजाय दूसरों की मदद स्वीकारें।

कुंभ- द फूल (Aquarius Tarot Horoscope)

नई शुरुआत या सीखने का अवसर सामने आ सकता है। यह समय किसी नई योजना या आर्थिक पहल की नींव रखने का है। छोटे कदम भी भविष्य में बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं।

मीन- द मून (Pisces Tarot Horoscope)

आशा और हीलिंग का संकेत है। अगर हाल में मन भारी था, तो आज राहत मिलेगी। खुद पर और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें। सकारात्मक सोच से रास्ते खुद खुलने लगेंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।