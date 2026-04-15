Aaj Ka Tarot Rashifal 15 April 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि रात 10 बजकर 31 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के साथ ब्रह्म, इंद्र योग के साथ शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज वैशाख मास के प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज चंद्रमा सुबह 9 बजकर 37 मिनट तक कुंभ राशि और फिर मीन राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

आज का टैरो राशिफल संकेत देता है कि दिन आत्मचिंतन, संतुलन और बदलाव को अपनाने का है। कुछ राशियों को भावनात्मक उलझन, अहंकार और आदतों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, वहीं कई लोगों के लिए नए अवसर, सीख और सकारात्मक शुरुआत के योग बन रहे हैं। रिश्तों में समझदारी, शांति और संवाद बनाए रखना लाभकारी रहेगा। कुछ के जीवन में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, जो शुरुआत में कठिन लगें लेकिन आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। कुल मिलाकर, सकारात्मक सोच, आत्म-नियंत्रण और नई संभावनाओं को स्वीकार करने से दिन बेहतर बन सकता है।टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

फोर ऑफ कप्स भावनात्मक असंतोष और मानसिक ठहराव का संकेत देता है। आज आप अपने आसपास मौजूद अवसरों में रुचि कम महसूस कर सकते हैं। मन थोड़ा अलग-थलग या विचारों में उलझा हुआ रह सकता है। यह भी संभव है कि वर्तमान मनोदशा के कारण आप किसी सकारात्मक अवसर को नजरअंदाज कर दें। यह दिन आत्म-चिंतन का है, लेकिन नकारात्मकता में फंसे रहने से बचना आवश्यक है। खुद को अलग करने या बिना सोचे-समझे प्रस्ताव ठुकराने से बचें। छोटे-छोटे सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा और नई प्रेरणा मिलेगी।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मतभेद और अहंकार से जुड़ी परिस्थितियों का संकेत देता है। आज किसी बातचीत में तनाव बढ़ सकता है। भावनात्मक रूप से आप रक्षात्मक या थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। यह कार्ड बताता है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इससे संतुष्टि नहीं मिलती। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में गलतफहमी की संभावना है। शांत रहकर स्थिति को संभालना बेहतर रहेगा। सहयोग की भावना अपनाने से लंबे समय की तनावपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता है।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

द डेविल आकर्षण, आदतों या सीमित सोच का संकेत देता है। आप किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो तात्कालिक खुशी दे, लेकिन लंबे समय में लाभकारी न हो। भावनात्मक रूप से बेचैनी या बाहरी दबाव महसूस हो सकता है। यह कार्ड अपने व्यवहार और आदतों पर ध्यान देने का सुझाव देता है। आत्म-नियंत्रण बनाए रखना जरूरी होगा। जो चीज आपको रोक रही है, उसे पहचानकर आप सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

किंग ऑफ कप्स भावनात्मक परिपक्वता और संतुलन का संकेत देता है। आज आप स्थितियों को समझदारी और सहानुभूति के साथ संभालेंगे। भावनात्मक रूप से स्थिरता महसूस होगी। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और भावनात्मक मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल है। आपकी शांत और संवेदनशील सोच आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। संतुलन बनाए रखने से सामंजस्य बना रहेगा।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

पेज ऑफ पेंटेकल्स नई सीख और विकास का संकेत देता है। आज आप करियर, पढ़ाई या वित्त से जुड़ी नई योजना पर विचार कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से उत्सुकता और प्रेरणा बनी रहेगी। यह दिन कौशल विकसित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अनुकूल है। व्यावहारिक सोच अपनाने से दीर्घकालिक सफलता का आधार तैयार होगा।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

द फूल नई शुरुआत और नए अनुभव का संकेत देता है। आप बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। भावनात्मक रूप से आशावाद और उत्साह रहेगा। यह दिन आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने और नए अवसर स्वीकार करने का है। सकारात्मक सोच से विकास और नई संभावनाएं सामने आएंगी।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

द स्टार आशा और उपचार का संकेत देता है। आप भविष्य को लेकर अधिक आशावादी महसूस करेंगे। भावनात्मक रूप से शांति और प्रेरणा मिलेगी। तनाव कम हो सकता है और स्पष्टता बढ़ेगी। यह दिन आत्म-देखभाल और योजनाओं पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक सोच से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

डेथ कार्ड गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। पुरानी आदतें या स्थितियां समाप्त हो सकती हैं। शुरुआत में यह बदलाव तीव्र लग सकता है, लेकिन यह विकास के लिए जरूरी है। पुराने को छोड़ने से नई शुरुआत का मार्ग बनेगा। यह दिन परिवर्तन को स्वीकार करने का है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

नाइन ऑफ पेंटेकल्स स्वतंत्रता और उपलब्धि का संकेत देता है। आप अपने प्रयासों पर गर्व महसूस करेंगे। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह दिन व्यक्तिगत विकास और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। अपनी प्रगति को सराहने से आगे सफलता मिलेगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

टेन ऑफ कप्स पारिवारिक खुशी और भावनात्मक संतोष का संकेत देता है। प्रियजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा। यह दिन कृतज्ञता व्यक्त करने और संबंध मजबूत करने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक वातावरण मानसिक शांति देगा।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

ऐस ऑफ कप्स नई भावनात्मक शुरुआत का संकेत देता है। रिश्तों में सुधार या नया जुड़ाव संभव है। भावनात्मक रूप से आप खुले और संवेदनशील रहेंगे। यह दिन प्रेम और सकारात्मकता व्यक्त करने के लिए अनुकूल है। सच्चाई और अपनापन सामंजस्य बढ़ाएगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

द सन खुशी, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है। आप आत्मविश्वास और उत्साह महसूस करेंगे। कार्यों में पहचान मिलने की संभावना है। यह दिन पहल करने और सकारात्मक पलों का आनंद लेने के लिए अनुकूल है। आपकी ऊर्जा नए अवसर आकर्षित करेगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।