Daily Tarot Horoscope 12 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि सुबह 8 बजकर 11 मिनट तक रहने वाला है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ वरियान, परिघ योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि में मंगल और सूर्य की युति से मंगल आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन कुछ राशि के जातक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक सामंजस्य और आपसी समझ का दिन है। टू ऑफ कप्स सच्चे और संतुलित रिश्ते का संकेत देता है, जहां भावनाएं बराबरी से समझी और सम्मानित की जाती हैं। यह ऊर्जा प्रेम, सुलह या दिल से हुई किसी महत्वपूर्ण बातचीत के रूप में सामने आ सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी भावनाओं को समझे। रिश्ते में हैं तो भावनात्मक नजदीकी और बढ़ेगी। सच्चा संबंध ईमानदारी और भावनात्मक उपस्थिति से मजबूत होता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज काम और जिम्मेदारियों में अनुशासन और नेतृत्व की जरूरत रहेगी। द एम्परर आपको आत्मविश्वास के साथ स्थिति को संभालने और स्पष्ट निर्णय लेने का संकेत देता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी या अधिकार से जुड़े व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाना लाभदायक रहेगा। जिम्मेदारी स्वीकार करें और नेतृत्व से पीछे न हटें।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में आशा, सुकून और भावनात्मक उपचार की ऊर्जा रहेगी। द स्टार कठिन समय के बाद विश्वास और सकारात्मकता लौटने का संकेत देता है। मन पहले से हल्का और शांत महसूस कर सकता है। भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बन रही हैं। धैर्य रखें और भरोसा बनाए रखें।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज कोई भावनात्मक संदेश, सुखद सरप्राइज या दिल को छू लेने वाला पल मिल सकता है। पेज ऑफ कप्स कोमल भावनाओं और सहज अभिव्यक्ति का संकेत देता है। किसी का प्यार भरा संदेश, माफी या रचनात्मक विचार आपके दिल को छू सकता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से न डरें। संवेदनशीलता आज आपकी ताकत बनेगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आत्मचिंतन और एकांत की जरूरत महसूस हो सकती है। द हर्मिट बताता है कि बाहरी शोर और लोगों की राय से थोड़ी दूरी बनाकर आप अपने भीतर की आवाज को बेहतर समझ पाएंगे। जरूरी जवाब आपको दूसरों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति से मिलेंगे। यह दिन योजना बनाने और खुद को समझने के लिए अच्छा है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज देने और पाने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स निष्पक्षता, उदारता और स्वस्थ आदान-प्रदान का संकेत देता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या किसी से सहयोग मिल सकता है। ध्यान रखें कि न तो जरूरत से ज्यादा दें और न ही खुद को बोझिल महसूस करें। संतुलन ही रिश्तों और सफलता को स्थायी बनाता है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि की ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। द एम्प्रेस रचनात्मकता, स्नेह और भावनात्मक संतुष्टि का संकेत देती है। रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ सकता है। यह दिन स्वयं की देखभाल, रचनात्मक कार्यों और प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। खुद को खुशी और स्नेह पाने की अनुमति दें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज कुछ छिपी हुई भावनाएं या अनजानी चिंताएं सामने आ सकती हैं। द मून अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही कुछ भ्रम भी पैदा कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि किसी स्थिति के पीछे कुछ और सच्चाई छिपी है। जल्दबाजी में निर्णय या टकराव से बचें। धैर्य और आत्मचिंतन से ही स्पष्टता मिलेगी।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

आज कई जिम्मेदारियों को संतुलित करना पड़ सकता है। टू ऑफ पेंटाकल्स काम, वित्त या निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत दिखाता है। थोड़ी व्यस्तता महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी लचीलापन ही आपको संभाले रखेगा। प्राथमिकताएं तय करें और एक समय में एक काम पर ध्यान दें।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज किसी रिश्ते, साझेदारी या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय का समय आ सकता है। द लवर्स दिल और दिमाग दोनों के संतुलन से फैसला लेने की सलाह देता है। केवल तर्क या डर के आधार पर निर्णय न लें। जो विकल्प आपके मूल्यों और भावनाओं से मेल खाता है, वही सही रास्ता दिखाएगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज टीमवर्क और सहयोग से सफलता मिल सकती है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि आपके कौशल और योगदान को सराहना मिलेगी। काम से जुड़े विचार-विमर्श, योजना या रचनात्मक सहयोग के लिए यह अच्छा दिन है। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज धैर्य, संयम और भावनात्मक संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि शांत और समझदार प्रतिक्रिया किसी भी चुनौती को आसान बना सकती है। परिस्थितियां आपको परख सकती हैं, लेकिन आपका धैर्य ही आपको जीत दिलाएगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।