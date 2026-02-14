Aaj Ka Tarot Rashifal 14 February 2026 (टैरो राशिफल 14 फरवरी 2026, वैलेंटाइन टैरो राशिफल): फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि दोपहर 4 बजकर 1 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज 14 फरवरी होने के कारण वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज का दिन भावनाओं, कोमलता और दिल से लिए गए फैसलों का है। वैलेंटाइन डे सिर्फ रोमांटिक प्रेम ही नहीं, बल्कि दोस्ती, परिवार और सबसे महत्वपूर्ण आत्म-प्रेम का भी उत्सव है। आज के टैरो संकेत देते हैं कि ईमानदारी, हीलिंग और साहस के साथ व्यक्त किया गया प्रेम गहरे संबंधों को जन्म देता है। दिल की आवाज़ सुनें और प्रेम को बिना डर के बहने दें।

मेष- ऐस ऑफ वांड्स (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके भीतर जुनून और आकर्षण की नई चिंगारी जल सकती है। किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण या पुराने रिश्ते में फिर से रोमांच लौट सकता है। पहल करने का साहस दिखाएं। दिल की बात कहने या सरप्राइज प्लान करने का समय है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रेम को सहज रूप से आकर्षित करेंगे।

वृषभ- फोर ऑफ पेंटाकल्स (Taurus Tarot Horoscope)

आप आज अपने दिल की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। पुराने अनुभवों ने आपको सतर्क बनाया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा संकोच रिश्तों में दूरी ला सकता है। थोड़ा खुलकर भावनाएं साझा करें। संतुलन के साथ दिया गया प्रेम आपको स्थिरता और भरोसा दोनों देगा।

मिथुन- पेज ऑफ स्वॉर्ड्स (Gemini Tarot Horoscope)

आज शब्दों में जादू है। फ्लर्टी मैसेज, प्यारी बातचीत या अचानक कोई इज़हार आपके दिन को खास बना सकता है। दिल की बात खुलकर कहें। ईमानदार संवाद से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में ताजगी आएगी।

कर्क- टेन ऑफ कप्स (Cancer Tarot Horoscope)

भावनात्मक संतोष और अपनापन आज आपको घेर सकता है। साथी, परिवार या दोस्तों के साथ बिताया गया समय दिल को सुकून देगा। यह कार्ड सच्चे और सुरक्षित प्रेम का संकेत है। जो आपके पास है, उसकी कद्र करें। यही आपकी असली खुशी है।

सिंह- नाइट ऑफ वांड्स (LeoTarot Horoscope)

आज रोमांच और जोश चरम पर रहेगा। आप किसी खास को प्रभावित करने या डेट को यादगार बनाने के मूड में रहेंगे। आपका आकर्षण सबको अपनी ओर खींचेगा। बस ध्यान रखें कि उत्साह के साथ संवेदनशीलता भी बनी रहे।

कन्या -सेवन ऑफ पेंटाकल्स (Virgo Tarot Horoscope)

रिश्तों में धैर्य और समझ की जरूरत है। आज आप सोचेंगे कि आपका रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। याद रखें कि सच्चा प्रेम समय, देखभाल और निरंतर प्रयास से मजबूत होता है। छोटी-छोटी परवाह बड़े बदलाव लाती है।

तुला -टू ऑफ कप्स (Libra Tarot Horoscope)

यह दिन आपके लिए प्रेम का आदर्श प्रतीक बन सकता है। आपसी समझ, भावनात्मक संतुलन और गहरा जुड़ाव महसूस होगा। अगर कोई मतभेद था तो सुलह संभव है। दिल से जुड़ा रिश्ता और भी मजबूत होगा।

वृश्चिक- डेथ (Scorpio Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। पुराने गिले-शिकवे या दर्द को छोड़ने का समय है। माफी और स्वीकृति से दिल हल्का होगा। जब अतीत का बोझ हटेगा, तब नया और सच्चा प्रेम जगह बना सकेगा।

धनु- थ्री ऑफ वांड्स (Sagittrius Tarot Horoscope)

आज आप भविष्य के सपने बुन सकते हैं। किसी के साथ नई योजनाएं, यात्रा या लंबे समय की सोच। दूर बैठे किसी खास से जुड़ाव भी मजबूत हो सकता है। उम्मीद और उत्साह आपके प्रेम जीवन में नई दिशा देंगे।

मकर-किंग ऑफ पेंटाकल्स (Capricorn Tarot Horoscope)

आप आज प्रेम को स्थिरता और जिम्मेदारी के साथ व्यक्त करेंगे। व्यावहारिक कदम जैसे सुरक्षा, सहयोग या भविष्य की योजना। आपके प्यार को दर्शाएंगे। यह दिन लंबे और भरोसेमंद रिश्तों की नींव मजबूत करने का है।

कुंभ- द फूल (Aquarius Tarot Horoscope)

आज दिल को हल्का रखें और नए अनुभव के लिए तैयार रहें। बिना ज्यादा सोचे प्यार को अपनाएं। अचानक मुलाकात या नई शुरुआत खुशी दे सकती है। सहजता और सादगी में ही रोमांस खिलेगा।

मीन- द मून (Pisces Tarot Horoscope)

भावनाएं गहरी और संवेदनशील रहेंगी। कुछ अनकहे एहसास सामने आ सकते हैं। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन भ्रम से बचें। खुलकर बात करने से रिश्तों में स्पष्टता और शांति आएगी।

आज का संदेश:

वैलेंटाइन डे पर प्रेम को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ महसूस करें। जब दिल खुला हो, तो रिश्तों में जादू खुद-ब-खुद उतर आता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।