Aaj Ka Tarot Rashifal 14 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वरूथिनी एकादशी पारण, कृष्ण वामन द्वादशी, मेष संक्रान्ति, सोलर नववर्ष, पुथन्डू, पञ्चक, त्रिपुष्कर योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। ऐसे में आज कुछ राशि के जातकों को फंसा हुआ धन मिल सकता है।

कन्या राशि वालों को आज ईमानदारी और तार्किक सोच के साथ निर्णय लेने होंगे। भावनात्मक रूप से संतुलन बना रहेगा। पुराने कर्मों का परिणाम मिल सकता है।आज मिथुन राशि वाले के रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण संदेश, कॉल या अपडेट मिलने की संभावना है। भावनात्मक रूप से आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे।। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

द चैरियट सफलता, दृढ़ संकल्प और अनुशासन के माध्यम से आगे बढ़ने का संकेत देता है। आज आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ सक्रिय रहेंगे। कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में प्रगति की संभावना है। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस होगी। कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी दृढ़ता आपको सही दिशा में बनाए रखेगी। यह दिन निर्णय लेने, यात्रा की योजना बनाने या नई पहल करने के लिए अनुकूल है। आगे बढ़ते समय भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। एकाग्रता और निरंतर प्रयास से महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक ऊर्जा, भावनात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता का संकेत देता है। आज आपको किसी से स्नेहपूर्ण व्यवहार या दिल से जुड़ी बातचीत मिल सकती है। भावनात्मक रूप से आप संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। यह दिन अपनी भावनाएं व्यक्त करने और शांति भरे पलों का आनंद लेने के लिए अनुकूल है। रचनात्मक कार्यों में भी रुचि बढ़ सकती है। ईमानदारी और संतुलन बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

एट ऑफ वांड्स तेजी और प्रगति का संकेत देता है। रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण संदेश, कॉल या अपडेट मिलने की संभावना है। भावनात्मक रूप से आप ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। यह दिन लंबित कार्य पूरे करने और यात्रा की योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि काम की गति तेज होने से दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए व्यवस्थित रहना जरूरी है। सही दिशा में प्रयास करने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

द मून भावनात्मक उलझन और अनिश्चितता का संकेत देता है। किसी स्थिति को लेकर भ्रम महसूस हो सकता है। भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप अधिक सोच-विचार करेंगे। यह कार्ड अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखने की सलाह देता है, लेकिन जल्दबाजी से बचने का संकेत भी देता है। अधूरी जानकारी या गलतफहमी की संभावना है। शांत रहकर परिस्थिति का निरीक्षण करना बेहतर रहेगा। धैर्य रखने से स्पष्टता मिलेगी।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

स्ट्रेंथ आंतरिक साहस और धैर्य का प्रतीक है। आज आपको किसी स्थिति को शांति और संयम से संभालना होगा। भावनात्मक रूप से आप मजबूत और संतुलित रहेंगे। यह कार्ड करुणा और सहनशीलता का संदेश देता है। चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करने पर सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बनाए रखने से कठिन परिस्थितियां भी सहज हो जाएंगी।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

जस्टिस निष्पक्षता और सत्य का संकेत देता है। आज आपको ईमानदारी और तार्किक सोच के साथ निर्णय लेने होंगे। भावनात्मक रूप से संतुलन बना रहेगा। पुराने कर्मों का परिणाम मिल सकता है। विवाद सुलझाने और जिम्मेदार निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

टेन ऑफ स्वॉर्ड्स किसी कठिन चरण के अंत का संकेत देता है। शुरुआत में भावनात्मक रूप से भारी महसूस हो सकता है, लेकिन इसके बाद राहत मिलेगी। यह कार्ड पुराने तनाव और निराशा को छोड़ने का संदेश देता है। समाप्ति के साथ नई शुरुआत की संभावना बनेगी। उपचार और आगे बढ़ने का समय है।

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वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

द टॉवर अचानक बदलाव और परिवर्तन का संकेत देता है। कुछ घटनाएं अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकती हैं। भावनात्मक रूप से स्थिति तीव्र लग सकती है, लेकिन यह बदलाव सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। पुरानी संरचनाएं टूटकर नई शुरुआत का मार्ग बनाएंगी। शांत और लचीला रवैया अपनाना लाभदायक रहेगा।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

फोर ऑफ पेंटेकल्स संसाधनों को सुरक्षित रखने का संकेत देता है। आप वित्तीय मामलों में सावधानी बरतेंगे। भावनात्मक रूप से स्थिरता की इच्छा बढ़ेगी। यह कार्ड बचत और संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है। अत्यधिक कठोरता से बचें और बदलाव के लिए खुले रहें। व्यावहारिक सोच से स्थिरता मजबूत होगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

एट ऑफ पेंटेकल्स मेहनत और कौशल सुधार का संकेत देता है। आप अपने कार्यों पर गहराई से ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से जिम्मेदारी और प्रेरणा महसूस होगी। निरंतर प्रयास से प्रगति मिलेगी। यह दिन सीखने और काम को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। अनुशासन बनाए रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

द मैजिशियन आत्मविश्वास और क्षमता का प्रतीक है। आप अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता महसूस करेंगे। भावनात्मक रूप से रचनात्मकता और ऊर्जा बढ़ेगी। नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। कौशल का सही उपयोग करने से सफलता मिलेगी।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

सिक्स ऑफ कप्स पुराने संबंधों और मधुर यादों का संकेत देता है। आप किसी पुराने मित्र या याद से जुड़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से कोमलता और संवेदनशीलता बढ़ेगी। यह दिन सरल खुशियों का आनंद लेने का है। सकारात्मक यादें मानसिक संतुलन देंगी और रिश्ते मजबूत होंगे।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।