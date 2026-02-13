Aaj Ka Tarot Horoscope 13 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 13 फरवरी 2026): आज 13 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल: सूर्य कुंभ में प्रवेश करेंगे, जिससे कई योग बनेंगे। टैरो कार्ड्स के अनुसार, कुछ राशियों को मेहनत का फल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेष को सफलता, वृषभ को स्थिरता, मिथुन को सावधानी, कर्क को प्रेम, सिंह को धैर्य, कन्या को टीमवर्क, तुला को नई शुरुआत, वृश्चिक को अंत, धनु को उत्साह, मकर को नेतृत्व, कुंभ को सकारात्मकता और मीन को अंतर्ज्ञान पर ध्यान देने की सलाह है।

फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। आज ग्रहों के राजा सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस राशि में प्रवेश करते ही बुध, शुक्र, राहु के साथ युति करेंगे, जिससे शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण से लेकर बुधादित्य योग का निर्माण होगा। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन कुछ राशि के जातकों को उनकी मेहनत का फल मिल सकता है। आत्मविश्वास और साहस में भी तेजी से वृद्धि हो सकती है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष- कार्ड: सिक्स ऑफ वांड्स (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके प्रयासों को पहचान मिलने का दिन है। लंबे समय से जिस मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे थे, उसका फल अब दिखने लगा है। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में सराहना मिल सकती है। यह सफलता आपके मनोबल को बढ़ाएगी, लेकिन अहंकार से बचें। विनम्रता और कृतज्ञता बनाए रखेंगे तो आगे और अवसर खुलेंगे।

वृषभ – कार्ड: क्वीन ऑफ पेंटाकल्स (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन स्थिरता, सुकून और आत्मसंतोष लेकर आया है। परिवार, घर और आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। आपने धैर्य और समझदारी से जो आधार बनाया है, वह आपको मानसिक शांति देगा। खुद की देखभाल और अपनों के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। यही संतुलन आगे चलकर समृद्धि बढ़ाएगा।

मिथुन- कार्ड: सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स (Gemini Tarot Horoscope)

आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर बात स्पष्ट नहीं होगी और कुछ लोग आधी सच्चाई के साथ सामने आ सकते हैं। जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें। ईमानदारी और समझदारी से काम लेंगे तो आप किसी भी गलतफहमी से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। चतुर बनें, चालाक नहीं।

कर्क- कार्ड: द एम्प्रेस (Cancer Tarot Horoscope)

भावनात्मक रूप से आज का दिन बेहद सकारात्मक है। प्रेम, करुणा और रचनात्मकता का प्रवाह रहेगा। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और मन को सुकून मिलेगा। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना आज आपके लिए उपचार जैसा काम करेगा।

सिंह- कार्ड: स्ट्रेंथ (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको यह समझ आएगा कि असली ताकत संयम और धैर्य में है। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में शांत रहकर प्रतिक्रिया देना आपके पक्ष में जाएगा। गुस्से या ज़ोर दिखाने की बजाय समझदारी से काम लें। आपकी आंतरिक शक्ति आपको सम्मान और सफलता दोनों दिलाएगी।

कन्या – कार्ड: थ्री ऑफ पेंटाकल्स (Virgo Tarot Horoscope)

टीमवर्क और सहयोग से आज प्रगति होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जा सकता है। नए विचारों का आदान-प्रदान और दूसरों से सीखने का अवसर मिलेगा। अकेले नहीं, मिलकर काम करना भविष्य की मजबूत नींव तैयार करेगा।

तुला – कार्ड: ऐस ऑफ कप्स (Libra Tarot Horoscope)

आज दिल से जुड़ी नई शुरुआत का संकेत है। भावनात्मक रूप से ताजगी महसूस होगी। पुराने दुख या कड़वाहट से मुक्ति मिल सकती है। प्रेम, मित्रता या आत्म-स्वीकृति किसी न किसी रूप में भावनात्मक सुख मिलेगा। दिल की सुनना आज आपके लिए लाभकारी रहेगा।

वृश्चिक- कार्ड: टेन ऑफ स्वॉर्ड्स (Scorpio Tarot Horoscope)

किसी कठिन दौर का अंत आज संभव है। यह समाप्ति भले ही थोड़ी पीड़ादायक लगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। पुराने घावों और थकान को छोड़ने का समय है। यह अंत आपको नए सिरे से शुरुआत करने की ताकत देगा।

धनु- कार्ड: पेज ऑफ वांड्स (Sgittrius Tarot Horoscope)

आज मन में उत्साह और जिज्ञासा बनी रहेगी। कोई नया विचार, योजना या अवसर आपको रोमांचित कर सकता है। कुछ नया सीखने या आज़माने का मन बनेगा। ज्यादा सोच-विचार के बजाय अपने उत्साह पर भरोसा करें। यही आगे का रास्ता दिखाएगा।

मकर- कार्ड: द एम्परर (Capricorn Tarot Horoscope)

आज नेतृत्व और अनुशासन की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों को संभालने और स्पष्ट निर्णय लेने का समय है। आप किसी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं। नियम, योजना और स्थिरता से काम लेंगे तो हालात आपके नियंत्रण में रहेंगे।

कुंभ- कार्ड: फाइव ऑफ कप्स (Aquarius Tarot Horoscope)

मन थोड़ा उदास हो सकता है क्योंकि कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई होंगी। लेकिन ध्यान रखें, सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। जो बचा है उसी में आगे की संभावनाएं छिपी हैं। स्वीकार्यता और सकारात्मक सोच से भावनात्मक संतुलन वापस आएगा।

मीन- कार्ड: द हाई प्रीस्टेस (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत है। बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भीतर की आवाज़ सुनें। निर्णय लेने में जल्दबाज़ी न करें और निजी बातों को सीमित रखें। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से आपको महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।