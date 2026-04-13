Aaj Ka Tarot Rashifal 13 April 2026: वैदिक पंचांग अनुसार, आज वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। वहीं आज वल्लभाचार्य जयन्ती, वरूथिनी एकादशी, पञ्चक है। इसके साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचऱण करेंगे। ऐसे में आज कुछ राशि के जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है।

सिंह राशि वाले आज आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप गर्व और प्रेरणा महसूस करेंगे। यह दिन पहल करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए अनुकूल है। आज कुंभ राशि वाले की कुछ स्थितियों में विचारों का टकराव हो सकता है। भावनात्मक रूप से हल्का तनाव महसूस हो सकता है। धैर्य और सहयोग से स्थिति को संभाला जा सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

थ्री ऑफ वांड्स विस्तार, प्रगति और भविष्य की योजनाओं का संकेत देता है। आज आप उन प्रयासों के परिणाम देखने की शुरुआत कर सकते हैं, जिन्हें आपने पहले शुरू किया था। यह कार्ड विशेष रूप से करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों में वृद्धि का संकेत देता है। भावनात्मक रूप से आप आशावादी और प्रेरित महसूस करेंगे। नए अवसरों की तलाश या दूर की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। यात्रा या सहयोग से जुड़े विकल्प भी सामने आ सकते हैं। यह दिन वर्तमान सीमाओं से आगे सोचने और योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है। हालांकि धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि प्रगति धीरे-धीरे होगी। एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण से सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आराम, देखभाल और स्थिरता का संकेत देती है। आज आपका ध्यान वित्तीय मामलों, घर के वातावरण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर रहेगा। भावनात्मक रूप से आप संतुलित और दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे। आप परिवार या प्रियजनों को सहयोग दे सकते हैं। यह दिन शांत और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए अनुकूल है। जिम्मेदारियों और स्वयं की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने से व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्थिरता मजबूत होगी।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्टता, सत्य और नए विचारों का संकेत देता है। कोई स्थिति जो पहले भ्रमित कर रही थी, आज स्पष्ट हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप मानसिक रूप से तेज और केंद्रित रहेंगे। यह दिन ईमानदार संवाद और ठोस निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और नई योजनाएं बन सकती हैं। तार्किक सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने से सकारात्मक प्रगति संभव है।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

नाइन ऑफ कप्स भावनात्मक संतुष्टि और इच्छापूर्ति का संकेत देता है। आज आपको अपने प्रयासों का सुखद परिणाम मिल सकता है। आप संतोष और कृतज्ञता महसूस करेंगे। यह दिन छोटी-छोटी उपलब्धियों का आनंद लेने और आराम करने के लिए अनुकूल है। रिश्तों में सहयोग और संतुलन रहेगा। सकारात्मक सोच से और अधिक खुशी और संतुष्टि आकर्षित होगी।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

सिक्स ऑफ वांड्स सफलता, पहचान और आत्मविश्वास का संकेत देता है। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप गर्व और प्रेरणा महसूस करेंगे। यह दिन पहल करने और अपनी क्षमता दिखाने के लिए अनुकूल है। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है। विनम्रता बनाए रखते हुए आगे बढ़ने से निरंतर सफलता मिलेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

सेवन ऑफ पेंटेकल्स धैर्य और आत्म-चिंतन का संकेत देता है। आपको लग सकता है कि परिणाम आने में समय लग रहा है। भावनात्मक रूप से हल्की बेचैनी हो सकती है। यह कार्ड प्रयासों की समीक्षा करने और आवश्यक बदलाव करने का सुझाव देता है। जल्दबाजी से बचें और निरंतरता बनाए रखें। धैर्य रखने से स्थिर प्रगति और दीर्घकालिक सफलता मिलेगी।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

टू ऑफ कप्स साझेदारी और भावनात्मक संतुलन का संकेत देता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ सकारात्मक बातचीत हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप जुड़ाव और समर्थन महसूस करेंगे। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और गलतफहमियां दूर करने के लिए अनुकूल है। खुले संवाद से सामंजस्य बढ़ेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

नाइट ऑफ वांड्स उत्साह और सक्रियता का संकेत देता है। आप नए लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ना चाहेंगे। भावनात्मक रूप से साहस और आत्मविश्वास बना रहेगा। यह दिन पहल करने के लिए अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी से बचें। ऊर्जा का सही उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

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धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

पेज ऑफ कप्स भावनात्मक संदेश और रचनात्मकता का संकेत देता है। आपको किसी से सकारात्मक या दिल से जुड़ा संदेश मिल सकता है। भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता बढ़ेगी। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और रचनात्मक विचारों पर काम करने के लिए अनुकूल है। खुले दिल से संवाद करने से सामंजस्य बनेगा।

मकर टैरो राशिफल(Capricorn Tarot Horoscope Today)

किंग ऑफ पेंटेकल्स आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक सफलता का संकेत देता है। आप वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस होगी। निवेश या दीर्घकालिक योजनाओं के लिए दिन अनुकूल है। अनुशासन बनाए रखने से स्थायी सफलता मिलेगी।

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कुंभ टैरो राशिफल(Aquarius Tarot Horoscope Today)

फाइव ऑफ वांड्स छोटे मतभेद या प्रतिस्पर्धा का संकेत देता है। कुछ स्थितियों में विचारों का टकराव हो सकता है। भावनात्मक रूप से हल्का तनाव महसूस हो सकता है। धैर्य और सहयोग से स्थिति को संभाला जा सकता है। अनावश्यक विवाद से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।

मीन टैरो राशिफल(Pisces Tarot Horoscope Today)

हाई प्रीस्टेस अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का संकेत देती है। आप अधिक शांत और आत्म-चिंतनशील रहेंगे। भावनात्मक रूप से एकांत की इच्छा हो सकती है। यह दिन अपने भीतर की आवाज सुनने और धैर्य रखने का है। छिपी हुई बातें धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकती हैं। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने से स्पष्टता और शांति मिलेगी।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।