Aaj Ka Tarot Rashifal 12 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 02 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज हनुमान जयन्ती *तेलुगु, भद्रा, पञ्चक, सर्वार्थ सिद्धि योग, विडाल योग है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों को अच्छा धनलाभ हो सकता है । टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज की ऊर्जा बेहद ताज़गीभरी और प्रेरणादायक है। यह कार्ड नई शुरुआत का संकेत देता है, चाहे वह करियर से जुड़ा अवसर हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो या व्यक्तिगत जीवन में नई पहल। आपके अंदर उत्साह और रचनात्मकता बढ़ेगी, जिससे आप किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी नए विचार पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो आज उसका बीज बोने के लिए उपयुक्त समय है। हालांकि रिश्तों में भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि उत्साह कभी-कभी जल्दबाज़ी में बदल सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि के लिए आज स्थिरता और आर्थिक मजबूती का संकेत है। यह कार्ड बताता है कि आप व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लेंगे और वित्तीय मामलों में समझदारी दिखाएंगे। कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपके जीवन में सहयोग दे सकता है, जिससे आपको सुरक्षा का अनुभव होगा। व्यापार या निवेश से जुड़े मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा। आज का दिन दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए अच्छा है, न कि त्वरित लाभ के लिए।

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मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लिए आज महत्वपूर्ण निर्णयों और रिश्तों की ऊर्जा मजबूत है। यह कार्ड केवल प्रेम नहीं, बल्कि जीवन के बड़े चुनाव का संकेत भी देता है। यदि आप किसी संबंध या साझेदारी को लेकर असमंजस में थे, तो आज स्पष्टता मिल सकती है। संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा, इसलिए खुलकर और ईमानदारी से बात करें। यह समय दिल और दिमाग के संतुलन से निर्णय लेने का है।

कर्क राशि( Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक गहराई और अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं की भी सुरक्षा करें। परिवार के साथ समय बिताना या आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होना मानसिक शांति देगा। यह दिन संवेदनशीलता का है, इसलिए शांत रहकर परिस्थितियों को संभालें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के लिए यह विजय और सम्मान का दिन है। आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है और कार्यस्थल या सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। यह कार्ड सफलता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। यदि आप किसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे, तो आज उसका सकारात्मक परिणाम दिख सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपकी मेहनत रंग ला रही है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए आज का दिन मेहनत और फोकस का है। आप अपने कार्य में पूरी लगन से लगे रहेंगे और इसका परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा। नई स्किल सीखने या किसी प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का अच्छा समय है। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान देना भी लाभदायक रहेगा। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि के लिए आज रिश्तों में सामंजस्य और गहराई की ऊर्जा है। यह कार्ड प्रेम, सहयोग और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। किसी रिश्ते में सुधार या नई शुरुआत संभव है। यदि कोई गलतफहमी थी, तो आज उसे दूर करने का अवसर मिलेगा। संतुलन और समझदारी बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए यह परिवर्तन का शक्तिशाली संकेत है। यह कार्ड किसी पुराने अध्याय के समाप्त होने और नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। यह बदलाव नौकरी, सोच, संबंध या जीवन शैली में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है — यह परिवर्तन आपके विकास के लिए है। आज से नई दिशा शुरू हो सकती है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि के लिए आज ऊर्जा और साहसिक कदमों का दिन है। आप उत्साह से भरे रहेंगे और यात्रा या नए अवसर की ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जल्दबाज़ी या अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। उत्साह के साथ योजना भी जरूरी है। यह समय सक्रिय रहने का है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए यह आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता का संकेत है। परिवार के साथ समय बिताने से संतोष मिलेगा। दीर्घकालिक योजनाएं सफल हो सकती हैं। यह कार्ड वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की मजबूत नींव का प्रतीक है। आज का दिन स्थिरता को मजबूत करने का है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि के लिए यह आशा और उपचार का दिन है। यदि हाल में तनाव था, तो आज मन हल्का महसूस होगा। रचनात्मक कार्यों में प्रेरणा मिलेगी। यह कार्ड बताता है कि आपकी इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी होने की दिशा में हैं। सकारात्मक सोच बनाए रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज भ्रम या अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है। अधिक सोचने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सपनों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, लेकिन निर्णय लेते समय तथ्यों की जांच अवश्य करें। आराम और मानसिक संतुलन जरूरी है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।