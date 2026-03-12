Daily Tarot Horoscope 12 March 2026 (टैरो राशिफल 12 मार्च 2026): चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज मूल नक्षत्र के साथ सिद्धि, व्यातीपात योग का निर्माण हो रहा रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज कुछ राशि के जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है। भावनात्मक उलझन या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

फाइव ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आज मेष राशि के लिए आर्थिक दबाव या भावनात्मक असुरक्षा का संकेत दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं या सहयोग की कमी महसूस हो रही है। हालांकि यह समय स्थायी नहीं है। मदद के रास्ते मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जल्दबाज़ी में खर्च करने या नकारात्मक सोच से बचें। धैर्य और समझदारी से काम लेने से स्थिति संभल सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

द मून कार्ड वृषभ राशि के लिए आज भावनात्मक उलझन या भ्रम की स्थिति ला सकता है। कुछ परिस्थितियां या लोग वैसा नहीं हो सकते जैसा वे दिखते हैं। ऐसे में बड़े फैसले लेने से बचना बेहतर रहेगा। अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखें। मन की आवाज़ और भावनाएं आज आपको सही दिशा दिखा सकती हैं।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मिथुन राशि के लिए मानसिक उलझन और सीमाओं का संकेत देता है। आपको लग सकता है कि आप किसी स्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन असल में यह स्थिति आपके सोचने के तरीके से जुड़ी हो सकती है। डर और ज्यादा सोचने की आदत आगे बढ़ने से रोक सकती है। नजरिया बदलने से रास्ते खुल सकते हैं। छोटे-छोटे कदम भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

द डेविल कार्ड कर्क राशि के लिए उन आदतों या रिश्तों की ओर ध्यान दिलाता है जो आपको बांधे हुए हैं। यह समय है यह समझने का कि कहीं कोई नकारात्मक पैटर्न या भावनात्मक निर्भरता तो आपके फैसलों को प्रभावित नहीं कर रही। सच्चाई को स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। जागरूकता से ही आप अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सेवन ऑफ वांड्स कार्ड सिंह राशि के लिए आज अपनी स्थिति पर डटे रहने का संकेत देता है। कुछ लोग आपके फैसलों या अधिकार को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। आपने जो स्थान बनाया है, वह आपकी मेहनत का परिणाम है। इसलिए अपने विचारों और सीमाओं की रक्षा करें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

द टावर कार्ड कन्या राशि के लिए अचानक बदलाव या किसी सच्चाई के सामने आने का संकेत देता है। यह बदलाव शुरू में अस्थिरता ला सकता है, लेकिन अंततः यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो चीजें मजबूत आधार पर नहीं बनी थीं, वे अब समाप्त हो सकती हैं। इसे नए अवसरों की शुरुआत के रूप में देखें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ कप्स कार्ड तुला राशि के लिए आज भावनात्मक और रोमांटिक ऊर्जा लेकर आता है। कोई खास बातचीत, संदेश या भावनात्मक प्रस्ताव सामने आ सकता है। रचनात्मकता और भावनाओं को व्यक्त करने का यह अच्छा समय है। हालांकि भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

किंग ऑफ कप्स कार्ड वृश्चिक राशि के लिए भावनात्मक संतुलन और परिपक्वता का संकेत देता है। आज आप कठिन परिस्थितियों को भी शांत और समझदारी से संभाल सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता और समझ दूसरों के लिए सहारा बन सकती है। भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए निर्णय लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

पेज ऑफ वांड्स कार्ड धनु राशि के लिए नई प्रेरणा और उत्साह का संकेत देता है। कोई नई खबर, विचार या अवसर सामने आ सकता है जो आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगा। जिज्ञासा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। छोटे कदम भी आगे चलकर बड़े परिणाम दे सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मकर राशि के लिए आराम और आत्मचिंतन का संकेत देता है। लगातार काम या तनाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में थोड़ा विराम लेना जरूरी है। आराम, ध्यान या शांत समय बिताने से मन और शरीर दोनों को संतुलन मिलेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

फाइव ऑफ वांड्स कार्ड कुंभ राशि के लिए छोटी-मोटी बहस या मतभेद की स्थिति ला सकता है। अलग-अलग विचारों के कारण तनाव पैदा हो सकता है। हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं होता। धैर्य और समझदारी से काम लेने से स्थिति आसानी से संभल सकती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

टू ऑफ कप्स कार्ड मीन राशि के लिए आज गहरे भावनात्मक संबंध का संकेत देता है। यह प्रेम, मित्रता या किसी रिश्ते में आपसी समझ और सम्मान को मजबूत कर सकता है। भावनात्मक संतुलन और सच्चाई पर आधारित संबंध आज आपको खुशी और संतोष का एहसास करा सकते हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।