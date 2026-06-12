Aaj Ka Tarot Horoscope 12 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। इसके साथ ही सुकर्मा के साथ सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुष्टि, नई संभावनाओं और जीवन में संतुलन बनाने पर केंद्रित है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज की शुभ राशियां– सिंह, कुंभ, वृषभ, मीन

ये राशियां रहें थोड़ा सतर्क- मिथुन, मकर

सामान्य दिन वाली राशियां-मेष, कर्क, तुला, धनु, कन्या, वृश्चिक

आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को स्वीकार करने में भी है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है। आज भावनाएं और व्यवहारिक सोच दोनों साथ-साथ चलेंगी। कुछ लोगों को अपने प्रयासों का फल मिलेगा, तो कुछ को भविष्य की नई दिशा दिखाई दे सकती है। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है कि जो आपके लिए बना है, वह सही समय पर आपके जीवन में अवश्य आएगा।

मेष राशि टैरो राशिफल: नाइट ऑफ वैंड्स (Knight of Wands)

मेष राशि के लिए आज का दिन उत्साह, ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जिस काम को लेकर आप सोच-विचार कर रहे थे, उसमें अब तेजी आने की संभावना है। आपके अंदर कुछ नया करने और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा रहेगी।

कार्यस्थल पर कोई नया अवसर या जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। उत्साह अच्छी बात है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के उठाया गया कदम बाद में परेशानी का कारण बन सकता है।

प्रेम संबंधों में भी रोमांच और उत्साह बना रहेगा। कोई अचानक योजना या मुलाकात आपका दिन खास बना सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें।

आज का संदेश: साहस जरूरी है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम ही सफलता दिलाता है।

वृषभ राशि टैरो राशिफल: द एम्प्रेस (The Empress)

वृषभ राशि के लिए आज का दिन सुख, समृद्धि और मानसिक संतोष लेकर आया है। आप अपने घर, परिवार और निजी जीवन में अधिक संतुलन और आराम महसूस करेंगे। लंबे समय बाद मन को शांति देने वाले क्षण मिल सकते हैं।

यदि आप किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, तो आज आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आ सकती है। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी और किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।

रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताना मन को सुकून देगा। स्वयं की देखभाल और आराम को भी महत्व दें।

आज का संदेश: जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करना भी एक बड़ी उपलब्धि है।

मिथुन राशि टैरो राशिफल: टू ऑफ स्वॉर्ड्स (Two of Swords)

मिथुन राशि के लिए आज कुछ निर्णयों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। आप किसी दोराहे पर खड़े महसूस कर सकते हैं, जहां एक तरफ दिल की बात है और दूसरी तरफ व्यवहारिक सोच।

आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। अभी सभी तथ्य आपके सामने नहीं हैं, इसलिए धैर्य रखना समझदारी होगी। कार्यक्षेत्र में भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम फैसला करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र कर लें।

रिश्तों में भी किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति हो सकती है। खुलकर बातचीत करने से स्थिति स्पष्ट होगी।

आज का संदेश: हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी-कभी समय सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है।

कर्क राशि टैरो राशिफल: टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक संतुष्टि और पारिवारिक सुख का संकेत दे रहा है। घर-परिवार के साथ बिताया गया समय आपको अंदर से खुश और संतुलित महसूस कराएगा।

यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी, तो आज उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर भी मन को प्रसन्न कर सकती है।

कार्यस्थल पर सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। आपके शांत और संवेदनशील स्वभाव की सराहना हो सकती है।

आज का संदेश: सच्ची खुशी अक्सर उन लोगों के साथ बिताए गए समय में छिपी होती है, जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं।

सिंह राशि टैरो राशिफल: सिक्स ऑफ वैंड्स (Six of Wands)

सिंह राशि के लिए आज उपलब्धियों और सम्मान का दिन है। पिछले कुछ समय से की गई मेहनत अब लोगों की नजरों में आने लगेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करे।

आज आप खुद को पहले से अधिक सकारात्मक और प्रेरित महसूस करेंगे। यदि कोई लक्ष्य लंबे समय से आपके सामने था, तो उससे जुड़ी अच्छी प्रगति दिखाई दे सकती है।

रिश्तों में भी लोग आपकी उपस्थिति और सहयोग की सराहना करेंगे। अपने प्रयासों को कम आंकने की गलती न करें।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना भी आत्मविश्वास का हिस्सा है।

कन्या राशि टैरो राशिफल: एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

कन्या राशि के लिए आज मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का दिन है। आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर पूरी गंभीरता दिखाएंगे। आपकी यही लगन भविष्य में बड़े परिणाम देने वाली है।

आज कोई नया कौशल सीखने या अपने काम में सुधार करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। रिश्तों में भी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना संबंधों को मजबूत बनाएगा।

आज का संदेश: लगातार किया गया प्रयास ही स्थायी सफलता की नींव बनता है।

तुला राशि टैरो राशिफल: ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

तुला राशि के लिए आज भावनात्मक रूप से एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके जीवन में प्रेम, करुणा और सकारात्मक भावनाओं का प्रवाह बढ़ सकता है।

यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें नई ताजगी महसूस हो सकती है। वहीं अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया आकर्षण प्रवेश कर सकता है। मन आध्यात्मिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों की ओर भी आकर्षित हो सकता है।

आज दिल की आवाज सुनने का दिन है। जो बातें लंबे समय से दबाकर रखी थीं, उन्हें व्यक्त करने का साहस मिलेगा।

आज का संदेश: जब दिल खुला होता है, तब जीवन में नई खुशियां प्रवेश करती हैं।

वृश्चिक राशि टैरो राशिफल: क्वीन ऑफ वैंड्स (Queen of Wands)

वृश्चिक राशि के लिए आज आत्मविश्वास और आकर्षण की ऊर्जा बहुत प्रबल रहेगी। लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है।

यदि कोई नया प्रोजेक्ट या योजना शुरू करने का विचार है, तो आज का दिन अनुकूल है। आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी।

रिश्तों में भी आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

आज का संदेश: खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी क्षमताएं आपकी सोच से कहीं अधिक हैं।

धनु राशि टैरो राशिफल: थ्री ऑफ वैंड्स (Three of Wands)

धनु राशि के लिए आज विस्तार और नए अवसरों की ऊर्जा सक्रिय है। आप भविष्य को लेकर बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं।

यात्रा, शिक्षा, व्यापार या करियर से जुड़ी नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। आज अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचने का प्रयास करें।

रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है।

आज का संदेश: जब आप अपनी सीमाओं से आगे देखने लगते हैं, तभी नए रास्ते दिखाई देते हैं।

मकर राशि टैरो राशिफल: फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)

मकर राशि के लिए आज आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा का विषय प्रमुख रहेगा। आप अपने संसाधनों को लेकर अधिक सतर्क रह सकते हैं।

धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतना अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक डर या संकोच के कारण अवसरों को हाथ से न जाने दें। संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है।

रिश्तों में भी नियंत्रण की प्रवृत्ति से बचें। विश्वास और लचीलापन संबंधों को मजबूत बनाएगा।

आज का संदेश: सुरक्षा जरूरी है, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुंभ राशि टैरो राशिफल: द सन (The Sun)

कुंभ राशि के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और सकारात्मक दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास, खुशी और सफलता की ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी।

यदि पिछले दिनों किसी बात को लेकर चिंता थी, तो आज उसका समाधान मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न कर सकती है।

रिश्तों में भी प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों को भी प्रेरित करेगा।

आज का संदेश: जीवन की खुशियों को खुलकर स्वीकार करें, क्योंकि आपने उन्हें पाने के लिए मेहनत की है।

मीन राशि टैरो राशिफल: नाइन ऑफ कप्स (Nine of Cups)

मीन राशि के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति और भावनात्मक संतोष का संकेत दे रहा है। कोई ऐसी बात, जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, अब धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई दे सकती है।

आज आपको यह एहसास होगा कि जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। कृतज्ञता की भावना आपके मन को और अधिक संतुलित बनाएगी।

रिश्तों में गर्मजोशी और समझ बढ़ेगी। व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर भी सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं।

आज का संदेश: जो आपके पास है उसकी सराहना करें, तभी जीवन और अधिक आशीर्वाद देता है।

12 जून 2026 की समग्र ऊर्जा

आज का दिन आत्मविश्वास, प्रेम, उपलब्धियों, भावनात्मक संतुलन और नई संभावनाओं की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों को सम्मान और सफलता मिलेगी, कुछ को रिश्तों में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा, जबकि कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी करेंगे।

आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी उपलब्धियों को देखना न भूलें। जो आपने अब तक हासिल किया है, वही आने वाली सफलताओं का आधार बनेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।