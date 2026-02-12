Aaj Ka Tarot Horoscope 12 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 12 फरवरी 2026): आज 12 फरवरी 2026 को टैरो राशिफल के अनुसार, मेष राशि वालों को धैर्य और निरंतरता से काम लेना होगा। वृषभ को पारिवारिक सुख मिलेगा। मिथुन के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता ज़रूरी है। कर्क को अवसर पर ध्यान देना होगा। सिंह नेतृत्व करेंगे। कन्या को धैर्य रखना होगा। तुला को निष्पक्षता से काम लेना होगा। वृश्चिक को धैर्य रखना होगा। धनु को पुराने बंधन से दूर जाना होगा। मकर को स्पष्ट सोच रखनी होगी। कुंभ के लिए नई शुरुआत संभव है। मीन को संतुलन बनाए रखना होगा।

आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि दोपहर 12:22 तक रहने वाली है। इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज शनि और मंगल के संयोग के अर्धकेंद्र योग का निर्माण होने वाला है, जिससे कुछ राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष- कार्ड: नाइट ऑफ पेंटाकल्स

आज जल्दबाज़ी नहीं, धैर्य और निरंतरता का दिन है। जो काम आपको धीमा या एक-सा लग रहा है, वही भविष्य की मजबूत नींव बन रहा है। जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन पर टिके रहना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शॉर्टकट से बचें। आपकी सच्ची मेहनत स्थायी सफलता की ओर बढ़ रही है।

वृषभ- कार्ड: टेन ऑफ कप्स

भावनात्मक संतोष और पारिवारिक सुख आज आपको भीतर तक भर देगा। रिश्तों में सामंजस्य रहेगा और अपनों के साथ बिताया समय मन को शांति देगा। आभार और प्रेम व्यक्त करने का यह उत्तम समय है। जब दिल संतुलन में होता है, तभी सच्ची खुशहाली महसूस होती है।

मिथुन- कार्ड: द मैजिशियन

आज आपके विचार और शब्द विशेष प्रभाव रखते हैं। जो आप सोचते हैं, वही आकार लेने लगता है। आपके पास संसाधन और क्षमता पहले से मौजूद हैं। जरूरत है आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा की। बिखरी हुई ऊर्जा से बचें। एकाग्रता के साथ उठाया गया कदम बड़ा बदलाव ला सकता है।

कर्क- कार्ड: फोर ऑफ कप्स

मन कुछ अनमना या असंतुष्ट रह सकता है, लेकिन यह केवल दृष्टिकोण का भ्रम है। किसी अवसर को आप अनदेखा कर रहे हो सकते हैं। ठहरकर सोचें और आभार की भावना लाएं। जो तलाश रहे हैं, वह शायद पहले से आपके करीब है।

सिंह- कार्ड: किंग ऑफ वांड्स

आज आप स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। आत्मविश्वास और दूरदृष्टि के साथ लिए गए निर्णय दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। अहंकार नहीं, समझदारी से आगे बढ़ें। आपकी रचनात्मक सोच और पहल सफलता दिला सकती है।

कन्या- कार्ड: सेवन ऑफ पेंटाकल्स

यह दिन मूल्यांकन और धैर्य का है। आपने जो मेहनत की है, उसका फल धीरे-धीरे आकार ले रहा है। जल्द परिणाम न देखकर निराश न हों। समय दें। सही वक्त पर आपकी मेहनत रंग लाएगी।

तुला- कार्ड: जस्टिस

आज सच और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई फैसला नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर लेना पड़ सकता है। ईमानदारी से उठाया गया कदम आपको मानसिक शांति देगा। कर्म का फल सक्रिय है। सच के साथ खड़े रहें।

वृश्चिक- कार्ड: द मून

भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन स्थितियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी। आशंकाओं या अंदाज़ों के आधार पर निर्णय लेने से बचें। अवचेतन संकेत, सपने और अंतर्ज्ञान महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। धैर्य रखें। धुंध खुद ही छंट जाएगी।

धनु- कार्ड: एट ऑफ कप्स

आज किसी पुराने भावनात्मक बंधन से दूर जाने का मन बन सकता है। यह कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान का संकेत है। जो अब संतोष नहीं देता, उसे छोड़ने का साहस रखें। सच्ची शांति तभी मिलेगी जब आप अपने भीतर की आवाज़ सुनेंगे।

मकर- कार्ड: क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स

स्पष्ट सोच और सटीक संवाद आज आपकी ताकत है। किसी विषय पर सच बोलना या सीमाएं तय करना ज़रूरी हो सकता है। भावनाओं से ऊपर उठकर लिए गए निर्णय भविष्य को सुरक्षित करेंगे। स्पष्टता आज आपके पक्ष में है।

कुंभ- कार्ड: पेज ऑफ पेंटाकल्स

सीख, करियर या धन से जुड़ी नई शुरुआत संभव है। छोटे कदमों से बड़ी राह बनेगी। धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें। आज की छोटी मेहनत कल की स्थिर सफलता में बदलेगी।

मीन – कार्ड: टेम्परेंस

संतुलन और संयम आज आपकी राह दिखाएंगे। किसी भी स्थिति में अतिशय से बचें। धैर्य, विश्वास और आंतरिक शांति से समाधान निकलेगा। जब आप प्रवाह के साथ चलते हैं, तब ही सच्चा उपचार और स्पष्टता मिलती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।