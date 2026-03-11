Aaj Ka Tarot Rashifal 11 March 2026 (टैरो राशिफल 11 मार्च 2026): आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज कुंभ राशि में बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और शीतला अष्टमी के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज दिन कुछ राशियों के लिए उत्साह से भरपूर रहने वाले हैं। नौकरी में कोई नया अवसर मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ वांड्स कार्ड्स के अनुसार आज मेष राशि में जोश और उत्साह की ऊर्जा लेकर आता है। आप किसी काम को तुरंत शुरू करने या अचानक कोई बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यात्रा, नए अवसर या करियर से जुड़ी योजनाएं सामने आ सकती हैं। हालांकि उत्साह के साथ संयम भी जरूरी है। जल्दबाज़ी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे बाद में पछताना पड़े।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ पेंटाकल्स कार्ड वृषभ राशि के लिए स्थिरता और सुरक्षा का संकेत देती है। आज आप घर-परिवार, वित्तीय योजना और जीवन में संतुलन बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। अपनों की देखभाल करने और अपने वातावरण को बेहतर बनाने की इच्छा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

द लवर्स कार्ड मिथुन राशि के लिए रिश्तों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला सामने ला सकता है। यह केवल प्रेम संबंध ही नहीं बल्कि जीवन के किसी अहम चुनाव का भी संकेत है। आज आपको दिल और दिमाग दोनों की सुनकर निर्णय लेना होगा। ईमानदारी और पारदर्शिता से लिया गया फैसला लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

टेन ऑफ कप्स कार्ड कर्क राशि के लिए भावनात्मक खुशी और पारिवारिक सामंजस्य का संकेत देता है। परिवार या प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है। रिश्तों में समझ और अपनापन बढ़ेगा। आज आपको यह एहसास हो सकता है कि सच्ची खुशी अपनों के साथ बिताए पलों में होती है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

किंग ऑफ वांड्स कार्ड सिंह राशि के लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास का संकेत देता है। आज लोग आपके विचारों और फैसलों को महत्व दे सकते हैं। यह समय नई योजनाओं पर काम करने और अपने लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ाने का है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड कन्या राशि के लिए सहयोग और टीमवर्क से सफलता मिलने का संकेत देता है। आपके कौशल और मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी समूह के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह समय सीखने, योजना बनाने और अपने काम को बेहतर बनाने का है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

जस्टिस कार्ड तुला राशि के लिए न्याय और संतुलन का संकेत देता है। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय या बातचीत सामने आ सकती है जिसमें ईमानदारी और स्पष्टता जरूरी होगी। कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो भी प्रयास आप करते हैं, उसका परिणाम भी उसी के अनुसार मिलता है। इसलिए संतुलित और सही कदम उठाना फायदेमंद रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

डेथ कार्ड वृश्चिक राशि के लिए बदलाव और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। कोई पुरानी स्थिति, आदत या संबंध समाप्त हो सकता है ताकि नई शुरुआत का रास्ता बने। शुरुआत में यह परिवर्तन कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके विकास के लिए जरूरी है। बदलाव को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

धनु राशि(Sagittarius Tarot Horoscope)

टेम्परेंस कार्ड धनु राशि के लिए धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। आज जल्दबाज़ी से बचना और हर काम सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा। भावनात्मक और मानसिक संतुलन बनाए रखने से स्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। धीरे-धीरे लेकिन स्थिर कदम आपको सही दिशा में ले जाएंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

द एम्परर कार्ड मकर राशि के लिए नेतृत्व, अनुशासन और जिम्मेदारी का संकेत देता है। काम और करियर से जुड़े मामलों में आपको मजबूत निर्णय लेने पड़ सकते हैं। स्पष्ट सोच और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

द फूल कार्ड कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत और नए अनुभवों का संकेत देता है। आप किसी नए अवसर या विचार की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह समय जोखिम लेने और अपने डर को पीछे छोड़ने का है। आत्मविश्वास के साथ शुरू किया गया नया सफर भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

द हाई प्रीस्टेस कार्ड मीन राशि के लिए अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ का संकेत देती है। आज आपका मन भीतर की आवाज को ज्यादा स्पष्टता से सुन सकता है। किसी स्थिति को समझने के लिए जल्दबाज़ी न करें, बल्कि धैर्य और शांत मन से निर्णय लें। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही दिशा दिखा सकती है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।