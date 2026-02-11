Aaj Ka Tarot Horoscope 11 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 11 फरवरी 2026): आज 11 फरवरी 2026 का टैरो राशिफल: आज बुधवार है और कई शुभ योग बन रहे हैं। मेष राशि के लिए आत्मविश्वास, वृषभ के लिए मतभेद, मिथुन के लिए उत्साह, कर्क के लिए प्रेम, सिंह के लिए डर, कन्या के लिए धैर्य, तुला के लिए खुशी, वृश्चिक के लिए जिज्ञासा, धनु के लिए रुककर सोचने, मकर के लिए दृढ़ता, कुंभ के लिए भावनाओं की शुरुआत और मीन के लिए सृजन की शक्ति का दिन है। सभी राशियों के लिए टैरो कार्ड्स के अनुसार दिन लाभकारी हो सकता है।

13 फरवरी से वृषभ, तुला और धनु राशि के जातकों के लिए हो सकता है फलदायी, ग्रहों के राजा सूर्य बनाएंगे चतुर्ग्रही योग

फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि सुबह 9:59 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा आज अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ व्याघात, हर्षण के साथ अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए लाभकारी हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतने के साथ खुशियों का आगमन होने की संभावना है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल</p>

मेष– कार्ड: क्वीन ऑफ वैंड्स

आज आपका आत्मविश्वास बेहद प्रभावशाली रूप में सामने आता है। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आपके भीतर रचनात्मकता, आकर्षण और नेतृत्व क्षमता को जाग्रत करती है। आपकी मौजूदगी में एक स्वाभाविक गर्मजोशी है, जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। आज पहल करने, अपनी प्रतिभा दिखाने और खुद को खुलकर अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ समय है। स्वयं पर भरोसा रखें।

वृषभ– कार्ड: फाइव ऑफ वैंड्स

दिन के दौरान कुछ मतभेद या प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है। लेकिन यह तनाव स्थायी नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने का एक अवसर है। संयम और समझदारी से काम लें, संवाद को साफ रखें और छोटी बातों को अनदेखा करना सीखें। जैसे ही सहयोग का रास्ता अपनाएंगे, परिस्थितियां अपने आप संतुलित होने लगेंगी।

मिथुन– कार्ड: नाइट ऑफ वैंड्स

आज आपके भीतर जोश और उत्साह भरपूर है। नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आपको साहसिक निर्णय लेने और नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे काम हो या निजी जीवन, रोमांच की भावना आपको आगे बढ़ाएगी। अपने उत्साह पर भरोसा करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। तेज़ी ही आज आपकी ताकत है।

कर्क – कार्ड:– द एम्प्रेस

आज का दिन प्रेम, सुकून और सौंदर्य से भरपूर है। द एम्प्रेस आपको खुद का और अपने रिश्तों का ध्यान रखने का संदेश देती है। रचनात्मकता सहज रूप से प्रवाहित होगी और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। यह दिन पोषण, अपनापन और दिल से जीने का है। खुद को और अपनों को समय दें।

सिंह– कार्ड: एट ऑफ स्वोर्ड्स

कुछ डर या उलझनें आपको सीमित करती हुई लग सकती हैं। एट ऑफ स्वोर्ड्स बताता है कि ये रुकावटें बाहरी नहीं, बल्कि आपकी सोच से जुड़ी हैं। जैसे ही आप अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। खुद पर भरोसा रखें। आप जितना सोच रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा स्वतंत्र हैं।

कन्या– कार्ड: सेवन ऑफ पेंटाकल्स

आज धैर्य रखना सबसे ज़रूरी है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स संकेत देता है कि अब समय है अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने का। भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। प्रक्रिया पर विश्वास रखें। सही समय आने पर फल अवश्य मिलेगा।

तुला– कार्ड: द सन

आज का दिन खुशी, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। द सन सफलता, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक है। कामकाज में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी। जीवन आज हल्का और उजला महसूस होगा। हर पल का आनंद लें।

वृश्चिक– कार्ड: पेज ऑफ स्वोर्ड्स

आज आपकी सोच तेज़ और जिज्ञासा प्रबल है। पेज ऑफ स्वोर्ड्स नए विचारों, सूचनाओं और दृष्टिकोणों के लिए खुला रहने की सलाह देता है। किसी बातचीत या जानकारी से महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है। इस मानसिक ऊर्जा को सीखने और विश्लेषण में लगाएँ।

धनु– कार्ड: द हैंग्ड मैन

आज आगे बढ़ने से पहले रुककर सोचने का दिन है। द हैंग्ड मैन आपको दृष्टिकोण बदलने और चीज़ों को नए नज़रिये से देखने का संदेश देता है। नियंत्रण छोड़ने में ही समाधान छिपा है। जैसे ही आप पुराने विचारों से मुक्त होंगे, नई स्पष्टता सामने आएगी।

मकर– कार्ड: नाइन ऑफ वैंड्स

थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छाशक्ति अभी भी मज़बूत है। नाइन ऑफ वैंड्स दर्शाता है कि आप संघर्ष के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब पीछे हटने का समय नहीं। थोड़ा और धैर्य रखें। आपकी दृढ़ता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।

कुंभ – कार्ड: ऐस ऑफ कप्स

आज भावनाओं की एक नई शुरुआत संभव है। ऐस ऑफ कप्स प्रेम, करुणा और आत्मिक शांति का संकेत देता है। कोई नया रिश्ता, भावनात्मक उपचार या दिल की पुरानी उलझनों का समाधान सामने आ सकता है। अपने दिल को खुला रखें और इस सकारात्मक प्रवाह को स्वीकार करें।

मीन– कार्ड: द मैजिशियन

आज आपके भीतर सृजन और परिवर्तन की विशेष शक्ति है। द मैजिशियन याद दिलाता है कि आपके पास क्षमता, संसाधन और इच्छाशक्ति सब कुछ मौजूद है। ज़रूरत है तो बस एकाग्रता की। आपके विचार और कर्म मिलकर आज चमत्कारी परिणाम दे सकते है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।