Aaj Ka Tarot Rashifal 11 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 11 अप्रैल मार्च 2026): वैशाख माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। नवमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र के साथ सिद्ध, साध्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज सर्वार्थसिद्धि योग बन रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो शनि की राशि मकर में संचरण कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की बढ़ोतरी करा सकते हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें का मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का आज का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स मानसिक तनाव और अधिक सोच का संकेत देता है। आज आप ऐसी बातों को लेकर चिंतित हो सकते हैं जो या तो आपके नियंत्रण में नहीं हैं या उतनी गंभीर नहीं हैं जितनी प्रतीत होती हैं। कार्य से जुड़ा दबाव, रिश्तों में गलतफहमी या भविष्य को लेकर चिंता मन को बेचैन कर सकती है। भावनात्मक रूप से चिंता, बेचैनी या नींद में कमी महसूस हो सकती है। यह कार्ड याद दिलाता है कि कई डर केवल मन की कल्पना होते हैं। नकारात्मक सोच से बचें और व्यावहारिक समाधान पर ध्यान दें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना या शांत गतिविधियों में समय बिताना राहत देगा। धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से मानसिक संतुलन वापस आएगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

द हाइरोफैंट परंपरा, मार्गदर्शन और अनुशासन का संकेत देता है। आज आप किसी अनुभवी व्यक्ति या मार्गदर्शक से सलाह ले सकते हैं। पारंपरिक तरीके अपनाने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। भावनात्मक रूप से स्थिरता और नियमितता की ओर झुकाव रहेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों या आत्मचिंतन में रुचि बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का मार्गदर्शन निर्णय लेने में सहायक होगा। रिश्तों में मूल्यों और प्रतिबद्धता का सम्मान संबंध मजबूत करेगा। अनुशासन और सीखने की भावना से प्रगति होगी।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

द लवर्स महत्वपूर्ण निर्णय और रिश्तों में संतुलन का संकेत देता है। आपको दो विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ सकता है, विशेषकर भावनात्मक मामलों में। यह कार्ड ईमानदार संवाद और स्पष्टता की सलाह देता है। किसी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। गलतफहमियों को दूर करने और संबंध मजबूत करने का अच्छा समय है। दिल और दिमाग के संतुलन से सही निर्णय संभव होगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नई जानकारी और जिज्ञासा का संकेत देता है। कोई समाचार या संदेश स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। मानसिक रूप से आप सक्रिय और सतर्क रहेंगे। यह दिन सीखने, शोध करने और चर्चा करने के लिए अनुकूल है। विचार व्यक्त करने की प्रेरणा मिलेगी। हालांकि अधूरी जानकारी पर निष्कर्ष निकालने से बचें। खुले दृष्टिकोण से स्पष्टता प्राप्त होगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

द सन खुशी, सकारात्मकता और सफलता का संकेत देता है। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। भावनात्मक रूप से प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। रिश्तों में सुधार होगा और बातचीत सुखद रहेगी। यह दिन पहल करने और रचनात्मकता दिखाने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक दृष्टिकोण से नए अवसर मिल सकते हैं।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ पेंटेकल्स देने और पाने के संतुलन का संकेत देता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से उदारता और करुणा महसूस होगी। आर्थिक और रिश्तों के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सहयोग और साझेदारी से लाभ होगा। संतुलन बनाए रखने से स्थिरता आएगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

थ्री ऑफ कप्स खुशी और सामाजिक मेलजोल का संकेत देता है। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। कोई खुशखबरी या छोटा उत्सव संभव है। भावनात्मक रूप से हल्कापन और प्रसन्नता महसूस होगी। यह दिन सकारात्मक यादें बनाने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। सहयोग से सफलता मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

डेथ कार्ड परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत देता है। आप पुरानी आदतों या परिस्थितियों को छोड़ने की प्रक्रिया में हो सकते हैं। भावनात्मक रूप से यह परिवर्तन गहरा लग सकता है, लेकिन आवश्यक है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। यह बदलाव नई संभावनाओं का मार्ग खोल सकता है। परिवर्तन को स्वीकार करने से व्यक्तिगत विकास होगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

टेम्परेंस संतुलन और धैर्य का संकेत देता है। आज आपको जिम्मेदारियों को संतुलित करना होगा। भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता महसूस होगी। अति से बचना और संयम बनाए रखना जरूरी है। सहयोग और समझौते से बेहतर परिणाम मिलेंगे। संतुलन से जीवन में शांति बनी रहेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

क्वीन ऑफ पेंटेकल्स व्यावहारिकता और स्थिरता का संकेत देती है। आप वित्तीय योजना या जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से देखभाल और संतुलन रहेगा। घर और काम दोनों में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा। आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण दीर्घकालिक सुरक्षा देगा। धैर्य और संगठन से स्थिरता बढ़ेगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

किंग ऑफ स्वॉर्ड्स स्पष्ट सोच और मजबूत निर्णय का संकेत देता है। आप तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएंगे। भावनात्मक रूप से तथ्य और विश्लेषण पर ध्यान रहेगा। यह दिन समस्याओं को हल करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। ईमानदार संवाद से स्पष्टता मिलेगी। शांत और संतुलित दृष्टिकोण से प्रगति होगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

हाई प्रीस्टेस अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान का संकेत देती है। आप अपनी भावनाओं और विचारों पर गहराई से ध्यान देंगे। शांत वातावरण में सोचने की इच्छा होगी। कोई छिपी बात धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकती है। जल्दबाजी से बचें और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। ध्यान और आत्मचिंतन से स्पष्टता और संतुलन मिलेगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।