Aaj Ka Tarot Rashifal 12 April 2026: आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। आज श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र के साथ साध्य, शुभ और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। आज चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो सुबह 3 बजकर 44 मिनट पर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। जहां पर राहु के साथ संयोग करके ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आज कुछ राशि के जातकों को सेहत को लेकर सतर्क कहना चाहिए।

वृषभ राशि वाले जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। निरंतर प्रयास और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि को भावनात्मक रूप से सकारात्मक शुरुआत का संकेत है। वृषभ को धैर्य रखने की सलाह है। मिथुन के लिए दिन सक्रिय रहेगा। कर्क को आत्म-चिंतन करना होगा। सिंह को संतुलन बनाए रखना होगा। कन्या के लिए नई शुरुआत का अवसर है। तुला को सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक दिन है। धनु को नई शुरुआत मिलेगी। मकर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। कुंभ को टीमवर्क से लाभ होगा। मीन के लिए पारिवारिक सुख का दिन है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए अधिकार, अनुशासन और नेतृत्व की ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप अपने कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, जहां आपकी व्यावहारिक सोच मददगार साबित होगी। आप योजनाओं को व्यवस्थित करने, नियम तय करने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बांटने पर ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से आप स्थिरता चाहते हैं और अनिश्चितता से दूर रहना पसंद करेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि अत्यधिक कठोरता या नियंत्रण की भावना रिश्तों में दूरी ला सकती है। संतुलित रवैया अपनाने से आपको सम्मान और सहयोग मिलेगा। दीर्घकालिक योजनाओं की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

आज आप अपने प्रयासों के परिणाम को लेकर सोच में पड़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेहनत के बावजूद सफलता धीरे-धीरे मिल रही है। यह कार्ड धैर्य रखने और प्रगति की समीक्षा करने का संकेत देता है। अपने कार्यों का विश्लेषण करें और देखें कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। भावनात्मक रूप से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, लेकिन उम्मीद बनी रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। निरंतर प्रयास और धैर्य से ही सफलता प्राप्त होगी। यह दिन लंबी योजना बनाने और रणनीति तय करने के लिए उपयुक्त है।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

आज का दिन तेजी और सक्रियता से भरा रहेगा। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण संदेश, कॉल या ईमेल मिलने की संभावना है। यात्रा या मीटिंग से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हालांकि काम की गति तेज होने से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और जल्दबाजी से बचें। सही दिशा में किए गए प्रयास आपको तेज प्रगति दिलाएंगे।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील दिन हो सकता है। कोई अपेक्षा पूरी न होने से निराशा महसूस हो सकती है। आप अतीत की घटनाओं या किसी रिश्ते को लेकर अधिक सोच सकते हैं। यह कार्ड याद दिलाता है कि अभी भी सकारात्मक अवसर मौजूद हैं। नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के बजाय शेष संभावनाओं को देखें। यह दिन आत्म-चिंतन और भावनात्मक उपचार के लिए अनुकूल है। स्वीकार्यता और आगे बढ़ने की सोच से मानसिक शांति मिलेगी।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

आज आपको कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना पड़ सकता है। कार्य और वित्त से जुड़े मामलों में संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। भावनात्मक रूप से आप थोड़े दबाव में रह सकते हैं, लेकिन आपकी अनुकूलन क्षमता मजबूत रहेगी। समय प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी कार्य को टालने से बचें और प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। संतुलन बनाए रखने से दिन सफल रहेगा और तनाव कम होगा।

कन्या टैरो राशिफल(Virgo Tarot Horoscope Today)

आज आपके सामने नई आर्थिक या व्यावहारिक शुरुआत का अवसर आ सकता है। कोई प्रस्ताव, विचार या योजना भविष्य में स्थिरता ला सकती है। भावनात्मक रूप से आप आशावादी और प्रेरित महसूस करेंगे। यह दिन निवेश, नई योजना या करियर से जुड़े निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। छोटे-छोटे व्यावहारिक कदम भी आगे चलकर बड़ी सफलता दिला सकते हैं। धैर्य और निरंतरता बनाए रखें।

तुला टैरो राशिफल(Libra Tarot Horoscope Today)

आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति या परिस्थिति को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। भावनात्मक रूप से आप थोड़ा असमंजस महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में भरोसा करने से बचें और सभी तथ्यों की जांच करें। योजनाओं को गोपनीय रखना बेहतर रहेगा। रणनीतिक सोच अपनाने से आप किसी भी भ्रम या नुकसान से बच सकते हैं। स्पष्टता और समझदारी से आगे बढ़ें।

वृश्चिक टैरो राशिफल(Scorpio Tarot Horoscope Today)

आज भावनात्मक रूप से सकारात्मक शुरुआत का संकेत है। रिश्तों में सुधार, नई दोस्ती या प्रेम की संभावना बन सकती है। आप अधिक संवेदनशील और करुणामय महसूस करेंगे। यह दिन भावनाओं को व्यक्त करने और संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। सकारात्मक सोच और खुले दिल से आप भावनात्मक संतुलन पा सकते हैं।

धनु टैरो राशिफल(Sagittarius Tarot Horoscope Today)

आज नई शुरुआत और नए अनुभवों का दिन है। आप बदलाव को अपनाने और नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। उत्साह और आशावाद बना रहेगा। जोखिम लेने की भावना भी मजबूत होगी, लेकिन सावधानी जरूरी है। यह समय नई योजनाओं को शुरू करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। खुले मन से अवसरों को स्वीकार करें।

मकर टैरो राशिफल(Capricorn Tarot Horoscope Today)

आज उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। आप भविष्य को लेकर आशावादी महसूस करेंगे। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह दिन योजनाओं को व्यवस्थित करने और स्वयं की देखभाल पर ध्यान देने के लिए अनुकूल है। धैर्य और सकारात्मक सोच से बेहतर परिणाम मिलेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल(Aquarius Tarot Horoscope Today)

आज टीमवर्क और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। आप दूसरों के साथ मिलकर कार्य करेंगे और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। समूह कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। नई सीख और अनुभव भी प्राप्त होंगे। सहयोग से कार्य करना लाभदायक रहेगा।

मीन टैरो राशिफल(Pisces Tarot Horoscope Today)

आज पारिवारिक सुख और स्थिरता का दिन है। घर और रिश्तों पर ध्यान रहेगा। आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति में स्थिरता के संकेत भी मिल सकते हैं। प्रियजनों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।