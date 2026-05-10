Aaj Ka Tarot Rashifal 10 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 10 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि दोपहर 3 बजकर 6 मिनट तक रहेगी। इसके साथ ही आज धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आज भावनात्मक संतुलन और नई उम्मीदें लेकर आया है। मेष, कर्क और धनु राशि वालों को सफलता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत के संकेत मिलेंगे, वहीं वृषभ, कन्या और मीन राशि के जातकों को परिवार और रिश्तों में सुख व संतोष महसूस होगा। मिथुन और तुला राशि वाले समझदारी और संतुलन से महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज The Star आपके जीवन में एक गहरी healing और आशा की किरण लेकर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो भी मानसिक दबाव, उलझन या निराशा आपने महसूस की होगी, अब वह धीरे-धीरे खत्म होती नजर आएगी। आप अपने भीतर एक नई शांति और स्पष्टता का अनुभव करेंगे। यह दिन आपको अपने सपनों को फिर से देखने और उन पर विश्वास करने का मौका देता है। अगर आपने हाल ही में किसी असफलता या भावनात्मक चोट का सामना किया है, तो यह समय है खुद को माफ करने और आगे बढ़ने का। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि सब कुछ आपके पक्ष में व्यवस्थित हो रहा है। बस धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Ten of Pentacles आज आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और पारिवारिक सुख का गहरा अनुभव लेकर आ रहा है। यह दिन केवल आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा का भी संकेत देता है। आप अपने परिवार के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे और यह एहसास होगा कि आपने जो कुछ बनाया है, वह लंबे समय तक टिकने वाला है। यदि आप किसी बड़े निवेश, संपत्ति या पारिवारिक निर्णय के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत देता है। यह समय है अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का और भविष्य के लिए और मजबूत नींव रखने का।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज King of Swords आपको मानसिक स्पष्टता, सच्चाई और तार्किक दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है। आप किसी भी स्थिति को भावनाओं से हटकर निष्पक्ष और बुद्धिमानी से देख पाएंगे। यह दिन महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बेहद अनुकूल है, खासकर जहां आपको सच्चाई और न्याय के आधार पर निर्णय लेना हो। आपकी बातों में प्रभाव और स्पष्टता होगी, जिससे लोग आपकी राय को महत्व देंगे। ध्यान रखें कि आपकी सच्चाई किसी को कठोर लग सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें।

कर्क राशि( Cancer Tarot Horoscope)

The Sun आज आपके जीवन में प्रकाश, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा भर रहा है। आप अंदर से हल्का, उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। यह दिन आपके लिए हर मायने में शुभ है चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत जीवन। यदि किसी काम में देरी हो रही थी, तो अब उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आपके रिश्तों में भी गर्मजोशी और खुशी बनी रहेगी। यह समय है जीवन के हर पल को खुलकर जीने का और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करने का।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Ace of Cups आपके जीवन में भावनात्मक रूप से एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह किसी नए रिश्ते, नई भावना या पुराने रिश्ते में नई ताजगी के रूप में सामने आ सकता है। आप अपने दिल की बात को ज्यादा खुलेपन से महसूस और व्यक्त कर पाएंगे। यह समय है अपने दिल को खोलने का और खुद को भावनात्मक रूप से आगे बढ़ने देने का। साथ ही, यह दिन self-love और inner peace को भी बढ़ावा देता है—अपने आप से जुड़ना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Ten of Cups आज आपके जीवन में भावनात्मक पूर्णता, संतोष और पारिवारिक सुख का संकेत दे रहा है। आप अपने प्रियजनों के साथ गहरे जुड़ाव और खुशी का अनुभव करेंगे। यह दिन आपको यह एहसास दिलाता है कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और रिश्तों की मजबूती में होती है। यदि किसी रिश्ते में दूरी थी, तो आज वह खत्म हो सकती है। यह समय है अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने और अपनों के साथ खूबसूरत पल बिताने का।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Queen of Pentacles आपके जीवन में स्थिरता, देखभाल और संतुलन का संकेत दे रही है। आप अपने घर, परिवार और आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। यह दिन आपको व्यावहारिकता और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने का संदेश देता है। आप खुद को सुरक्षित और स्थिर महसूस करेंगे, और दूसरों के लिए भी एक सहारा बनेंगे। यह समय है खुद की और अपने करीबियों की जरूरतों का ध्यान रखने का।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Six of Cups आज आपको अतीत की यादों और पुराने रिश्तों की ओर ले जा सकता है। आप किसी पुराने दोस्त, रिश्ते या अनुभव को याद कर सकते हैं, जो आपको भावनात्मक सुकून देगा। यह दिन आपको यह समझाता है कि अतीत से जुड़ाव भी कभी-कभी जरूरी होता है, क्योंकि वही हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यदि कोई पुराना संबंध फिर से जुड़ता है, तो उसे एक नए नजरिए से देखें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज The World आपके लिए सफलता, पूर्णता और एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। आपने जिस काम के लिए मेहनत की थी, उसका परिणाम अब आपके सामने आ सकता है। यह दिन आपको उपलब्धि और संतोष का अनुभव कराएगा। साथ ही, यह एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत है—एक चक्र खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू होने वाला है। यह समय है अपनी सफलता का जश्न मनाने का और आगे की नई यात्रा के लिए तैयार होने का।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

Four of Wands आज आपके जीवन में स्थिरता, खुशी और उत्सव का माहौल लेकर आ रहा है। परिवार या दोस्तों के साथ कोई खास मौका या खुशी का कारण बन सकता है। यह दिन आपको भावनात्मक सुरक्षा और संतुलन का एहसास कराएगा। यदि आप किसी रिश्ते या काम में स्थिरता चाहते थे, तो अब वह मिलने का संकेत है। यह समय है खुशियों को साझा करने और अपने जीवन में आए संतुलन का आनंद लेने का।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Ace of Pentacles आपके लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और एक मजबूत शुरुआत का संकेत दे रहा है। कोई नया काम, ऑफर या निवेश का मौका आपके सामने आ सकता है, जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। यह समय है मौके को पहचानने और उसे गंभीरता से अपनाने का। आपकी मेहनत अब आपको नए रास्ते दिखाने वाली है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

Ten of Cups आज आपके जीवन में भावनात्मक संतोष, खुशी और रिश्तों में पूर्णता लेकर आ रहा है। आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। यह दिन आपको यह एहसास दिलाता है कि असली खुशी अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। भावनात्मक रूप से आप खुद को संतुलित और शांत महसूस करेंगे। यह समय है अपने जीवन में आई इस खुशी को पूरी तरह से जीने का।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।