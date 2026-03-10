Daily Tarot Horoscope 10 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 10 मार्च 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो पूरे दिन प्रभावी रहेगी। आज मंगलवार का दिन होने के साथ कई खास योग भी बन रहे हैं। आज शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, रवि योग, आडल योग और विडाल योग का भी संयोग बन रहा है, जिससे दिन का महत्व और बढ़ जाता है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसका असर सभी राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। साथ ही अनुराधा नक्षत्र शाम 07:05 बजे तक रहेगा, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी। इन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार, आज कुछ लोगों को करियर और कारोबार में नई संभावनाएं मिल सकती हैं। वहीं कुछ जातकों के लिए यह दिन पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का भी योग बन सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि के लिए आज ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संकेत देता है। लंबे समय से चली आ रही उलझनें दूर हो सकती हैं और आपको अपने प्रयासों का परिणाम दिखाई दे सकता है। काम या व्यक्तिगत जीवन में सराहना मिल सकती है। मन हल्का और उत्साहित महसूस करेगा, जिससे रिश्तों में भी सहजता आएगी। आज का दिन आपको अपने रास्ते पर विश्वास और नई ऊर्जा देने वाला है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

व्हील ऑफ फॉर्च्यून वृषभ राशि के लिए भाग्य के अनुकूल मोड़ का संकेत देता है। जो काम अटका हुआ लग रहा था, उसमें अचानक प्रगति हो सकती है। किसी अवसर, सहयोग या बदलाव के रूप में किस्मत आपका साथ दे सकती है। यह कार्ड याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक हैं और सही समय आने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ कप्स मिथुन राशि के लिए भावनात्मक नई शुरुआत और खुशी का संकेत देता है। दिल से जुड़ी भावनाएं खुलकर सामने आ सकती हैं। यह समय रिश्तों में नई ऊर्जा, आत्म-प्रेम और भावनात्मक संतुलन का है। रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान भी मजबूत रहेगा। अपने दिल की आवाज को सुनना आज आपको सही दिशा दे सकता है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

द एम्प्रेस कर्क राशि के लिए प्रेम, देखभाल और समृद्धि का संकेत देती है। आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक जुड़ाव और स्नेह महसूस कर सकते हैं। रचनात्मक विचारों में भी वृद्धि हो सकती है। खुद की देखभाल, आराम और मानसिक शांति पर ध्यान देना आज फायदेमंद रहेगा। जिस चीज़ को आपने धैर्य से संभाला है, उसमें अब सकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकते हैं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

द वर्ल्ड सिंह राशि के लिए किसी महत्वपूर्ण चरण के पूर्ण होने का संकेत देता है। आपके प्रयासों का फल मिल सकता है और उपलब्धि का एहसास होगा। यह समय आत्मविश्वास और संतोष का है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति या जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी मिल सकता है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

टेन ऑफ कप्स कन्या राशि के लिए भावनात्मक संतुष्टि और रिश्तों में सामंजस्य का संकेत देता है। परिवार या प्रियजनों के साथ खुशहाल समय बिताने का अवसर मिल सकता है। मन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। आज का दिन आपको यह महसूस करा सकता है कि सच्ची खुशी रिश्तों और आपसी समझ में छिपी होती है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ वांड्स तुला राशि के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा का संकेत देता है। कोई नया विचार, योजना या लक्ष्य आपको उत्साहित कर सकता है। यह शुरुआत का समय है, जिसमें आत्मविश्वास और साहस के साथ कदम बढ़ाने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द सन वृश्चिक राशि के लिए सफलता और स्पष्टता का संकेत देता है। किसी स्थिति में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। आपकी मेहनत और सच्चाई को पहचान मिल सकती है। यह समय खुशी और उपलब्धि का अनुभव कराने वाला है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

टेन ऑफ पेंटाकल्स धनु राशि के लिए स्थिरता और दीर्घकालिक सुरक्षा का संकेत देता है। आर्थिक मामलों या परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह कार्ड मजबूत आधार और भविष्य के प्रति भरोसा दर्शाता है। आज आप अपने जीवन की स्थिरता और समर्थन को महसूस कर सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

द स्टार मकर राशि के लिए आशा और सकारात्मकता का संकेत देता है। हाल की चुनौतियों के बाद मन में नई उम्मीद जाग सकती है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें—आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। यह समय धीरे-धीरे आगे बढ़ने और अपने सपनों पर भरोसा करने का है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

किंग ऑफ पेंटाकल्स कुंभ राशि के लिए स्थिरता, जिम्मेदारी और व्यावहारिक सोच का संकेत देता है। काम और आर्थिक मामलों में आपका अनुभव और समझ आपको मजबूत स्थिति में ला सकता है। धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ने से दीर्घकालिक सफलता मिल सकती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

द वर्ल्ड मीन राशि के लिए किसी महत्वपूर्ण चक्र के पूर्ण होने का संकेत देता है। आपने जो अनुभव और सीख हासिल की है, वह आपको आगे के रास्ते के लिए तैयार कर रही है। यह समय संतोष, आत्मविश्वास और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। अपने सफर को स्वीकार करें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें।

