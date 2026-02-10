Aaj Ka Tarot Horoscope 10 February 2026 (आज का टैरो राशिफल 10 फरवरी 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि सुबह 7 बजकर 17 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज ही आज विंछुड़ो, आडल योग है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी के अनुसार आज कई राशियों के लोगों को फंसा हुआ धन मिल सकता है । साथ ही जीवनसाथी से कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि-कार्ड: द सन (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन तेज़ रफ्तार और मानसिक सक्रियता से भरा रहेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको तुरंत फैसले लेने और खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि, जल्दबाज़ी या अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। जब विचार स्पष्ट हों और उद्देश्य साफ, तब साहस आपको आगे बढ़ाएगा—बिना किसी पछतावे के।

वृषभ-कार्ड: नाइट ऑफ पेंटाकल्स (Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि पर आज परंपरा, अनुशासन और आध्यात्मिक समझ का प्रभाव रहेगा। द हीरोफैंट सलाह देता है कि अनुभवी लोगों, गुरुओं या स्थापित नियमों से मार्गदर्शन लें। आज धार्मिक कार्य, पूजा-पाठ या नियमित दिनचर्या अपनाने से मानसिक स्थिरता मिलेगी। पुराने और सिद्ध तरीकों पर भरोसा रखने से ही सही दिशा मिलेगी।

मिथुन-कार्ड: सेवन ऑफ कप्स (Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज सृजन और आत्मविश्वास का शक्तिशाली दिन है। द मैजिशियन बताता है कि आपके पास बदलाव लाने के लिए सभी क्षमताएं और साधन मौजूद हैं। विचार और कर्म में तालमेल रखें—परिणाम तेजी से मिलेंगे। ध्यान रखें, आपकी सोच ही आज आपकी वास्तविकता गढ़ रही है।

कर्क -कार्ड: फोर ऑफ स्वॉर्ड्स (Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के मन में आज स्मृतियों की कोमल लहर उठ सकती है। सिक्स ऑफ कप्स अतीत से जुड़े लोगों, यादों या बचपन की भावनाओं को दर्शाता है। पुराने रिश्तों से संवाद या भावनात्मक सुकून मिल सकता है। सरलता और मासूमियत दिल को राहत देगी। अतीत को सम्मान दें, पर वहीं अटके न रहें।

सिंह-कार्ड: किंग ऑफ वॉन्ड्स (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि वालों पर आज जिम्मेदारियों का बोझ अधिक महसूस हो सकता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स संकेत देता है कि आप जरूरत से ज्यादा भार खुद पर ले रहे हैं। काम पूरे होने के करीब हैं, लेकिन सहायता लेने से राहत जल्दी मिलेगी। याद रखें, ताकत अकेले सब कुछ उठाने में नहीं, बल्कि सही ढंग से प्रबंधन करने में है।

कन्या-कार्ड: टेन ऑफ कप्स (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए आज सच और निष्पक्षता का महत्व रहेगा। जस्टिस कार्ड बताता है कि निर्णय सोच-समझकर और ईमानदारी से लें। कानूनी, अनुबंध या अहम फैसलों में पारदर्शिता रखें। कर्म का फल सक्रिय है—जो सही करेंगे, वही लौटकर आएगा। संतुलन बनाए रखने से मन को शांति मिलेगी।

तुला-कार्ड: सिक्स ऑफ पेंटाकल्स (Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए आज भावनात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता का दिन है। नाइट ऑफ कप्स प्रेम, रोमांस और दिल से जुड़ी बातों का संकेत देता है। कला, संगीत या भावनाओं को शब्द देने का मन करेगा। दिल की सुनें, लेकिन कल्पनाओं में बहने से बचें। सच्ची भावनाएं रिश्तों में मधुरता लाएंगी।

वृश्चिक-कार्ड: द टॉवर (Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के जीवन में आज गहरा परिवर्तन संभव है। डेथ कार्ड किसी अंत का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का संकेत देता है। पुरानी आदतें, सोच या संबंध जो अब काम नहीं आ रहे, उनसे मुक्त होने का समय है। बदलाव को स्वीकार करने से ही नई ऊर्जा और मजबूती का जन्म होगा।

धनु -कार्ड: पेज ऑफ वॉन्ड्स (Sagittrius Tarot Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए आज तेजी और प्रगति का संकेत है। एट ऑफ वॉन्ड्स अचानक मिलने वाले समाचार, अवसर या यात्रा से जुड़ी संभावना दर्शाता है। देर करने का समय नहीं—लचीले रहें और बहाव के साथ आगे बढ़ें। आज उठाया गया कदम भविष्य में लाभ देगा।

मकर-कार्ड: थ्री ऑफ पेंटाकल्स (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि पर आज स्थिरता और नेतृत्व की ऊर्जा रहेगी। किंग ऑफ पेंटाकल्स आर्थिक समझ, व्यावसायिक सफलता और भरोसेमंद फैसलों का प्रतीक है। लोग आप पर निर्भर रहेंगे और आपका अनुभव मार्गदर्शन देगा। जिम्मेदारियां आज बोझ नहीं, बल्कि आपकी ताकत बनेंगी।

कुंभ-कार्ड: एट ऑफ स्वॉर्ड्स (Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए आज नई शुरुआत का आह्वान है। द फूल आपको डर और संकोच छोड़कर नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हर चीज़ को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं—भरोसा रखें और जीवन के साथ चलें। जब अपेक्षाएं छोड़ते हैं, तभी नई संभावनाएं खुलती हैं।

मीन-कार्ड: द हाई प्रीस्टेस (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज भावनाएं गहरी और अंतर्ज्ञान प्रबल रहेगा। द मून कार्ड बताता है कि अभी हर बात स्पष्ट नहीं है। डर या भ्रम के आधार पर निर्णय न लें। सपने, संकेत और भीतर की आवाज़ आज अहम संदेश दे सकते हैं। धैर्य और आत्मविश्वास आपको सुरक्षित मार्ग दिखाएंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रहों के गोचर और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता (Jansatta) इसकी सटीकता या इसके माध्यम से किए गए दावों (जैसे करियर या आर्थिक लाभ) की पुष्टि नहीं करता है। ज्योतिषीय भविष्यवाणियां केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं और इन्हें पेशेवर वित्तीय, कानूनी या निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या निवेश से पहले संबंधित विषय के प्रमाणित ज्योतिषी, पंडित आदि से परामर्श अवश्य लें।