Aaj Ka Tarot Rashifal 10 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 10 अप्रैल मार्च 2026): आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि रात 11 बजकर 15 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ शिव और सिद्ध योग बन रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन नई शुरुआत, मेहनत, आत्मचिंतन और रिश्तों के संतुलन पर केंद्रित है। कुछ राशियों के लिए उत्साह, नेतृत्व और अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को धैर्य, स्थिरता और लगातार प्रयास बनाए रखने की जरूरत होगी। कहीं-कहीं भावनात्मक स्पष्टता की कमी या अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बदलाव भविष्य के लिए जरूरी साबित होंगे। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

ऐस ऑफ वांड्स नई शुरुआत, उत्साह और प्रेरणा का संकेत देता है। आज आप किसी नए कार्य या योजना की ओर आकर्षित हो सकते हैं। करियर, रचनात्मकता या व्यक्तिगत विकास से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। भावनात्मक रूप से आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस होगी। कोई नया विचार या प्रस्ताव भविष्य में बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपका उत्साह और रचनात्मक सोच सकारात्मक परिणाम दिला सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

फोर ऑफ वांड्स खुशी, उत्सव और भावनात्मक स्थिरता का संकेत देता है। परिवार या करीबी लोगों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है। आप अपने आसपास आराम और संतोष का अनुभव करेंगे। कोई अच्छी खबर मिल सकती है या घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा। यह दिन छोटी-छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाने और रिश्तों को महत्व देने के लिए अनुकूल है। आभार व्यक्त करने से संबंध मजबूत होंगे और मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

नाइट ऑफ पेंटेकल्स धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत देता है। आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार मेहनत करते रहेंगे, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। अनुशासन और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रहेंगे। भावनात्मक रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। कार्यों को व्यवस्थित करने और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का यह अच्छा समय है। धैर्य बनाए रखने से धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। निरंतर प्रयास भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

टेन ऑफ कप्स भावनात्मक खुशी और सामंजस्य का संकेत देता है। परिवार और प्रियजनों के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। रिश्तों में संतुलन और प्रेम महसूस होगा। आप समर्थन और सुरक्षा का अनुभव करेंगे। यह दिन साथ समय बिताने और अर्थपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है। सकारात्मक माहौल मानसिक शांति देगा। आभार और प्रेम व्यक्त करने से संबंध और मजबूत होंगे।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

किंग ऑफ वांड्स नेतृत्व, आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टि का संकेत देता है। आप किसी स्थिति में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेंगे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। नई योजनाओं को लागू करने का समय है। उत्साह और ऊर्जा से आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। लक्ष्य निर्धारित कर उस दिशा में कदम बढ़ाने से प्रगति होगी। जुनून और योजना का संतुलन सफलता दिला सकता है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

द हर्मिट आत्मचिंतन और आंतरिक मार्गदर्शन का संकेत देता है। आप थोड़ी दूरी बनाकर शांत वातावरण में सोचने का प्रयास करेंगे। भावनात्मक रूप से स्पष्टता की तलाश रहेगी। यह दिन ध्यान, लेखन या अकेले समय बिताने के लिए अनुकूल है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। अपनी अंदरूनी आवाज सुनने से सही दिशा मिलेगी। आत्मनिरीक्षण भविष्य के निर्णयों को बेहतर बनाएगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

जस्टिस संतुलन, सत्य और कर्म का संकेत देता है। आज निष्पक्षता और तर्कसंगत सोच महत्वपूर्ण रहेगी। पुराने प्रयासों का परिणाम मिल सकता है। किसी स्थिति में स्पष्ट निर्णय लेना आवश्यक होगा। यह दिन गलतफहमियों को दूर करने के लिए अनुकूल है। ईमानदारी और संतुलन बनाए रखने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। स्पष्टता आपके मार्गदर्शन करेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

द टावर अचानक बदलाव का संकेत देता है। कोई अप्रत्याशित स्थिति सामने आ सकती है। शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन यह परिवर्तन जरूरी है। पुरानी परिस्थितियां टूटकर नई शुरुआत का अवसर देंगी। शांत और लचीला दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जो बदलाव अभी कठिन लगे, वही भविष्य में मजबूत आधार बना सकता है। परिवर्तन को अवसर के रूप में स्वीकार करें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

नाइन ऑफ वांड्स दृढ़ता और धैर्य का संकेत देता है। लगातार प्रयास से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन हार न मानें। आप अपने लक्ष्य के करीब हैं। चुनौतियां सामने आ सकती हैं, पर आपकी ताकत उन्हें पार करने में मदद करेगी। यह समय धैर्य बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने का है। आपकी मेहनत जल्द ही सकारात्मक परिणाम दे सकती है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

एट ऑफ पेंटेकल्स मेहनत और कौशल विकास का संकेत देता है। आप अपने कार्य पर पूरी लगन से ध्यान देंगे। नई चीजें सीखने और काम को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। यह दिन उत्पादक रहेगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। निरंतर प्रयास भविष्य में स्थिर सफलता दिला सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

द मून भ्रम और छिपी भावनाओं का संकेत देता है। किसी स्थिति को लेकर स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। बड़े निर्णय लेने से पहले प्रतीक्षा करें। अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और परिस्थिति को समझने का समय दें। धैर्य से काम लेने पर सही दिशा मिलेगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

सिक्स ऑफ कप्स पुरानी यादों और भावनात्मक जुड़ाव का संकेत देता है। किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है या पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं। मन में सुकून और कोमलता महसूस होगी। यह दिन रिश्तों को महत्व देने और सरल खुशियों का आनंद लेने के लिए अनुकूल है। सकारात्मक यादें भावनात्मक संतुलन प्रदान करेंगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।