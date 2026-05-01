Aaj Ka Tarot Rashifal 1 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 मई 2026): वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि रात 10 बजकर 52 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। आज बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के साथ सिद्धि, व्यातीपात योग बन रहा है। आज का दिन मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के जीवन में भावनात्मक स्पष्टता, अंत या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, वहीं कुछ के लिए नई शुरुआत के द्वार खुलेंगे। आज का मूल मंत्र है संतुलन, सजगता और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास। जो अभी असहज लग रहा है, वही आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखा रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपको जीवन के अलग-अलग पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होगा। काम और निजी जीवन दोनों ही आपका ध्यान मांग सकते हैं, जिससे हल्का दबाव महसूस होगा। कार्यक्षेत्र में मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन खुद को ओवरलोड करने से बचें। निजी जीवन में अपनों को समय दें, साथ ही अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें। दिन के अंत तक आप समझेंगे कि संतुलन का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि समझदारी से तालमेल बैठाना है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है, भले ही आपके आसपास अवसर मौजूद हों। आप किसी अच्छे मौके को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वह आपकी उम्मीदों जैसा नहीं है। कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें कोई छुपा हुआ अवसर सामने आ सकता है। रिश्तों में खुद को अलग-थलग न करें, कोई आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे लाभ को नजरअंदाज न करें। दिन के अंत तक आपकी सोच में बदलाव आ सकता है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज का दिन प्रतिस्पर्धा और थोड़ी अव्यवस्था लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में मतभेद या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह दबाव आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। बेवजह के विवादों से बचें और संवाद को सकारात्मक रखें। रिश्तों में छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, जिसे धैर्य से सुलझाया जा सकता है। अपनी तुलना दूसरों से करने से बचें। दिन के अंत तक आप खुद को ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा और थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। किसी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में कठिनाई हो सकती है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत है, लेकिन ज्यादा सोचने से डर पैदा हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय न लें। रिश्तों में छुपी भावनाएं सामने आ सकती हैं। समझदारी से काम लें। आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें। दिन के अंत में अपनी अंतरात्मा की आवाज आपको शांति देगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई व्यक्ति पूरी तरह ईमानदार नहीं हो सकता या कुछ बातें छुपाई जा सकती हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को खुलकर साझा करने से बचें और हर जानकारी को दोबारा जांचें। रिश्तों में केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यवहार पर ध्यान दें। किसी भी स्थिति में आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचें। आर्थिक मामलों में जोखिम से दूर रहें। आपकी सतर्कता ही आपको किसी धोखे से बचाएगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज आप खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। बाहरी शोर से दूर होकर अपने अंदर झांकने का यह सही समय है। कार्यक्षेत्र में थोड़ा रुककर अपनी दिशा पर विचार करना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों में आप भीड़ से ज्यादा गहराई वाले संवाद को प्राथमिकता देंगे। आर्थिक मामलों में शांति से योजना बनाएं। यह दिन आत्म-खोज और समझ का है। रात तक आपको कई अहम बातें समझ में आएंगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज किसी चीज का अंत हो सकता है, जो शुरुआत में भारी लग सकता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत है। कार्यक्षेत्र में कोई स्थिति खत्म हो सकती है, जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। रिश्तों में किसी दर्दनाक चीज को छोड़ना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में नुकसान को सीख के रूप में स्वीकार करें। दिन के अंत तक आप हल्कापन महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज प्रेम और भावनाओं की ऊर्जा प्रबल रहेगी। आपको कोई दिल से जुड़ा संदेश, प्रस्ताव या भावनात्मक इजहार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में क्रिएटिव सोच सफलता दिला सकती है। रिश्तों में अपने दिल की बात कहने का यह सही समय है। आर्थिक मामलों में भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। दिन के अंत तक आप संतुष्टि और खुशी महसूस करेंगे।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज का दिन आगे बढ़ने और विस्तार का है। आप भविष्य की योजनाओं, यात्रा या नए अवसरों के बारे में सोच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में प्रगति नजर आएगी। रिश्तों में थोड़ी दूरी आपको सोचने और समझने का मौका दे सकती है। आर्थिक मामलों में लंबी अवधि की योजना बनाना शुभ रहेगा। दिन के अंत तक आप नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आपको किसी ऐसी चीज से दूर जाने का संकेत मिल रहा है, जो अब आपको संतुष्टि नहीं दे रही। यह कोई स्थिति, सोच या रिश्ता हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने रास्ते पर दोबारा विचार कर सकते हैं। रिश्तों में जो आपको थका रहा है, उसे छोड़ना जरूरी है। आर्थिक मामलों में प्राथमिकताओं को समझें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अंत में राहत देगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज आपको आर्थिक या भावनात्मक रूप से थोड़ी कमी या परेशानी महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मदद उपलब्ध है बस आपको मांगनी होगी। रिश्तों में संवाद बनाए रखें, ताकि दूरी महसूस न हो। खर्चों पर नियंत्रण रखें। याद रखें, यह समय अस्थायी है। दिन के अंत तक आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। आप किसी नए काम, आइडिया या दिशा की ओर आकर्षित होंगे। कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलेगा। रिश्तों में जुनून और उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह समय आपके लिए खास है।

आज का निष्कर्ष:

भावनाओं में संतुलन बनाए रखें, अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति सजग रहें और हर अंत को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। आज का दिन आपके जीवन के अगले अध्याय की नींव रख रहा है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।