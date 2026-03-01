Today Tarot Horoscope 1 March 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 मार्च 2026): फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि शाम 07:09 मिनट पर समाप्त होगा। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज रवि प्रदोष का व्रत भी रखा जा रहा है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके पास सृजन और सफलता की अद्भुत ऊर्जा है। जो सोचेंगे, वही आकार ले सकता है। नया प्रोजेक्ट शुरू करने, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने या किसी लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए दिन शुभ है। आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। आज की गई शुरुआत तेजी से परिणाम दे सकती है। बस इरादे साफ रखें।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान घर-परिवार, आर्थिक स्थिरता और आत्म-देखभाल पर रहेगा। आप खुद को या अपनों को सहेजने की भावना में रहेंगे। वित्तीय मामलों में व्यावहारिक निर्णय लेने का सही समय है। याद रखें सच्ची समृद्धि तभी मिलती है जब भावनात्मक और भौतिक संतुलन बना रहे।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपका मन बहुत तेज़ी से काम करेगा। नए विचार आएंगे और आप तुरंत अपनी बात रखना चाहेंगे। हालांकि, जल्दबाज़ी में कुछ कह देने से गलतफहमी हो सकती है। बोलने से पहले सोचें। यदि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो बड़ी सफलता मिल सकती है।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सुख का दिन है। अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और दिल से जुड़ी बातें साझा होंगी। आज कृतज्ञता का भाव रखें। छोटी-छोटी खुशियां ही जीवन को पूर्ण बनाती हैं।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

नेतृत्व और आत्मविश्वास आज चरम पर रहेगा। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय की कमान संभाल सकते हैं। रचनात्मक सोच और साहस से आगे बढ़ें। लोग आपकी ओर मार्गदर्शन के लिए देख सकते हैं। ईमानदारी और उत्साह के साथ नेतृत्व करें।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

आज बाहरी शोर से दूर रहकर आत्ममंथन का समय है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टता पाने के लिए अकेले में विचार करें। जल्दबाज़ी में निर्णय लेने से बचें। कभी-कभी रुककर सोचना ही सबसे बड़ा कदम होता है।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

आज कर्म और संतुलन का दिन है। किसी पुराने मामले में सच्चाई सामने आ सकती है। निर्णय लेते समय भावनाओं से अधिक तर्क का सहारा लें। जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है। इस सिद्धांत को याद रखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कोई पुराना विचार, रिश्ता या परिस्थिति समाप्त हो सकती है, जिससे नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। बदलाव से घबराएं नहीं। यह आपके विकास के लिए आवश्यक है। यह अंत नहीं, एक नई पहचान की शुरुआत है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittirus Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। कई जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। जल्दबाज़ी से बचें और सोच-समझकर कदम उठाएं। जब भावनाएं और तर्क साथ चलते हैं, तब सफलता मिलती है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। बचत और संसाधनों की सुरक्षा पर ध्यान रहेगा। हालांकि, अत्यधिक नियंत्रण या डर से बचें। सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उदारता और लचीलापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

नई शुरुआत का संकेत है। कोई नया अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। डर को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ें। अनजाने रास्ते कभी-कभी जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभव लेकर आते हैं।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल रहेगी। मन की आवाज़ को अनदेखा न करें। यह दिन बाहरी हलचल से अधिक आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता का है। जो उत्तर आप ढूंढ रहे हैं, वह आपके भीतर ही है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। जनसत्ता इसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता।