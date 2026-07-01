Aaj Ka Tarot Horoscope 1 July 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 जुलाई 2026): 1 जुलाई 2026 नए महीने की शुरुआत नई उम्मीदों, सकारात्मक बदलाव और आत्मविश्वास की ऊर्जा के साथ हो रही है। आज का दिन आपको यह एहसास कराएगा कि हर नई शुरुआत अपने साथ नए अवसर लेकर आती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको पुराने डर, अधूरे अध्याय और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। कई राशियों के लिए करियर में नई जिम्मेदारियां, आर्थिक मामलों में नई संभावनाएं और रिश्तों में भावनात्मक सुधार के संकेत हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए यह दिन आत्मविश्लेषण, धैर्य और सही समय का इंतजार करने का संदेश लेकर आया है। यदि आप आज अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति और व्यावहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो आने वाले दिनों में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है कि नई शुरुआत से डरें नहीं। हर नया अध्याय आपके जीवन को वहां ले जाने आता है, जहां आपको वास्तव में होना चाहिए।

मेष टैरो राशिफल (Aries Horoscope Today) — रथ (The Chariot)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और तेज प्रगति का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिस लक्ष्य को लेकर आप संघर्ष कर रहे थे, उसमें अब सकारात्मक गति आने लगेगी। यदि करियर में बदलाव, नई नौकरी, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंतजार था, तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। आपकी मेहनत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे।

व्यापार करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी नए क्लाइंट, साझेदारी या विस्तार की योजना बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें। सोच-समझकर किया गया निवेश आने वाले समय में अच्छा लाभ देगा।

पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में पार्टनर की भावनाओं को समझना जरूरी होगा। अपनी बात मनवाने के बजाय साथ मिलकर समाधान निकालें।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। योग और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे।

आज का संदेश: मंज़िल तक वही पहुंचता है जो रास्ते की रुकावटों से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रेरित होता है।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Horoscope Today)-फोर ऑफ पेंटाकल्स (Four of Pentacles)

आज आपकी प्राथमिकता आर्थिक सुरक्षा, परिवार और भविष्य की योजनाएं रहेंगी। लंबे समय से जिन आर्थिक योजनाओं पर विचार कर रहे थे, उन्हें व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। यदि कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं, तो पहले सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें।

कार्यक्षेत्र में आपकी व्यावहारिक सोच और धैर्य आपको दूसरों से आगे रखेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं। कारोबार में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी लाभ मिलने के संकेत हैं।

रिश्तों में जरूरत से ज्यादा भावनाओं को छिपाने की आदत दूरी बढ़ा सकती है। यदि मन में कोई बात है तो सही समय पर उसे व्यक्त करें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना लाभकारी रहेगा।

आज का संदेश: सुरक्षा अच्छी बात है, लेकिन अवसरों का स्वागत करना भी उतना ही जरूरी है।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Horoscope Today)- पेज ऑफ कप्स (Page of Cups)

आज का दिन नई प्रेरणा, सकारात्मक समाचार और भावनात्मक खुशियां लेकर आ सकता है। किसी पुराने मित्र का संदेश, नई नौकरी का प्रस्ताव या रचनात्मक अवसर आपको उत्साहित करेगा। आपकी कल्पनाशक्ति और रचनात्मकता चरम पर रहेगी।

कार्यक्षेत्र में आपकी नई सोच किसी कठिन समस्या का समाधान निकाल सकती है। यदि आप मीडिया, लेखन, शिक्षा, कला या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो नई उपलब्धियां मिल सकती हैं।

आर्थिक मामलों में कोई आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेने से बचें।

रिश्तों में भावनात्मक ईमानदारी आपको अपने प्रियजनों के और करीब लाएगी। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक हल्का और उत्साहित महसूस करेंगे।

आज का संदेश: खुले मन से स्वीकार किए गए अवसर ही भविष्य की सबसे बड़ी सफलता बनते हैं।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Horoscope Today) – द स्टार (The Star)

आज का दिन आपके लिए आशा, उपचार और नई उम्मीद लेकर आया है। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर निराशा या तनाव था, तो अब परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदलने लगेंगी।

कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दिशा बिल्कुल सही है। किसी वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा।

आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। किसी पुराने निवेश से सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

प्रेम संबंधों में दिल की बात कहने का सही समय है। शादीशुदा लोगों के बीच विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

आध्यात्मिक गतिविधियों, ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलेगी।

आज का संदेश: विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके लिए वह तैयार कर रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Horoscope Today)- किंग ऑफ वांड्स (King of Wands)

आज आपका व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा। नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी। करियर में कोई नई जिम्मेदारी या बड़ा अवसर मिल सकता है।

व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं। यदि किसी नए निवेश या प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिलेंगे।

रिश्तों में आपका सहयोगी स्वभाव परिवार और जीवनसाथी का विश्वास बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है।

आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा। लंबे समय के निवेश लाभदायक साबित हो सकते हैं।

आज का संदेश: सच्चा नेतृत्व दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Horoscope Today)- एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

आज आपकी मेहनत, अनुशासन और सीखने की इच्छा भविष्य की सफलता का मजबूत आधार बनाएगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।

यदि किसी परीक्षा, इंटरव्यू या नई स्किल की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। धीरे-धीरे आय के नए स्रोत भी विकसित हो सकते हैं।

रिश्तों में छोटी-छोटी बातों पर नाराज होने से बचें। अपने प्रियजनों के प्रयासों की सराहना करें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और गर्दन से जुड़ी छोटी समस्याओं का ध्यान रखें।

आज का संदेश: निरंतर प्रयास ही साधारण लोगों को असाधारण बनाते हैं।

तुला टैरो राशिफल (Libra Horoscope Today)- न्याय (Justice)

आज आपको किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ सकता है। निष्पक्ष सोच और सच्चाई का साथ आपको सफलता दिलाएगा। कानूनी, सरकारी या दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है।

करियर में आपकी ईमानदारी और संतुलित व्यवहार की सराहना होगी। साझेदारी वाले कामों में पारदर्शिता बनाए रखें।

आर्थिक मामलों में पुराने हिसाब-किताब व्यवस्थित करने का सही समय है। रिश्तों में खुलकर बातचीत करें। गलतफहमियां दूर होने से संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।

आज का संदेश: सही फैसले वही होते हैं जो ईमानदारी और संतुलन पर आधारित हों।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Horoscope Today)- द मून (The Moon)

आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहद मजबूत रहेगी, लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखें।

कार्यक्षेत्र में कोई छिपी हुई जानकारी सामने आ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने के बजाय सुरक्षित विकल्प चुनें। रिश्तों में शक की बजाय विश्वास और संवाद को महत्व दें। ध्यान और मेडिटेशन मानसिक स्पष्टता देंगे।

आज का संदेश: समय आने पर हर धुंध साफ हो जाती है।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)- ऐस ऑफ वांड्स (Ace of Wands)

आज नई शुरुआत, नए अवसर और उत्साह का दिन है। करियर में नई नौकरी, नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी।

व्यापार में नए क्लाइंट या विस्तार के योग हैं। प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी। अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है।

आर्थिक मामलों में भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करें।

आज का संदेश: आज बोया गया बीज आने वाले समय में बड़ी सफलता का वृक्ष बन सकता है।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Horoscope Today)- क्वीन ऑफ पेंटाकल्स (Queen of Pentacles)

आज आपका ध्यान परिवार, आर्थिक स्थिरता और मानसिक संतुलन पर रहेगा। घर का वातावरण सुखद रहेगा और अपनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी और अनुभव की सराहना होगी। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी।

यदि किसी संपत्ति या निवेश की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है।

रिश्तों में आपका स्नेह और सहयोग परिवार को करीब लाएगा।

आज का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि संतुलित परिवार और संतुष्ट मन है।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Horoscope Today)-द फूल (The Fool)

आज आपके सामने नए अवसरों के कई दरवाजे खुल सकते हैं। यदि किसी बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

करियर में नई शुरुआत संभव है। विदेश, शिक्षा या नए व्यवसाय से जुड़े अवसर मिल सकते हैं।

रिश्तों में पुराने डर छोड़कर नई शुरुआत करें। आर्थिक मामलों में योजना बनाकर आगे बढ़ें।

आज का संदेश: कभी-कभी सबसे बड़ा जोखिम वही होता है जब हम कोई जोखिम ही नहीं लेते।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Horoscope Today)- सिक्स ऑफ कप्स (Six of Cups)

आज परिवार, पुराने रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव आपके जीवन का केंद्र रहेंगे। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है।

कार्यक्षेत्र में पुराने अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। अतीत से मिली सीख भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करेगी।

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। रचनात्मक कार्य, संगीत और आध्यात्मिक गतिविधियां मन को सुकून देंगी।

आज का संदेश: जीवन की सबसे सुंदर यादें वही होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं।

1 जुलाई 2026 की समग्र ऊर्जा

नई शुरुआत, आत्मविश्वास, भावनात्मक उपचार, नेतृत्व, संतुलन, रचनात्मकता और सकारात्मक परिवर्तन की ऊर्जा लेकर आया है। यह दिन आपको अपने जीवन की दिशा तय करने का अवसर देता है। कुछ राशियों के लिए करियर में नई उपलब्धियां हैं, कुछ के लिए रिश्तों में नई शुरुआत, जबकि कुछ लोग आज अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाएंगे।

आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर नया महीना अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। अतीत को अनुभव बनाकर आगे बढ़ें, अपने मन की आवाज़ पर भरोसा रखें और साहस के साथ हर अवसर का स्वागत करें। जब आपका इरादा स्पष्ट होता है, तो ब्रह्मांड भी आपकी मंज़िल तक पहुंचने का रास्ता बना देता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।