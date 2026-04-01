Aaj Ka Tarot Rashifal 1 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 1 अप्रैल 2026): आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। आज चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसके साथ ही आज कुंभ राशि में विराजमान बुध, राहु और मंगल त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इससे साथ ही गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कई राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखा सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज का दिन उत्सव और खुशियों से भरा रह सकता है। थ्री ऑफ कप्स संकेत देता है कि आप दोस्तों, सहकर्मियों या प्रियजनों के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। किसी उपलब्धि का जश्न मनाने या सामाजिक मेलजोल का अवसर मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप हल्कापन और सकारात्मकता महसूस करेंगे। यह समय रिश्तों को मजबूत करने और तनाव से थोड़ी दूरी बनाकर खुशी का अनुभव करने का है। हालांकि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उत्साह में अपनी सीमाओं से अधिक न बढ़ें। साझा खुशियां आपके मन को प्रसन्न रखेंगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता का अनुभव होगा। नाइन ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आपकी मेहनत का फल मिलने लगा है। करियर या वित्तीय मामलों में संतोष मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप आत्मविश्वास और शांति महसूस करेंगे। यह दिन स्वयं की देखभाल करने और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने के लिए अनुकूल है। अनुशासन बनाए रखने से भविष्य में और प्रगति संभव है।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज मानसिक चिंता या अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देता है कि कुछ बातों को लेकर अनावश्यक तनाव महसूस हो सकता है। भावनात्मक रूप से बेचैनी रहेगी, लेकिन याद रखें कि सभी चिंताएं वास्तविक नहीं होतीं। गहरी सांस लें, आराम करें और भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करें। सकारात्मक सोच अपनाने से स्पष्टता मिलेगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज भावनात्मक समझ और संवेदनशीलता बढ़ेगी। क्वीन ऑफ कप्स संकेत देती है कि आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। यह दिन रिश्तों को संवारने और आत्मचिंतन के लिए अच्छा है। अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा और आप दिल से निर्णय ले सकेंगे। शांत और करुणामय रवैया आसपास सकारात्मक माहौल बनाएगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप चुनौतियों का सामना शांत मन से करेंगे। भावनात्मक नियंत्रण और संयम आपको सफलता दिलाएंगे। आपकी दृढ़ता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। खुद पर विश्वास रखें और संतुलन बनाए रखें।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज सीखने और नए अवसरों का संकेत है। पेज ऑफ पेंटेकल्स बताता है कि आप किसी नई योजना या कौशल पर काम शुरू कर सकते हैं। छोटे कदम भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेंगे। उत्सुकता और मेहनत से प्रगति होगी। ध्यान केंद्रित रखें।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज संतुलन और निष्पक्षता का दिन है। जस्टिस कार्ड संकेत देता है कि किसी स्थिति में सत्य और ईमानदारी से निर्णय लेना जरूरी होगा। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं। संतुलन बनाए रखने से शांति मिलेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज गहरे परिवर्तन का संकेत है। डेथ कार्ड किसी पुराने पैटर्न या स्थिति को छोड़कर नई शुरुआत की ओर बढ़ने को कहता है। भावनात्मक रूप से यह प्रक्रिया तीव्र लग सकती है, लेकिन यह सकारात्मक बदलाव लाएगी। बदलाव को स्वीकार करें, यही आगे बढ़ने का मार्ग है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज संतुलन और धैर्य बनाए रखना जरूरी है। टेम्परेंस संकेत देता है कि आप जीवन के अलग-अलग पहलुओं को संतुलित करेंगे। भावनात्मक रूप से शांति महसूस होगी। संयमित दृष्टिकोण अपनाएं और जल्दबाजी से बचें। धीरे-धीरे प्रगति होगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज स्थिरता और व्यावहारिकता का दिन है। किंग ऑफ पेंटेकल्स संकेत देता है कि आप करियर और वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देंगे। जिम्मेदारियों को संभालने में आत्मविश्वास रहेगा। अनुशासन और समझदारी से सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज संतोष और खुशी का अनुभव होगा। नाइन ऑफ कप्स बताता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप से आप सकारात्मक और शांत महसूस करेंगे। अपनी उपलब्धियों का आनंद लें और कृतज्ञता व्यक्त करें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज रिश्तों में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। टू ऑफ कप्स संकेत देता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ समझ बढ़ेगी। यह दिन साझेदारी मजबूत करने के लिए अनुकूल है। खुलकर बातचीत करें और दिल से जुड़ें। सकारात्मक ऊर्जा रिश्तों में संतुलन लाएगी।