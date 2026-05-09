Aaj Ka Tarot Rashifal 09 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 09 मई 2026): आज 9 मई 2026 का टैरो राशिफल: कुछ राशियों को प्रतिस्पर्धा, बहस और छोटे संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऊर्जा सही दिशा में लगाएं। नए आर्थिक अवसर और निवेश के मौके कुछ राशियों के लिए शुभ हैं, जबकि कुछ को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह है। भावनात्मक उतार-चढ़ाव, संदेह और ओवरथिंकिंग का अनुभव हो सकता है, धैर्य रखें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।

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ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि दोपहर 2 बजकर 3 मिनट तक रहने वाली है। इसके साथ ही आज श्रवण, धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शुक्ल, ब्रह्म के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशियों के लिए प्रतिस्पर्धा, बहस और छोटे संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऊर्जा सही दिशा में लगाना और अनावश्यक विवादों से बचना जरूरी है। नए आर्थिक अवसर और निवेश के मौके कुछ राशियों के लिए शुभ हैं, वहीं कुछ को कई विकल्पों और भ्रम के बीच सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह है। भावनात्मक उतार-चढ़ाव, संदेह और ओवरथिंकिंग का अनुभव कुछ राशियों के लिए हो सकता है, इसलिए धैर्य और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। पार्टनरशिप, रिश्तों और मैरिड लाइफ में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Five of Wands आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा, बहस और छोटे-छोटे टकराव की स्थिति बना सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद हो सकते हैं या आपको खुद को साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। यह संघर्ष भले ही असहज लगे, लेकिन यह आपको अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका भी देगा। ध्यान रखें कि हर विवाद में कूदना जरूरी नहीं है। कभी-कभी शांत रहकर सही समय का इंतजार करना ही समझदारी होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Ace of Pentacles आज आपके लिए नए आर्थिक अवसर और स्थिरता की शुरुआत का संकेत दे रहा है। कोई नया काम, निवेश या ऑफर आपके सामने आ सकता है, जो भविष्य में मजबूत आधार तैयार करेगा। यह समय है मौके को पहचानने और उसे पूरी गंभीरता से अपनाने का। यदि आप लंबे समय से किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, तो आज पहला कदम उठाना शुभ रहेगा। आपकी मेहनत अब धीरे-धीरे परिणाम देने लगेगी।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज Seven of Cups आपके सामने कई विकल्प और संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन साथ ही भ्रम और अनिश्चितता भी बढ़ा सकता है। हर विकल्प आकर्षक लग सकता है, लेकिन सभी आपके लिए सही नहीं होंगे। यह समय है अपने फैसलों को लेकर सावधानी बरतने का। भावनाओं या कल्पनाओं में बहने के बजाय वास्तविकता पर ध्यान दें। यदि आप धैर्य से काम लेते हैं, तो सही रास्ता खुद-ब-खुद सामने आ जाएगा।

कर्क राशि( Cancer Tarot Horoscope)

The Moon आज आपके मन में संदेह, डर और ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकता है। आप किसी स्थिति को लेकर स्पष्टता की कमी महसूस कर सकते हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं। यह समय है खुद को शांत रखने का और जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लेने का। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है—इसलिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और समय को अपना काम करने दें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Seven of Swords आपको सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में कोई स्थिति पूरी तरह पारदर्शी नहीं हो सकती। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। यह दिन आपको रणनीति और समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। अपने फैसलों को गोपनीय रखें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं। सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Page of Pentacles आज आपके लिए सीखने, बढ़ने और नए अवसरों की शुरुआत का संकेत दे रहा है। आप किसी नई स्किल को सीखने या अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। यह समय छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदम लेने का है, जो भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनेंगे। आपकी मेहनत और फोकस आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Knight of Swords आपको तेज़ी से आगे बढ़ने और तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप किसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं और एक्शन लेने की इच्छा रखेंगे। हालांकि, इस तेज़ी के साथ सावधानी भी जरूरी है—जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और सोच-समझकर कदम उठाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

The Star आज आपके जीवन में healing, उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। यदि आप हाल ही में किसी कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं, तो अब राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। यह दिन आपको यह विश्वास दिलाता है कि बेहतर समय आ रहा है। अपने सपनों और उम्मीदों को जिंदा रखें। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Eight of Cups यह दर्शाता है कि आप किसी ऐसी स्थिति, रिश्ता या आदत से दूरी बनाने का निर्णय ले सकते हैं, जो अब आपके लिए सही नहीं है। यह फैसला भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन आपके विकास के लिए जरूरी है। पुराने को छोड़ने से ही नया रास्ता खुलता है। यह समय है अपने दिल की सुनने और अपने लिए सही चुनाव करने का।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

King of Pentacles आज आपको आर्थिक स्थिरता, नियंत्रण और व्यावहारिक सोच का संकेत दे रहा है। आप अपने वित्तीय मामलों को लेकर सजग रहेंगे और भविष्य के लिए मजबूत योजना बना सकते हैं। यह दिन आपको जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके निर्णय लंबे समय में आपको लाभ पहुंचाएंगे।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज The Star आपके जीवन में मानसिक शांति, healing और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित और शांत महसूस करेंगे। यदि कोई चिंता या परेशानी थी, तो उसमें धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। यह दिन आपको उम्मीद बनाए रखने और अपने सपनों पर विश्वास रखने का संदेश देता है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

The Moon आज आपके लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव और भ्रम की स्थिति ला सकता है। आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं और स्पष्टता की कमी महसूस कर सकते हैं। यह समय है धैर्य रखने का और किसी निष्कर्ष पर जल्दबाज़ी में पहुंचने से बचने का। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। समय के साथ सच्चाई सामने आ जाएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।