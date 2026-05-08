Aaj Ka Tarot Rashifal 08 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 08 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। इसके साथ ही आज उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र के साथ शुभ, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए असंतोष से भरा हो सकता है। लेकिन कुछ राशि के जातक खुद को पहचान पाने में सफल हो सकते हैं। परिवार के साथ सुखद समय बीता सकते हैं। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Nine of Pentacles यह संकेत देता है कि आप अपने दम पर खड़े होने और अपनी पहचान बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुके हैं। पिछले समय में की गई मेहनत अब आपको आत्मविश्वास और संतोष दे रही है। आप आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से खुद को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। यह दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपकी असली ताकत आपकी self-worth में है। किसी भी रिश्ते या स्थिति में खुद को कम न आंकें। यह समय है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए भी ठोस योजना बनाते रहें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Four of Cups आज आपके मन में एक तरह की ऊब, असंतोष या ठहराव की भावना ला सकता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके आसपास कई अवसर मौजूद हैं, जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। यह कार्ड आपको अपने नजरिए को बदलने और कृतज्ञता का भाव अपनाने की सलाह देता है। अगर आप खुले मन से चीजों को देखेंगे, तो आपको नए रास्ते नजर आने लगेंगे।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज The Lovers आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय लेकर आया है। यह केवल प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण साझेदारी या जीवन के बड़े चुनाव से जुड़ा हो सकता है। आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा। यह दिन आपको सच्चाई को स्वीकार करने और अपने असली भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। सही चुनाव आपके जीवन को नई दिशा देगा।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

Three of Cups आज आपके जीवन में खुशी, जश्न और अपनों के साथ बिताए गए सुखद पलों का संकेत दे रहा है। यह दिन दोस्तों, परिवार या किसी खास मौके के साथ जुड़ा हो सकता है। आप भावनात्मक रूप से हल्का और खुश महसूस करेंगे। यदि हाल ही में कोई तनाव था, तो आज उससे राहत मिलने की संभावना है। रिश्तों में नजदीकियां और समझ बढ़ेगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Six of Wands सफलता, सम्मान और पहचान का संकेत दे रहा है। आपके प्रयासों को सराहा जाएगा और आपको किसी उपलब्धि का अनुभव होगा। यह दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, इस सफलता के बीच विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। याद रखें कि असली जीत वही है जो आपको जमीन से जोड़े रखे।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

The Hermit आज आपको आत्ममंथन और खुद के साथ समय बिताने का संकेत दे रहा है। आप अपने जीवन की दिशा, फैसलों और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। यह दिन बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर रहकर अपने भीतर झांकने का है। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो उसका समाधान आपको अपने अंदर ही मिलेगा। धैर्य और शांति आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Two of Cups आपके जीवन में प्रेम, संतुलन और रिश्तों में सामंजस्य का संकेत दे रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच समझ और जुड़ाव बढ़ेगा। यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नया कनेक्शन बन सकता है। यह दिन भावनात्मक रूप से संतोष और खुशी देने वाला रहेगा। रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह समय बेहद अनुकूल है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

The Tower आज अचानक बदलाव या किसी अप्रत्याशित घटना का संकेत दे रहा है। कोई स्थिति अचानक बदल सकती है, जिससे आपको झटका लग सकता है। हालांकि यह बदलाव आपके जीवन में जरूरी है, ताकि आप पुराने और कमजोर आधार से बाहर निकल सकें। यह समय है बदलाव को स्वीकार करने का और उससे सीखने का। यह परिवर्तन अंततः आपको एक मजबूत और बेहतर स्थिति में लेकर जाएगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Knight of Cups आपके जीवन में रोमांस, भावनात्मक गहराई और रचनात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। आप अपने दिल की बात खुलकर व्यक्त कर सकते हैं या कोई आपके प्रति अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। यह दिन प्रेम और रचनात्मकता के लिए बेहद अनुकूल है। अपने भावनात्मक पक्ष को स्वीकार करें और उसे खुलकर जीएं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

Devil कार्ड आज आपको किसी नकारात्मक आदत, सोच या रिश्ते के प्रति जागरूक कर रहा है। आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यह समय है खुद को पहचानने का और उन चीजों से दूरी बनाने का जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। आत्मनियंत्रण और सही निर्णय आपको इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Nine of Swords मानसिक तनाव, चिंता और ओवरथिंकिंग का संकेत दे रहा है। आप छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे मन अशांत रह सकता है। यह समझना जरूरी है कि आपके कई डर केवल आपके मन की कल्पना हैं। खुद को शांत रखें, ध्यान या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करने से राहत मिल सकती है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

Knight of Cups आज आपके जीवन में भावनात्मक संतुलन, रोमांस और रचनात्मकता का संकेत दे रहा है। आप अपने दिल की बात खुलकर व्यक्त करेंगे और रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे। यह दिन आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सकारात्मक तरीके से व्यक्त करने का मौका देगा। रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलने की संभावना है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।