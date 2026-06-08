Aaj Ka Tarot Rashifal 08 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 8 जून 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की अष्टमी तिथि पूरे दिन रहेगी। साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का 23वां दिन, अधिक कालाष्टमी, अधिक मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, पञ्चक, आडल योग है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कर्क राशि के लिए आज का दिन प्रेम, पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतोष से भरा रहेगा। यह कार्ड जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जहाँ दिल को सच्ची खुशी और अपनापन महसूस होता है। कन्या राशि के लिए आज संतुलन और धैर्य का दिन है। यदि जीवन के किसी क्षेत्र में असंतुलन महसूस हो रहा था, तो आज चीजें धीरे-धीरे सामान्य होती दिखाई देंगी। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) नाइट ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज का दिन धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकता है। किसी व्यक्ति के साथ मतभेद या किसी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अपनी बात साबित करना जरूरी है, लेकिन यह कार्ड संकेत देता है कि हर बहस जीतना आवश्यक नहीं होता।

कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कही गई बातें बाद में पछतावे का कारण बन सकती हैं।

रिश्तों में भी अहंकार को बीच में आने देने से बचें। आज आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति बनाए रखने में है। जितना आप अनावश्यक विवादों से दूर रहेंगे, उतना ही दिन बेहतर बीतेगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) फोर ऑफ वांड्स

वृषभ राशि के लिए आज का दिन सुख, समृद्धि और भावनात्मक संतोष लेकर आया है। यह कार्ड जीवन में प्रचुरता और सकारात्मकता का संकेत देता है। घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा और अपनों के साथ बिताया गया समय मन को शांति देगा।

आज स्वयं पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। लंबे समय से जिन चीजों को आप टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ेगा।

रिश्तों में प्रेम और अपनापन महसूस होगा। यदि हाल के दिनों में भावनात्मक थकान महसूस कर रहे थे, तो आज मन पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न रहेगा। जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेने का प्रयास करें।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

मिथुन राशि के लिए आज नई जानकारियों, संवाद और मानसिक सक्रियता का दिन है। कोई महत्वपूर्ण सूचना, संदेश या बातचीत आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है।

आपका मन आज बहुत जिज्ञासु रहेगा और नई चीज़ें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। यदि किसी विषय को लेकर लंबे समय से उलझन थी, तो आज उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

हालांकि अधूरी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालने से बचें। हर बात को समझने और परखने के बाद ही निर्णय लें। आज आपकी सूझबूझ और समझदारी आपको सही दिशा दिखाएगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ कप्स

कर्क राशि के लिए आज का दिन प्रेम, पारिवारिक सुख और भावनात्मक संतोष से भरा रहेगा। यह कार्ड जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जहाँ दिल को सच्ची खुशी और अपनापन महसूस होता है।

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी प्रियजन से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। यदि किसी रिश्ते में दूरियां थीं, तो आज उन्हें कम करने का मौका मिलेगा।

भावनात्मक रूप से आप पहले से अधिक सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे। आज यह समझ आएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर रिश्तों और अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी होती हैं।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)द सन

सिंह राशि के लिए आज आंतरिक शक्ति और धैर्य की परीक्षा का दिन है। परिस्थितियां आपको भावनात्मक रूप से चुनौती दे सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी और संयम हर स्थिति को संभालने में मदद करेंगे।

आज किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर सोचने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा और कठिन परिस्थितियों में भी आप संतुलित बने रहेंगे।

रिश्तों में भी कोमलता और समझदारी का व्यवहार सकारात्मक परिणाम देगा। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में शांत बने रहने में होती है।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) द हर्मिट

कन्या राशि के लिए आज संतुलन और धैर्य का दिन है। यदि जीवन के किसी क्षेत्र में असंतुलन महसूस हो रहा था, तो आज चीजें धीरे-धीरे सामान्य होती दिखाई देंगी।

यह कार्ड संकेत देता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर काम को समय दें और परिस्थितियों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक रहेगा। आज संयम और धैर्य बनाए रखने से कई समस्याएं स्वतः ही हल होती दिखाई देंगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) टू ऑफ कप्स

तुला राशि के लिए आज देने और पाने के बीच संतुलन बनाने का दिन है। किसी व्यक्ति से सहयोग या सहायता मिलने की संभावना है। वहीं आप भी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं।

रिश्तों में यह समझना जरूरी होगा कि संतुलन केवल भावनाओं का नहीं बल्कि प्रयासों का भी होना चाहिए। यदि आप लगातार देते जा रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है।

आर्थिक मामलों में भी स्थिरता बनी रहेगी। आज उदारता और समझदारी दोनों साथ लेकर चलें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) डेथ

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन कुछ अप्रत्याशित बदलाव लेकर आ सकता है। कोई ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो अब तक छिपी हुई थी। शुरुआत में यह परिवर्तन असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव आपके लिए लाभदायक साबित होगा।

यदि जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे समय से आपकी प्रगति में बाधा बन रही थी, तो अब उसके समाप्त होने का समय आ गया है।

आज परिवर्तन का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना बेहतर रहेगा। याद रखें, कई बार जीवन पुरानी नींव को इसलिए तोड़ता है ताकि उससे कहीं मजबूत भविष्य बनाया जा सके।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) द फूल

धनु राशि के लिए आज भविष्य की योजनाओं और नए अवसरों की ऊर्जा सक्रिय है। जिन लक्ष्यों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति दिखाई देने लगेगी।

यात्रा, शिक्षा, करियर या व्यवसाय से जुड़ी कोई सकारात्मक संभावना सामने आ सकती है। यह समय बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने का है।

हालांकि धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) किंग ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज अनुशासन, नेतृत्व और स्थिरता की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहेंगे और परिस्थितियों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएंगे।

कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा।

आज का दिन आपको याद दिलाता है कि स्थायी सफलता केवल मेहनत और अनुशासन से ही प्राप्त होती है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) द स्टार

कुंभ राशि के लिए आज भावनात्मक नई शुरुआत और आत्मिक उपचार की ऊर्जा दिखाई दे रही है। दिल में सकारात्मक भावनाएं बढ़ेंगी और जीवन को लेकर आशावाद महसूस होगा।

यदि किसी रिश्ते में भावनात्मक दूरी थी, तो आज उसे सुधारने का अवसर मिल सकता है। प्रेम, मित्रता और आत्मीय संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

आज रचनात्मक कार्यों और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है। यह समय दिल को खुला रखने और नई संभावनाओं का स्वागत करने का है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) द मून

मीन राशि के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति और भावनात्मक संतोष लेकर आया है। जिस चीज़ की आप लंबे समय से कामना कर रहे थे, उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है।

आज मन में संतुष्टि और कृतज्ञता का भाव रहेगा। आप महसूस करेंगे कि धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में बन रही हैं।

रिश्तों में भी खुशी और संतुलन बना रहेगा। आज का दिन यह याद दिलाता है कि खुशियां केवल बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन चीज़ों में भी होती हैं जो पहले से आपके पास मौजूद हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।