Aaj Ka Tarot Rashifal 07 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 07 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। इसके साथ ही आज पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ साध्य, शुभ योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन नई ऊर्जा, संतुलन और बदलाव का मिश्रण है। जहां मेष, मिथुन और कुंभ राशि के जातक नई शुरुआत और उत्साह का अनुभव करेंगे, वहीं वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोगों के लिए आज मेहनत और स्थिरता पर ध्यान देने का दिन है। कर्क, सिंह और मीन राशि के जातकों को अपनी अंतरात्मा और धैर्य पर भरोसा रखने की सलाह दी गई है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए यह दिन न्याय, बदलाव और संतुलन का प्रतीक है। जानें टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Knight of Wands आपको जोश, ऊर्जा और एक्शन मोड में लेकर आ रहा है। आप किसी काम को लेकर बेहद उत्साहित रहेंगे और उसे तुरंत पूरा करने की इच्छा रखेंगे। यह समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने, जोखिम लेने और आगे बढ़ने का है। हालांकि, इस तेज़ ऊर्जा के साथ थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। अगर आप अपने उत्साह को सही दिशा में लगाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए प्रगति और उपलब्धि लेकर आ सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

King of Pentacles आज आपको आर्थिक मजबूती और स्थिरता का एहसास कराएगा। आप अपने वित्तीय मामलों में समझदारी से फैसले लेंगे और भविष्य की योजना बनाने पर ध्यान देंगे। यह दिन निवेश, बचत और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल है। आप खुद को एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाएंगे। ध्यान रखें कि काम के साथ-साथ अपने आराम और मानसिक शांति का भी ख्याल रखें।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज Page of Swords आपकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा को बढ़ा रहा है। आप नई जानकारी प्राप्त करने, बातचीत करने और अपने विचारों को साझा करने में सक्रिय रहेंगे। यह दिन कम्युनिकेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कोई नई खबर या जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, बिना पूरी जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। सोच-समझकर प्रतिक्रिया देना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

Queen of Cups आज आपको भावनात्मक संतुलन और संवेदनशीलता प्रदान कर रही है। आप अपने और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने और अपनों के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है। यदि कोई भावनात्मक मुद्दा चल रहा है, तो आज उसे प्यार और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। अपने दिल की आवाज़ को सुनें। यही आपको सही दिशा दिखाएगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Strength कार्ड आपकी अंदरूनी ताकत, धैर्य और आत्मविश्वास को उजागर कर रहा है। आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना शांत और समझदारी से कर पाएंगे। यह दिन आपको यह सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से आती है। गुस्से या आवेग में आने के बजाय धैर्य और संयम से काम लें। यही आपको सफलता दिलाएगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Eight of Pentacles आज आपके लिए मेहनत, समर्पण और कौशल को निखारने का दिन है। आप अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहेंगे और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यह समय है अपने लक्ष्य पर फोकस करने का और लगातार प्रयास करने का। आपकी मेहनत जल्द ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Justice का कार्ड आपके जीवन में संतुलन, सच्चाई और कर्म के फल का संकेत दे रहा है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने आ सकता है, जहां आपको निष्पक्ष और ईमानदार रहना होगा। यह दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपके हर कर्म का परिणाम होता है। सही दिशा में उठाया गया कदम आपको आगे बढ़ाएगा और आपकी स्थिति को मजबूत करेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Death कार्ड आज आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। कोई पुरानी स्थिति, आदत या रिश्ता खत्म हो सकता है, जिससे नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। यह बदलाव शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन यही आपके विकास के लिए जरूरी है। पुराने को छोड़कर ही आप नए अवसरों का स्वागत कर पाएंगे।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Temperance आपको संतुलन और धैर्य बनाए रखने का संदेश दे रहा है। आप अपने जीवन के अलग-अलग पहलुओं को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। यह दिन जल्दबाज़ी से बचने और शांति से निर्णय लेने का है। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से ही सही परिणाम मिलेंगे।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

Three of Pentacles आज टीमवर्क और सहयोग का संकेत दे रहा है। आप दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे और इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह दिन आपको यह सिखाता है कि अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं। सही लोगों के साथ मिलकर काम करने से सफलता जल्दी मिलती है। आपकी मेहनत और सहयोग दोनों की सराहना होगी।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज The Fool आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। आप किसी नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह समय है डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। हालांकि, बिना सोचे-समझे कदम उठाने से बचें। आत्मविश्वास और समझदारी के साथ लिया गया जोखिम आपको सफलता दिला सकता है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

High Priestess आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को मजबूत बना रही है। आप अपने भीतर की आवाज़ को गहराई से महसूस करेंगे और कई सवालों के जवाब आपको खुद के अंदर मिल सकते हैं। यह दिन आत्ममंथन और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए अनुकूल है। हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश न करें। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।