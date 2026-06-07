Aaj Ka Tarot Rashifal 07 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 7 जून 2026): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि पूरे दिन रहने वाला है। इसके साथ ही आज धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र के साथ वैधृति के साथ विष्कुंभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज नई शुरुआत, भावनात्मक उपचार, आत्मिक जागरूकता और जीवन में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों के इर्द-गिर्द घूम रही है।

आज कई लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे एक पुराने अध्याय को पीछे छोड़कर किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ राशियों के लिए यह दिन सफलता, खुशखबरी और नए अवसर लेकर आएगा, जबकि कुछ को अपने भीतर झांककर जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने का अवसर मिलेगा। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) नाइट ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज ऊर्जा, उत्साह और रोमांच से भरा दिन रहने वाला है। अचानक कोई नई योजना बन सकती है, यात्रा का अवसर मिल सकता है या ऐसा मौका सामने आ सकता है जो आपके भीतर नई प्रेरणा जगा दे।

आपका आत्मविश्वास आज काफी ऊंचा रहेगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार दिखाई देंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है।

हालांकि इस उत्साह में जल्दबाज़ी करने से बचना जरूरी होगा। हर अवसर को बिना सोचे-समझे स्वीकार करना सही नहीं रहेगा। रिश्तों में भी भावनाओं के बजाय केवल उत्साह के आधार पर निर्णय लेने से बचें।

आज का दिन आपको साहस के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा, लेकिन समझदारी को साथ रखना भी उतना ही जरूरी होगा।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) फोर ऑफ वांड्स

वृषभ राशि के लिए आज खुशी, पारिवारिक सुख और संतोष की ऊर्जा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। घर का वातावरण सुखद रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा।

किसी उपलब्धि का जश्न मनाने का अवसर मिल सकता है या कोई शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। लंबे समय से जिस स्थिरता और सुरक्षा की तलाश थी, उसका अनुभव आज हो सकता है।

रिश्तों में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यदि हाल के दिनों में किसी प्रियजन से दूरी महसूस हो रही थी, तो आज संबंधों में गर्माहट लौट सकती है।

आज जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करने और उनका आनंद लेने का दिन है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

मिथुन राशि के लिए आज स्पष्टता, सच्चाई और मानसिक जागरूकता का दिन है। किसी ऐसी बात का खुलासा हो सकता है जो लंबे समय से आपके मन में भ्रम पैदा कर रही थी।

आज आपकी सोच तेज़ और स्पष्ट रहेगी। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या किसी विषय पर बातचीत करनी है, तो समय अनुकूल है।

किसी बातचीत, सूचना या अचानक हुए एहसास के कारण आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। यह कार्ड संकेत देता है कि अब आप चीजों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे।

आज सच का सामना करने से डरें नहीं। यही सच आगे का रास्ता भी दिखाएगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ कप्स

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक उपचार और आत्मिक शांति की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आपका अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल रहेगा और आप बिना कुछ कहे भी लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे।

आज लोग भावनात्मक सलाह या सहारे के लिए आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेने से बचना जरूरी होगा।

यदि पिछले कुछ समय से मन में कोई भावनात्मक बोझ था, तो आज उसे छोड़ने और हल्का महसूस करने का अवसर मिलेगा। संगीत, ध्यान, प्रार्थना या किसी रचनात्मक कार्य में समय बिताना मानसिक शांति देगा।

आपकी संवेदनशीलता आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति साबित होगी।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)द सन

सिंह राशि के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। खुशी, आत्मविश्वास और सफलता की ऊर्जा आपके आसपास बनी रहेगी।

यदि किसी काम के परिणाम का इंतजार था, तो अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा, सम्मान या पहचान मिलने की संभावना है।

आज आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेगा। लोग आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच की ओर आकर्षित होंगे। रिश्तों में भी गर्माहट और खुशियां बनी रहेंगी। आज जीवन के उजले पक्ष को देखने और उसका आनंद लेने का समय है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) द हर्मिट

कन्या राशि के लिए आज आत्मचिंतन और आत्मिक मार्गदर्शन का दिन है। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा दूर जाकर अपने मन की आवाज़ सुनने की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

यदि किसी विषय को लेकर लंबे समय से उलझन थी, तो आज उसके उत्तर भीतर से मिलने शुरू हो सकते हैं।

आज अकेले समय बिताना, ध्यान करना या किसी आध्यात्मिक विषय पर विचार करना लाभकारी रहेगा। यह समय निर्णय लेने की जल्दबाज़ी का नहीं बल्कि समझ विकसित करने का है।

कई बार सबसे महत्वपूर्ण उत्तर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं और आज आप उन्हें सुनने की स्थिति में रहेंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) टू ऑफ कप्स

तुला राशि के लिए आज रिश्तों में प्रेम, संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव की सुंदर ऊर्जा है। किसी खास व्यक्ति के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं।

यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी या दूरी थी, तो आज बातचीत के माध्यम से स्थिति बेहतर हो सकती है।

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में भी कोई नया और सार्थक जुड़ाव शुरू हो सकता है। आज दिल से की गई बातचीत रिश्तों को नई गहराई दे सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) डेथ

वृश्चिक राशि के लिए आज परिवर्तन की ऊर्जा बेहद प्रबल है। जीवन का कोई पुराना अध्याय समाप्त हो सकता है या कोई ऐसी आदत, सोच या परिस्थिति पीछे छूट सकती है जो अब आपकी प्रगति में बाधा बन रही थी।

शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज महसूस हो सकता है, लेकिन आगे चलकर यही परिवर्तन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

आज अतीत को पकड़कर रखने के बजाय उसे सम्मान पूर्वक विदा करना बेहतर रहेगा। याद रखें, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी जुड़ी होती है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) द फूल

धनु राशि के लिए आज नई शुरुआत और नए अनुभवों की ऊर्जा सक्रिय है। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आपको उत्साहित भी करेगा और थोड़ा असमंजस में भी डाल सकता है।

यह समय नए रास्तों पर कदम रखने का है। हर बात का पूरा उत्तर मिलने का इंतजार करने के बजाय पहला कदम उठाना जरूरी होगा।

आज जीवन आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकता है। अपने दिल की सुनें और नए अनुभवों को अपनाने से डरें नहीं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) किंग ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज आर्थिक स्थिरता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक सफलता की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आप अपने भविष्य को लेकर पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और अनुभव का लाभ मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय या योजना पर काम करने के लिए समय अनुकूल है।

आज लोग आपकी समझदारी और विश्वसनीयता की सराहना कर सकते हैं। यह दिन आपको याद दिलाता है कि लगातार किए गए प्रयास ही स्थायी सफलता का आधार बनते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) द स्टार

कुंभ राशि के लिए आज आशा, उपचार और सकारात्मकता की बेहद सुंदर ऊर्जा है। यदि पिछले कुछ समय से मन में निराशा या उलझन थी, तो आज राहत महसूस हो सकती है।

आपके सपनों और योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। आध्यात्मिक गतिविधियां, ध्यान और रचनात्मक कार्य आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे।

आज यह महसूस होगा कि जीवन धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य को लेकर विश्वास बनाए रखें क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कार्य कर रहा है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) द मून

मीन राशि के लिए आज अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संवेदनशीलता अत्यंत प्रबल रहेगी। सपनों, संकेतों और मन की आवाज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुछ बातें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होंगी, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचें।

आज भावनाएं गहरी रह सकती हैं और अतीत से जुड़ी यादें भी सामने आ सकती हैं। ध्यान, प्रार्थना और प्रकृति के साथ समय बिताना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। धीरे-धीरे वह सच्चाई सामने आएगी जिसकी आपको तलाश है।

7 जून 2026 की समग्र ऊर्जा

आज का दिन नई शुरुआत, भावनात्मक उपचार, आत्मिक जागरूकता और परिवर्तन की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह सफलता और खुशियों का समय है, जबकि कुछ को पुराने बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन का अगला अध्याय तब शुरू होता है जब आप डर के बजाय विश्वास के साथ पहला कदम उठाने का साहस करते हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।