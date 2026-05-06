Aaj Ka Tarot Rashifal 06 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 6 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 7 बजकर 51 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। साथ ही आज गण्ड मूल और सिद्ध योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे।

आज का टैरो राशिफल 12 राशियों के लिए एक मिलाजुला साबित हो सकता है। जहां कन्या राशि वालों को 10 of Pentacles जीवन में स्थिरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। यह दिन long-term security और comfort का एहसास कराएगा। वहीं धनु राशि वालों के लिए आज The Sun सफलता, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको संतोष और अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह दिन आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज The Fool आपके जीवन में एक बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह वह समय है जब आप अपने comfort zone से बाहर निकलकर कुछ नया करने का साहस जुटा सकते हैं। चाहे वह करियर में बदलाव हो, नया प्रोजेक्ट हो या किसी रिश्ते में नई शुरुआत, आज का दिन जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, बिना सोचे-समझे कदम उठाने से बचना जरूरी है। आपकी मासूमियत और उत्साह आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही थोड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण भी बनाए रखें। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो यह नई शुरुआत आपको एक बेहतर दिशा में ले जाएगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Ace of Cups आज आपके जीवन में भावनात्मक संतुलन, प्यार और नई खुशियों की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो उसमें गहराई और समझ बढ़ेगी। वहीं, सिंगल लोगों के लिए कोई नया कनेक्शन या आकर्षण बन सकता है। यह दिन दिल से जुड़ी भावनाओं को व्यक्त करने का है। साथ ही, यह समय self-love और inner peace को महसूस करने का भी है। अपने दिल की सुनें और अपने करीबियों के साथ समय बिताएं, यह आपको अंदर से संतुष्टि देगा।

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मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज 8 of Wands आपके जीवन में तेजी, प्रगति और अचानक मिलने वाली अच्छी खबरों का संकेत दे रहा है। लंबे समय से रुके हुए काम अब गति पकड़ सकते हैं। आपको कोई महत्वपूर्ण संदेश, कॉल या अवसर मिल सकता है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यह दिन procrastination छोड़कर एक्शन लेने का है। जितनी तेजी से आप काम करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। यात्रा या मूवमेंट के भी योग बन रहे हैं।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

The Star आज आपके लिए healing और hope का संदेश लेकर आया है। यदि आप पिछले समय में किसी मानसिक या भावनात्मक परेशानी से गुजर रहे थे, तो अब राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। यह दिन आपको यह विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर हो रही हैं। अपने सपनों और उम्मीदों को जिंदा रखें—आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से भी यह दिन आपको शांति और संतुलन देगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज 3 of Cups खुशी, जश्न और अपनों के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों का संकेत दे रहा है। दोस्तों या परिवार के साथ कोई छोटा celebration हो सकता है, या आप खुद को हल्का और खुश महसूस करेंगे। यह दिन social connections को मजबूत करने और रिश्तों में positivity लाने का है। अगर आप किसी तनाव से गुजर रहे थे, तो आज उससे राहत मिलेगी।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

10 of Pentacles आपके जीवन में स्थिरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। यह दिन long-term security और comfort का एहसास कराएगा। परिवार के साथ समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। वित्तीय मामलों में भी स्थिरता बनी रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Lovers का कार्ड आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण रिश्ते या निर्णय की ओर इशारा कर रहा है। आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चुनाव करना पड़ सकता है। यह निर्णय केवल प्रेम जीवन ही नहीं, बल्कि करियर या व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हो सकता है। यह समय है सच्चाई और अपनी भावनाओं को समझकर आगे बढ़ने का। सही निर्णय आपके भविष्य को बेहतर दिशा देगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Knight of Cups आज आपके जीवन में रोमांस, भावनात्मक अभिव्यक्ति और creativity लेकर आ रहा है। कोई खास व्यक्ति आपके सामने अपनी भावनाएं रख सकता है या आप खुद किसी के प्रति अपने दिल की बात कह सकते हैं। यह दिन प्यार, आकर्षण और संवेदनशीलता से भरा रहेगा। साथ ही, कला, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य में भी रुचि बढ़ सकती है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज The Sun आपके लिए सफलता, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। आप जो भी काम करेंगे, उसमें आपको संतोष और अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह दिन आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा। निजी जीवन में भी खुशियां और संतुलन बना रहेगा। यह समय है अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने और जीवन को खुलकर जीने का।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

6 of Pentacles आज आपके जीवन में देने और पाने के संतुलन को दर्शाता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं या आपको किसी से सहायता मिल सकती है। यह दिन आपको यह सिखाता है कि संतुलन और सहयोग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है न तो ज्यादा खर्च करें और न ही जरूरत से ज्यादा रोकें।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Queen of Swords आपको स्पष्टता, सच्चाई और तार्किक सोच की ओर प्रेरित कर रही है। आप अपने विचारों को साफ और प्रभावी तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। यह दिन महत्वपूर्ण बातचीत, निर्णय या किसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है। भावनाओं में बहने के बजाय सच्चाई और तर्क को प्राथमिकता दें, यही आपको सही दिशा में ले जाएगा।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

Wheel of Fortune आज आपके जीवन में बदलाव और भाग्य के नए मोड़ का संकेत दे रहा है। परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और यह बदलाव आपके पक्ष में भी जा सकता है। यह समय है अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने का। जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे आपके विकास के लिए जरूरी हैं। विश्वास रखें कि किस्मत आपके साथ है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।