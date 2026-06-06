Aaj Ka Tarot Rashifal 06 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 6 जून 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, षष्ठी तिथि सुबह 6 बजकर 3 मिनट तक है। इसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज आत्मविश्वास, भावनात्मक उपचार, कर्मफल, नई शुरुआत और जीवन में धीरे-धीरे आ रहे सकारात्मक बदलावों के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज कई राशियों को ऐसा महसूस हो सकता है कि परिस्थितियां अब पहले से अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए यह दिन सफलता और नेतृत्व लेकर आएगा, वहीं कुछ राशियों को अपने भीतर छिपे डर और असुरक्षाओं को समझने का अवसर मिलेगा।

आज का सबसे बड़ा संदेश है कि जिस दिन आप स्वयं पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से जीवन बदलना शुरू हो जाता है।

Weekly Tarot Horoscope 8 To 14 June 2026: कैसा बीतेगा ये सप्ताह, जानें मेष से लेकर मीन राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) द एम्परर

मेष राशि के लिए आज नेतृत्व, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आप अपने काम और निर्णयों को लेकर पहले से अधिक स्पष्ट और दृढ़ महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और लोग आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं।

यदि लंबे समय से कोई काम रुका हुआ था, तो आज उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है।

हालांकि हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है। रिश्तों में थोड़ी नरमी और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। आज अनुशासन और संतुलन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) नाइन ऑफ पेंटाकल्स

वृषभ राशि के लिए आज सुख, आराम और आत्मसंतोष की ऊर्जा बेहद सुंदर दिखाई दे रही है। आप अपनी मेहनत के परिणामों को महसूस करेंगे और मन में स्थिरता बनी रहेगी।

आर्थिक स्थिति मजबूत महसूस हो सकती है और भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा। आज स्वयं पर ध्यान देना, आराम करना और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना लाभकारी रहेगा।

भावनात्मक रूप से भी आप अधिक आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। आज यह एहसास होगा कि सच्ची खुशी भीतर की शांति से आती है, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों से।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) टू ऑफ स्वॉर्ड्स

मिथुन राशि के लिए आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर उलझन बनी रह सकती है। मन दो अलग दिशाओं में बंटा हुआ महसूस हो सकता है, जिसके कारण निर्णय लेना कठिन लगेगा।

किसी बात को लगातार टालना मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए आज शांत मन से परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। दूसरों की राय से ज्यादा अपने मन की आवाज़ पर भरोसा करें।

आज जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। धैर्य और संतुलन बनाए रखने से धीरे-धीरे सही रास्ता स्पष्ट होने लगेगा।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) ऐस ऑफ कप्स

कर्क राशि के लिए आज प्रेम, भावनात्मक उपचार और नई शुरुआत की बेहद सकारात्मक ऊर्जा है। दिल पहले से अधिक हल्का और शांत महसूस हो सकता है।

रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी। कुछ लोगों के जीवन में नया प्रेम या किसी पुराने रिश्ते में फिर से मिठास लौट सकती है। यदि हाल के दिनों में मन भावनात्मक रूप से भारी था, तो आज राहत महसूस होगी।

आज अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना जरूरी होगा। आपका कोमल स्वभाव आज आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope) व्हील ऑफ फॉर्च्यून

सिंह राशि के लिए आज भाग्य और बदलाव की ऊर्जा सक्रिय रहेगी। जीवन में अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित होंगे।

रुके हुए कार्यों में गति आएगी और कोई नई संभावना सामने आ सकती है। आज परिस्थितियाँ आपके पक्ष में धीरे-धीरे बदलती हुई दिखाई देंगी।

हालांकि हर बदलाव को तुरंत समझ पाना आसान नहीं होगा। इसलिए परिस्थितियों के साथ सहज रूप से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। भाग्य आज आपका साथ देता दिखाई देगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) एट ऑफ पेंटाकल्स

कन्या राशि के लिए आज मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आप अपने काम, पढ़ाई या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर पूरी तरह केंद्रित रहेंगे।

आज आपकी मेहनत धीरे-धीरे परिणाम देने लगेगी। भले ही प्रगति धीमी दिखाई दे, लेकिन भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार हो रहा है।

हालांकि स्वयं पर आवश्यकता से अधिक दबाव डालने से बचें। हर चीज़ का पूर्ण होना जरूरी नहीं होता। निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)जस्टिस

तुला राशि के लिए आज सत्य, संतुलन और कर्मफल की ऊर्जा प्रभावी रहेगी। किसी पुराने मामले में स्पष्टता मिल सकती है या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है।

यदि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। आज भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

यह दिन आपको यह भी सिखाएगा कि हर व्यक्ति से न्याय की उम्मीद करना आवश्यक नहीं। कई बार अपनी मानसिक शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा निर्णय होता है।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ कप्स

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनात्मक समझ और अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत रहेगा। आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से महसूस कर पाएंगे और लोग भी भावनात्मक सहारे के लिए आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं।

रिश्तों में कोमलता और सच्चाई जुड़ाव को मजबूत करेगी। हालांकि दूसरों की समस्याओं को अपने ऊपर लेना मानसिक थकान दे सकता है।

आज ध्यान, संगीत, लेखन या शांत वातावरण आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी संवेदनशीलता आज आपकी ताकत बनेगी।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)द चैरियट

धनु राशि के लिए आज आगे बढ़ने, सफलता और आत्मविश्वास की ऊर्जा मजबूत रहेगी। लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आ सकती है।

यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है। यात्रा, करियर या नए अवसरों से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

हालांकि ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना जरूरी होगा। आपका स्पष्ट लक्ष्य ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) फाइव ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि आज आर्थिक या भावनात्मक चिंताओं को लेकर थोड़ा परेशान महसूस कर सकती है। किसी बात को लेकर असुरक्षा या अकेलापन महसूस हो सकता है।

हालांकि यह समय स्थायी नहीं है। परिस्थितियाँ उतनी कठिन नहीं हैं जितनी इस समय दिखाई दे रही हैं। सहायता और समाधान आपके आसपास मौजूद हो सकते हैं।

आज नकारात्मक सोच से दूर रहने की कोशिश करें। अपनी परेशानियों को अकेले ढोने के बजाय भरोसेमंद लोगों से बात करना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) द मैजिशियन

कुंभ राशि के लिए आज रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की ऊर्जा बेहद मजबूत रहेगी। आपकी बातें और विचार लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।

यदि आप किसी नए कार्य, योजना या रचनात्मक प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। आज आपकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दोनों बढ़े हुए रहेंगे।

हालांकि अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बिखरने से बचाएं। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता अधिक मिलेगी।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) पेज ऑफ कप्स

मीन राशि के लिए आज कोमल भावनाओं, रचनात्मकता और भावनात्मक सुखद आश्चर्यों की ऊर्जा है। कोई प्यारी बातचीत, संदेश या छोटी-सी खुशी आपका मन प्रसन्न कर सकती है।

आज आपकी कल्पनाशक्ति और अंतर्ज्ञान दोनों मजबूत रहेंगे। संगीत, कला, लेखन या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लग सकता है।

यदि पिछले दिनों मन भारी था, तो आज भावनात्मक रूप से हल्कापन और शांति महसूस होगी। जीवन धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई देगा।

6 जून 2026 की समग्र ऊर्जा

आज का दिन आत्मविश्वास, भावनात्मक उपचार, स्थिरता, कर्म और नई संभावनाओं की ऊर्जा लेकर आया है। कुछ राशियों के लिए यह सफलता और प्रगति का समय है, जबकि कुछ को अपने भीतर की उलझनों और डर को समझने का अवसर मिलेगा। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब आप स्वयं की शक्ति को पहचानना शुरू कर देते हैं, तभी से जीवन आपके पक्ष में बदलना शुरू हो जाता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।