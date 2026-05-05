Aaj Ka Tarot Rashifal 05 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 5 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ मंगलवार का दिन है। आज अंगारकी गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। इसके साथ ही आज शिव योग के साथ ज्येष्ठ नक्षत्र होगा। ये नक्षत्र दोपहर 12:54 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। आज का टैरो राशिफल 12 राशियों के लिए एक मिश्रित दिन का संकेत दे रहा है। जहां सिंह (Sun) और धनु (9 of Cups) राशि के जातकों के लिए सफलता, खुशियां और इच्छा पूर्ति के योग हैं, वहीं कर्क (9 of Swords) और मकर (Devil) राशि के जातकों को मानसिक तनाव और नकारात्मक आदतों के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह दिन आत्म-मंथन, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दे रहा है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज 2 of Pentacles यह दर्शाता है कि आप एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए चुनौती बन सकता है। आप एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागते नजर आ सकते हैं, जिससे थकान या मानसिक दबाव बढ़ सकता है। यह समय है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का और यह तय करने का कि किस चीज को ज्यादा महत्व देना है। अगर आप सही तरीके से समय और ऊर्जा को मैनेज करते हैं, तो स्थिति आपके नियंत्रण में आ सकती है। लचीलापन बनाए रखें, लेकिन खुद को ओवरलोड न करें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

4 of Cups के प्रभाव से आज आप थोड़ा उदास, असंतुष्ट या बोर महसूस कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि जीवन में कुछ कमी है, जबकि हकीकत में आपके आसपास कई अच्छे अवसर और खुशियां मौजूद हैं। यह कार्ड आपको सचेत कर रहा है कि आप जो आपके पास है उसकी कद्र करें। किसी नए अवसर या प्रस्ताव को नजरअंदाज करने की गलती न करें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें—क्योंकि नजरिया बदलते ही स्थिति बेहतर नजर आने लगेगी।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज The Magician आपको अपने जीवन का क्रिएटर बनने का संदेश दे रहा है। आपकी सोच, शब्द और एक्शन तीनों में शक्ति है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। यह दिन नई शुरुआत, प्रोजेक्ट या आइडिया को लॉन्च करने के लिए बेहद अनुकूल है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास सभी जरूरी संसाधन और क्षमता मौजूद है। ध्यान रखें कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाए। तभी आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

9 of Swords आज मानसिक तनाव और ओवरथिंकिंग का संकेत दे रहा है। छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, जिससे नींद या मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। यह समझना जरूरी है कि आपके कई डर केवल आपके मन की उपज हैं, हकीकत नहीं। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। हर चीज समय के साथ ठीक हो जाती है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Sun आपके जीवन में खुशियां, सकारात्मकता और सफलता लेकर आ रहा है। यह दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना है। आत्मविश्वास और ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी। निजी जीवन में भी खुशी और संतोष का अनुभव होगा। यह समय है खुलकर जीने का और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का। आपकी सकारात्मकता आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

Justice आज आपके पक्ष में परिणाम आने का संकेत दे रहा है। यदि कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है। चाहे वह कानूनी हो, करियर से जुड़ा हो या व्यक्तिगत तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आपके पिछले कर्मों का फल अब मिलने वाला है। यह दिन आपको ईमानदारी और संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है। सही निर्णय आपको आगे बढ़ाएंगे और आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Temperance आपको धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संदेश दे रहा है। किसी भी स्थिति में जल्दबाज़ी से बचें और हर चीज को समय दें। यह दिन आपको अपने जीवन के अलग-अलग पहलुओं काम, रिश्ते और भावनाओं को संतुलित करने का अवसर देगा। धीरे-धीरे चलने से ही सही परिणाम मिलेंगे। शांति और संयम आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

Ace of Pentacles आज आपके लिए नए आर्थिक अवसर और स्थिरता का संकेत दे रहा है। कोई नया काम, ऑफर या निवेश का मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होगा। यह समय है नए अवसरों को पहचानने और उन्हें सही तरीके से उपयोग करने का। आपकी मेहनत अब फल देने के लिए तैयार है बस सही मौके को पकड़ना जरूरी है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज 9 of Cups आपकी इच्छाओं के पूर्ण होने और संतोष का संकेत दे रहा है। आप अपने प्रयासों का फल पाकर खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। यह दिन आपके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से सुखद रहेगा। कोई इच्छा पूरी हो सकती है या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह समय है अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का और कृतज्ञता व्यक्त करने का।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

Devil कार्ड आज आपको किसी नकारात्मक आदत, सोच या रिश्ते के प्रति सचेत कर रहा है। आप किसी ऐसी चीज में फंसे हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। यह समय है खुद को पहचानने का और उन चीजों से दूरी बनाने का जो आपके विकास में बाधा डाल रही हैं। आत्मनियंत्रण और जागरूकता से आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Page of Cups आपके जीवन में भावनात्मक सरप्राइज या किसी नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कोई मैसेज, प्रस्ताव या नई भावना आपके जीवन में आ सकती है, जो आपको खुश कर देगी। यह दिन रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी अच्छा है। अपने दिल की सुनें और नए अनुभवों के लिए खुले रहें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

High Priestess आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति को बेहद मजबूत बना रही है। आप जो महसूस कर रहे हैं, वही आपके लिए सबसे सच्चा मार्गदर्शन है। बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कोई रहस्य या सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ सकती है। यह दिन आत्ममंथन, ध्यान और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए बहुत अनुकूल है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।