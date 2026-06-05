Aaj Ka Tarot Rashifal 05 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 5 जून 2026): आज कुछ राशियों के लोगों को फंसा हुआ धन मिल सकता है। साथ ही कुछ राशियों के लोग देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

S नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनैलिटी, सेहत और करियर- कारोबार के बारे में सबकुछ

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) टू ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज भविष्य की योजनाएं और विस्तार की ऊर्जा मजबूत दिखाई दे रही है। आप अपने आने वाले समय को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं। यात्रा, करियर या किसी नए अवसर से जुड़ी सकारात्मक संभावनाएँ सामने आ सकती हैं।

यदि आपने पिछले समय में किसी योजना पर मेहनत की है, तो अब उसके परिणाम धीरे-धीरे दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। हालांकि मन में जल्द परिणाम पाने की इच्छा भी बनी रह सकती है।

आज का दिन आपको धैर्य रखने की सलाह देता है। हर चीज़ अपने सही समय पर आगे बढ़ रही है। रिश्तों में भी भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) द हायरोफैंट

वृषभ राशि के लिए आज आर्थिक लाभ, नए अवसर और स्थिरता की मजबूत ऊर्जा है। कोई नया काम, आर्थिक अवसर या शुभ समाचार अचानक मिल सकता है।

यह कार्ड संकेत देता है कि आपके जीवन में ऐसा अवसर आ सकता है जो भविष्य में मजबूत सफलता और सुरक्षा प्रदान करे। यदि आप निवेश, करियर बदलाव या किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, तो समय अनुकूल है।

भावनात्मक रूप से भी आज आप स्वयं को अधिक सुरक्षित और संतुलित महसूस करेंगे। जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति की भावना बढ़ेगी।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) एट ऑफ वांड्स

मिथुन राशि के लिए आज स्पष्ट सोच और समझदारी की ऊर्जा बहुत मजबूत रहेगी। किसी उलझी हुई स्थिति को लेकर आज आपको स्पष्टता मिल सकती है।

महत्वपूर्ण बातचीत, निर्णय या कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपका तर्क और बुद्धिमत्ता लोगों को प्रभावित करेगी। आज आप भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लेना पसंद करेंगे।

हालांकि अपनी बात कहते समय कठोर शब्दों से बचना जरूरी होगा। सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन संवेदनशीलता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) द एम्प्रेस

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक संतोष, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति की सुंदर ऊर्जा है। परिवार और करीबी लोगों के साथ जुड़ाव मजबूत महसूस होगा।

यदि पिछले दिनों रिश्तों में तनाव था, तो आज स्थिति बेहतर हो सकती है। घर का वातावरण सुखद रहेगा और दिल को सुकून देने वाले पल मिल सकते हैं।

आज छोटी-छोटी खुशियाँ भी आपको भीतर से संतुष्टि देंगी। यह दिन आपको याद दिलाता है कि असली खुशी अक्सर अपनों के साथ बिताए गए सरल पलों में छिपी होती है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope) फाइव ऑफ वांड्स

सिंह राशि के लिए आज आत्मविश्वास और धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। कुछ परिस्थितियाँ आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन शांत रहकर आप हर स्थिति को संभालने में सफल रहेंगे।

आज यह समझना जरूरी होगा कि हर लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और संयम से जीती जाती है। आपकी शांत ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करेगी।

रिश्तों में भी नरमी और समझदारी बनाए रखना बेहतर रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास भीतर से मजबूत महसूस होगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) पेज ऑफ पेंटाकल्स

कन्या राशि के लिए आज धैर्य और लंबे समय की मेहनत का महत्व बढ़ेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत के अनुसार परिणाम अभी तक पूरी तरह नहीं मिले हैं।

हालांकि यह कार्ड बताता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। धीरे-धीरे मजबूत परिणाम बनने शुरू हो चुके हैं।

आज खुद की तुलना दूसरों से करने से बचें। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आपका धैर्य और अनुशासन आने वाले समय में लाभ देगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) द लवर्स

तुला राशि के लिए आज सच्चाई, स्पष्टता और भावनात्मक सीमाएँ महत्वपूर्ण रहेंगी। किसी रिश्ते या स्थिति में स्पष्ट बातचीत की आवश्यकता महसूस हो सकती है।

आज आप भावनात्मक उलझनों से दूर रहकर व्यावहारिक सोच के साथ निर्णय लेना चाहेंगे। यदि कोई बात लंबे समय से मन में दबाकर रखी थी, तो उसे साफ शब्दों में कहने का समय आ सकता है।

हालांकि कठोरता से बचना जरूरी होगा। सच्चाई और संवेदनशीलता दोनों साथ लेकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) सेवन ऑफ कप्स

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनाएँ और अंतर्ज्ञान काफी गहरे रहेंगे। कुछ बातें स्पष्ट न होने के कारण मन में भ्रम या बेचैनी महसूस हो सकती है।

यह कार्ड संकेत देता है कि अभी हर सच पूरी तरह सामने नहीं आया है। इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचना बेहतर होगा।

आज सपने, संकेत और भीतर की आवाज़ आपको महत्वपूर्ण बातें समझा सकती है। भावनात्मक रूप से स्वयं को शांत और संतुलित रखना आवश्यक होगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) द सन

धनु राशि के लिए आज स्थिरता, अनुशासन और धीरे-धीरे हो रही प्रगति की ऊर्जा है। भले ही चीज़ें तेजी से आगे बढ़ती हुई न दिखाई दें, लेकिन मजबूत आधार तैयार हो रहा है।

कार्यक्षेत्र, पढ़ाई या आर्थिक मामलों में निरंतर मेहनत लाभ देगी। आज जल्दबाजी के बजाय धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी होगा।

यह कार्ड याद दिलाता है कि धीरे-धीरे की गई प्रगति भी भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनती है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) फोर ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज कुछ पुराने डर, अस्वस्थ आदतें या भावनात्मक जुड़ाव सामने आ सकते हैं। यह कार्ड संकेत देता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको भीतर से रोक रही है जिससे बाहर निकलना जरूरी है।

यह स्थिति काम का दबाव, नकारात्मक सोच, किसी अस्वस्थ रिश्ते या मानसिक डर से जुड़ी हो सकती है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपको इसकी समझ आने लगी है।

आज खुद से ईमानदारी जरूरी होगी। जो चीज़ें आपकी शांति और ऊर्जा को कमजोर कर रही हैं, उन्हें धीरे-धीरे छोड़ने का समय आ चुका है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स

कुंभ राशि के लिए आज मानसिक शांति और धीरे-धीरे तनाव से बाहर निकलने की ऊर्जा है। पिछले समय की परेशानियां अब थोड़ी हल्की महसूस होने लगेंगी।

यह कार्ड संकेत देता है कि आप धीरे-धीरे उन परिस्थितियों से दूर जा रहे हैं जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर रही थीं।

आज अपने मन को शांत रखने और नकारात्मक लोगों या परिस्थितियों से दूरी बनाने की कोशिश करें। आने वाला समय पहले से अधिक स्थिर और शांत महसूस हो सकता है।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) द हाई प्रीस्टेस

मीन राशि के लिए आज उपचार, उम्मीद और आत्मिक शांति की बेहद सुंदर ऊर्जा है। यदि पिछले दिनों भावनात्मक रूप से भारीपन महसूस हो रहा था, तो आज राहत और हल्कापन महसूस हो सकता है।

यह कार्ड विश्वास और सकारात्मकता का संकेत देता है। धीरे-धीरे चीज़ें आपके पक्ष में बेहतर होती दिखाई देंगी।

आज ध्यान, संगीत, रचनात्मक कार्य या शांत वातावरण आपके लिए काफी उपचारकारी रहेगा। स्वयं पर और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखें।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।