Aaj Ka Tarot Horoscope 05 July 2026 (आज का टैरो राशिफल 05 जुलाई 2026): 5 जुलाई 2026 की ऊर्जा दृढ़ संकल्प, नई शुरुआत, आर्थिक उन्नति, भावनात्मक संतुलन और जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। आज कई राशियों के लिए मेहनत का फल मिलने का समय है, जबकि कुछ लोगों को धैर्य बनाए रखने और परिस्थितियों पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं, वहीं रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी से संबंध मजबूत होंगे। आज का दिन यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है और हर नया अवसर आपके भविष्य को बेहतर बनाने की क्षमता रखता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है कि खुद पर विश्वास रखें, धैर्य के साथ आगे बढ़ें और जीवन में आने वाले हर बदलाव का स्वागत करें। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।”

मेष टैरो राशिफल- नाइन ऑफ वांड्स (Nine of Wands)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प का है। पिछले कुछ समय से जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अब उनका अंत करीब है। यह समय हार मानने का नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अंतिम प्रयास करने का है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच सकता है। आपकी मेहनत और लगन जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगी और उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।

यदि नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, तो जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी पुराने प्रयासों का लाभ मिलने लगेगा।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचें। पहले से बनाई गई योजनाओं पर भरोसा रखें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी। किसी पुराने विवाद को शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लगातार काम करने के कारण थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।

आज का संदेश: मंजिल अक्सर उस समय सबसे करीब होती है, जब हार मानने का मन करता है।

वृषभ टैरो राशिफल- ऐस ऑफ पेंटाकल्स (Ace of Pentacles)

आज आपके जीवन में आर्थिक और व्यावसायिक रूप से नई शुरुआत के संकेत हैं। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार था, वह अब आपके सामने आ सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय में नया अनुबंध या निवेश का अवसर भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है।

आर्थिक मामलों में बचत और निवेश दोनों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। जीवनसाथी और परिजनों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

आज का संदेश: हर बड़ी सफलता एक छोटे लेकिन सही अवसर से शुरू होती है।

मिथुन टैरो राशिफल- क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स (Queen of Swords)

आज स्पष्ट सोच और प्रभावशाली संवाद आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय या बातचीत का समय है, तो अपनी बात आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक सोच कठिन समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करेगी।

मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी कानूनी मामले में सफलता मिलने के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपकी समझदारी से प्रभावित होंगे।

आर्थिक मामलों में किसी भी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

रिश्तों में खुलकर बातचीत करें। मन की बात दबाकर रखने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।

मानसिक रूप से आज आप पहले से अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे।

आज का संदेश: सच बोलिए, लेकिन ऐसे शब्दों में जो रिश्तों को भी मजबूत बनाए रखें।

कर्क टैरो राशिफल- द एम्प्रेस (The Empress)

आज का दिन प्रेम, रचनात्मकता और खुशहाली से भरपूर रहेगा। आपकी संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।

कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। नए आइडिया सफलता दिला सकते हैं। व्यवसाय में भी लाभ के संकेत हैं।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा।

प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। विवाहित लोगों के लिए भी समय सुखद रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है।

प्रकृति के बीच समय बिताना मानसिक शांति देगा।

आज का संदेश: जितना प्रेम और अपनापन आप दूसरों को देंगे, उतनी ही खुशियां जीवन में लौटकर आएंगी।

सिंह टैरो राशिफल- द मैजिशियन (The Magician)

आज आपके भीतर वह हर क्षमता मौजूद है, जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यदि किसी नए प्रोजेक्ट, व्यवसाय या करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन बेहद शुभ है।

कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। यदि लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, तो अब उसे शुरू करने का सही समय है।

आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं। सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ देगा।

रिश्तों में पहल करने से संबंध मजबूत होंगे। परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरे दिन बना रहेगा।

आज का संदेश: सफलता के लिए जरूरी हर क्षमता आपके भीतर पहले से मौजूद है।

कन्या टैरो राशिफल- सिक्स ऑफ पेंटाकल्स (Six of Pentacles)

आज संतुलन, सहयोग और उदारता आपके जीवन का मुख्य विषय रहेगा। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। यदि किसी की मदद करेंगे, तो भविष्य में उसका सकारात्मक फल जरूर मिलेगा।

आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। जरूरतमंद की सहायता करने से मानसिक संतोष मिलेगा।

रिश्तों में छोटे-छोटे प्रयास आपके संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम के लिए भी समय निकालें।

आज का संदेश: देने और पाने का संतुलन ही जीवन को समृद्ध बनाता है।

तुला टैरो राशिफल-जस्टिस (Justice)

आज सत्य, संतुलन और निष्पक्षता आपके पक्ष में रहेगी। यदि किसी कानूनी, प्रशासनिक या आधिकारिक मामले में फैसला आने वाला है, तो परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है, बशर्ते आपने ईमानदारी से प्रयास किया हो।

कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण दस्तावेज़, अनुबंध या मीटिंग सफल रहेंगे। आपकी निष्पक्ष सोच लोगों का विश्वास जीतने में मदद करेगी।

आर्थिक मामलों में पुराने निवेश की समीक्षा करें। भविष्य की योजना बनाना लाभदायक रहेगा।

रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। इससे विश्वास मजबूत होगा।

आज का संदेश: सही फैसले हमेशा भविष्य को मजबूत बनाते हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल- द टावर (The Tower)

आज अचानक होने वाले बदलाव आपको शुरुआत में परेशान कर सकते हैं, लेकिन यही परिवर्तन भविष्य में आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। जो चीज़ें अब आपके विकास में बाधा बन रही थीं, वे धीरे-धीरे आपके जीवन से दूर होंगी।

कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या अचानक बदलाव आ सकते हैं। घबराने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का प्रयास करें।

आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। धैर्य बनाए रखें।

रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिलेगा। खुलकर बातचीत करें।

आध्यात्मिक रूप से यह दिन आत्मपरिवर्तन का संकेत दे रहा है।

आज का संदेश: कभी-कभी जीवन पुरानी चीजों को हटाता है ताकि बेहतर भविष्य की शुरुआत हो सके।

धनु टैरो राशिफल- द फूल (The Fool)

आज नई शुरुआत, नए अनुभव और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। यदि लंबे समय से किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे, तो आज पहला कदम उठाने का सही समय है।

कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन बिना सोचे-समझे कोई फैसला न लें।

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से पहले पूरी योजना बनाएं।

रिश्तों में खुलापन और सकारात्मक सोच संबंधों को मजबूत बनाएगी। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया रिश्ता आ सकता है।

यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

आज का संदेश: हर नई शुरुआत एक छोटे से साहसी कदम से होती है।

मकर टैरो राशिफल- एट ऑफ पेंटाकल्स (Eight of Pentacles)

आज आपकी मेहनत और अनुशासन भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रखेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगा। यदि नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो समय बेहद अनुकूल है।

व्यवसाय में धीरे-धीरे लेकिन स्थायी प्रगति होगी। आर्थिक मामलों में बचत और योजनाबद्ध निवेश लाभदायक रहेगा।

परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है।

आज का संदेश: छोटी-छोटी मेहनतें ही बड़ी सफलता का आधार बनती हैं।

कुंभ टैरो राशिफल- द स्टार (The Star)

आज उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर निराश थे, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी।

कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से शुभ है।

आर्थिक मामलों में धैर्य रखें। धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी।

रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों का साथ मानसिक शांति देगा।

ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताना लाभकारी रहेगा।

आज का संदेश: उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सबसे उजली सुबह अक्सर सबसे अंधेरी रात के बाद आती है।

मीन टैरो राशिफल-टेन ऑफ कप्स (Ten of Cups)

आज का दिन परिवार, प्रेम और भावनात्मक संतुष्टि से भरपूर रहेगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय आपको सुकून देगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी थी, तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा और टीमवर्क से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति भी संतुलित रहेगी।

प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए समय बेहद सुखद रहेगा।

मानसिक शांति और संतोष पूरे दिन बना रहेगा।

आज का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी दौलत वह प्यार है, जो आपको अपने लोगों से मिलता है।

5 जुलाई 2026 की समग्र ऊर्जा

5 जुलाई 2026 की ऊर्जा दृढ़ संकल्प, आर्थिक उन्नति, भावनात्मक संतुलन, नई शुरुआत, आत्मविश्वास, रिश्तों में मजबूती और सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आई है। आज कुछ राशियों को मेहनत का फल मिलेगा, कुछ के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, जबकि कुछ लोगों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो भविष्य को बेहतर दिशा देंगे।

आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने लक्ष्य से पीछे न हटें। धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ उठाया गया हर कदम आपको सफलता के और करीब ले जाएगा। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।