Aaj Ka Tarot Rashifal 04 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 4 मई 2026): वैदिक पंचांग अनुसार, आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। साथ ही आज अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ, भद्रा, विंछुड़ो, गण्ड मूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग है। इसके साथ ही आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचऱण करेंगे। साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र सुबह 9 बजकर 58 मिनट तक रहेगा। वहीं उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ऐसे में टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज मेष राशि वालों के लिए आज नए अवसरों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का समय है। टू ऑफ वांड्स दर्शाता है कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। वहीं तुला राशि वालों के लिए आज स्पष्ट सोच और समझदारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देती है कि आप भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेंगे। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

11 मई से मीन, मकर और कन्या राशि के जीवन में हो सकता है सकारात्मक बदलाव, ग्रहों के सेनापति मंगल बनाएंगे रूचक राजयोग

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

मेष राशि वालों के लिए आज नए अवसरों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का समय है। टू ऑफ वांड्स दर्शाता है कि आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। करियर, यात्रा या किसी नए निर्णय को लेकर मन में उत्साह रहेगा। जल्दबाज़ी से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

वृषभ राशि के लिए आज संतुलन और सहयोग की ऊर्जा बनी रहेगी। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि सहायता देना और स्वीकार करना दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आर्थिक मामलों में राहत या किसी का सहयोग मिल सकता है। आपकी विनम्रता और उदारता रिश्तों को और मजबूत बनाएगी।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए आज आत्मविश्वास और नई शुरुआत का दिन है। द मैजिशियन संकेत देता है कि आपकी सोच और शब्दों में खास प्रभाव रहेगा। किसी नए काम, योजना या बातचीत की शुरुआत हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, सफलता आपके करीब है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक खुशियां और आत्मिक शांति का संकेत है। ऐस ऑफ कप्स प्रेम, अपनापन और नई भावनाओं के आगमन को दर्शाता है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और मन हल्का महसूस करेगा। दिल से लिए गए फैसले आपको सुकून देंगे।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए आज स्थिरता और सफलता की ऊर्जा मजबूत रहेगी। टेन ऑफ पेंटाकल्स परिवार, आर्थिक मजबूती और भविष्य की सुरक्षा का संकेत देता है। किसी महत्वपूर्ण योजना में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अपनों का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लिए आज सच और संतुलन का दिन है। जस्टिस कार्ड बताता है कि पुराने उलझे मामलों में स्पष्टता आ सकती है। निर्णय लेते समय निष्पक्षता और ईमानदारी आपके पक्ष में काम करेगी। धैर्य बनाए रखें, परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके अनुकूल होंगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

तुला राशि वालों के लिए आज स्पष्ट सोच और समझदारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स संकेत देती है कि आप भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेंगे। सीमाएं तय करना और अपने मन की बात साफ कहना आवश्यक होगा। आत्मसम्मान बनाए रखें।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

वृश्चिक राशि के लिए आज भावनात्मक और रचनात्मक ऊर्जा सक्रिय रहेगी। नाइट ऑफ कप्स किसी खास संदेश, मुलाकात या प्रेरणा का संकेत देता है। दिल की आवाज सुनकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। कोई नई भावनात्मक शुरुआत संभव है।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए आज प्रगति और विस्तार के संकेत हैं। थ्री ऑफ वांड्स बताता है कि आपकी मेहनत अब सही दिशा में बढ़ रही है। यात्रा, नए अवसर या दूर से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखें, सफलता करीब है।

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मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लिए आज मेहनत और समर्पण का दिन रहेगा। ऐट ऑफ पेंटाकल्स दर्शाता है कि आपका अनुशासन भविष्य में बड़े परिणाम देगा। काम में ध्यान और निरंतर प्रयास आपको आगे बढ़ाएंगे। सीखने और खुद को बेहतर बनाने का यह सही समय है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए आज उम्मीद और सकारात्मकता की ऊर्जा बनी रहेगी। द स्टार कार्ड मानसिक शांति, प्रेरणा और नई आशाओं का संकेत देता है। मन में हल्कापन और स्पष्टता महसूस होगी। अपने सपनों और अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लिए आज सुख, प्रेम और संतोष का दिन है। टेन ऑफ कप्स परिवार और रिश्तों में खुशियों का संकेत देता है। अपनों के साथ बिताया समय मन को सुकून देगा। कृतज्ञता और भावनात्मक संतुलन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।