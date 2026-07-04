Aaj Ka Tarot Horoscope 04 July 2026 (आज का टैरो राशिफल 04 जुलाई 2026): 4 जुलाई 2026 की ऊर्जा प्रेम, भावनात्मक उपचार, समृद्धि, नई सीख, स्थिरता और जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है। आज कई राशियों को रिश्तों में नई शुरुआत, करियर में प्रगति और आर्थिक मामलों में मजबूती मिलने के योग हैं। वहीं कुछ लोगों को धैर्य रखने, सही समय का इंतजार करने और अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आज का दिन यह सिखाता है कि हर अवसर को तुरंत अपनाना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही अवसर की पहचान करना ही असली बुद्धिमानी है। यदि आप आज अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले समय में बड़े बदलाव आपके पक्ष में दिखाई देंगे। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज ब्रह्मांड का संदेश है कि विश्वास रखें कि हर अनुभव आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। धैर्य, समझदारी और सकारात्मक सोच ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

मेष टैरो राशिफल- ऐस ऑफ कप्स (Ace of Cups)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम, भावनात्मक संतुलन और नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। यदि पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते में दूरी, मनमुटाव या भावनात्मक उलझन चल रही थी, तो अब उसे सुधारने का अवसर मिलेगा। आज आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत और सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिलेगा। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।

यदि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यवसाय में भी नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ध्यान और योग जैसी गतिविधियां मानसिक शांति प्रदान करेंगी।

आज का संदेश: जब दिल खुला होता है, तब जीवन में खुशियों के नए रास्ते अपने आप बन जाते हैं।

वृषभ टैरो राशिफल- किंग ऑफ पेंटाकल्स (King of Pentacles)

आज का दिन आर्थिक मजबूती, स्थिरता और सफलता का संकेत दे रहा है। लंबे समय से की गई मेहनत अब आपको बेहतर परिणाम देने लगेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या सम्मान मिल सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो किसी बड़े ग्राहक या लाभदायक सौदे की संभावना बन रही है।

धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ देगा। संपत्ति, निवेश या बचत से जुड़े मामलों के लिए समय अनुकूल है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान बनाए रखें।

आज का संदेश: स्थायी सफलता वही होती है जो धैर्य, मेहनत और सही फैसलों से हासिल की जाए।

मिथुन टैरो राशिफल- सेवन ऑफ कप्स (Seven of Cups)

आज आपके सामने कई नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें। करियर में नए प्रस्ताव, नई जिम्मेदारियां या बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें और केवल उन्हीं अवसरों को चुनें जो आपके भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाते हों।

आर्थिक मामलों में आकर्षक योजनाओं या बड़े मुनाफे के लालच में आने से बचें। पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। रिश्तों में भी किसी भ्रम या गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें। यदि मन में कोई दुविधा है, तो जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय थोड़ा समय लें।

मानसिक शांति के लिए ध्यान और आत्मचिंतन लाभदायक रहेगा।

आज का संदेश: हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए समझदारी से चुनाव करें।

कर्क टैरो राशिफल- द मून (The Moon)

आज धैर्य और अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिनमें पूरी सच्चाई तुरंत सामने न आए। ऐसे में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें। कार्यक्षेत्र में किसी गोपनीय विषय या महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी।

यदि कोई बड़ा फैसला लेना है, तो पहले सभी तथ्यों की जांच कर लें। आर्थिक मामलों में भी जोखिम लेने से बचें। प्रेम संबंधों में शक या गलतफहमी को बढ़ने न दें। खुलकर बातचीत करने से स्थिति बेहतर होगी।

आध्यात्मिक गतिविधियां, ध्यान और प्रार्थना आपको मानसिक शांति देंगी।

आज का संदेश: समय आने पर हर धुंध साफ हो जाती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

सिंह टैरो राशिफल- द सन (The Sun)

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और सकारात्मक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। यदि प्रमोशन, नई नौकरी या किसी महत्वपूर्ण परिणाम का इंतजार था, तो अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

व्यवसाय में लाभ और नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य शानदार रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी।

आज का संदेश: जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सफलता भी आपका स्वागत करती है।

कन्या टैरो राशिफल- पेज ऑफ पेंटाकल्स (Page of Pentacles)

आज सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। यदि आप नई स्किल सीखना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करियर में नई दिशा तलाश रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और सीखने की इच्छा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी।

आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी बचत और योजनाबद्ध निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। रिश्तों में सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और हर समस्या का समाधान धैर्य से निकालें।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

आज का संदेश: आज सीखी गई एक नई बात भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकती है।

तुला टैरो राशिफल- फोर ऑफ वांड्स (Four of Wands)

आज का दिन खुशियों, उत्सव और पारिवारिक सुख का संकेत दे रहा है। घर में कोई शुभ कार्य, पारिवारिक आयोजन या अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में भी किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाने का अवसर मिलेगा।

यदि किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे, तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा।

आज का संदेश: जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अपने लोगों के साथ बांटने में हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल- जजमेंट (Judgement)

आज कोई महत्वपूर्ण एहसास या निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अतीत से जुड़ी कोई बात आपको नई सीख देगी और भविष्य के लिए बेहतर फैसला लेने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या नई शुरुआत के संकेत हैं।

आर्थिक मामलों में पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा था, तो सुलह का अवसर मिल सकता है।

आज आत्मविश्लेषण और आत्मविश्वास दोनों आपके लिए जरूरी रहेंगे।

आज का संदेश: हर नई शुरुआत से पहले खुद को पहचानना सबसे जरूरी होता है।

धनु टैरो राशिफल- द स्टार (The Star)

आज उम्मीद, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी। यदि किसी लक्ष्य को लेकर निराशा महसूस हो रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होती नजर आएंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और भविष्य के लिए नए अवसर मिलेंगे।

आर्थिक मामलों में धैर्य रखें। जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। परिवार और दोस्तों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा।

ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

आज का संदेश: उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि अच्छे दिन अक्सर सबसे कठिन समय के बाद आते हैं।

मकर टैरो राशिफल- टेन ऑफ पेंटाकल्स (Ten of Pentacles)

आज परिवार, आर्थिक सुरक्षा और लंबे समय की सफलता पर आपका ध्यान रहेगा। कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सम्मान मिलेगा। यदि संपत्ति, निवेश या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है।

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

आज का संदेश: सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़े रिश्तों में भी होती है।

कुंभ टैरो राशिफल- नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स (Knight of Swords)

आज आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। कार्यक्षेत्र में अचानक कोई अवसर या चुनौती सामने आ सकती है। किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

आर्थिक मामलों में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। रिश्तों में अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की भावनाओं को भी समझें। धैर्य और समझदारी आज आपको बेहतर परिणाम देंगे।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें।

आज का संदेश: तेजी अच्छी है, लेकिन सही दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है।

मीन टैरो राशिफल- टू ऑफ पेंटाकल्स (Two of Pentacles)

आज संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कार्य और परिवार के बीच तालमेल बनाकर चलेंगे तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी आपको सब कुछ आसानी से संभालने में मदद करेगी।

आर्थिक मामलों में आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें। रिश्तों में व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालें। आपका छोटा-सा प्रयास भी संबंधों को मजबूत बनाएगा।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम और काम के बीच संतुलन जरूरी है।

आज का संदेश: जीवन की असली सफलता हर जिम्मेदारी को संतुलन के साथ निभाने में है।

4 जुलाई 2026 की समग्र ऊर्जा

4 जुलाई 2026 की ऊर्जा प्रेम, भावनात्मक उपचार, आर्थिक मजबूती, नई सीख, उम्मीद, पारिवारिक सुख और जीवन में संतुलन का संदेश लेकर आई है। कुछ राशियों के लिए आज नई शुरुआत और सफलता के अवसर हैं, जबकि कुछ लोगों को धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करने की सलाह मिल रही है।

आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर फैसला सोच-समझकर लें, अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखें और जीवन में मिले हर अवसर का सम्मान करें। जब आपका मन शांत, विचार स्पष्ट और इरादे मजबूत होते हैं, तब सफलता और खुशियां दोनों आपके कदम चूमती हैं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।