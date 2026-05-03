Aaj Ka Tarot Rashifal 03 May 2026 (आज का टैरो राशिफल 3 मई 2026): ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। द्वितीया तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज इसके साथ ही आज अनुराधा नक्षत्र के साथ वरीयान, परिघ के साथ त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज का दिन मिश्रित ऊर्जाओं से भरा है। जहां तुला और मीन राशि के जातकों के लिए दिन प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का है, वहीं कर्क राशि के लोग परिपक्वता के साथ स्थितियों को संभालेंगे। मेष और कन्या राशि के लिए यह दिन धैर्य और आत्ममंथन का है। दूसरी ओर, वृषभ, मिथुन और कुंभ राशियों को भ्रम और निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

आज Knight of Pentacles के प्रभाव से आपको धीमी लेकिन स्थिर प्रगति का संकेत मिल रहा है। आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। भले ही परिणाम तुरंत न दिखें, लेकिन आपकी मेहनत भविष्य में मजबूत आधार तैयार करेगी। जल्दबाज़ी से बचें और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

Four of Cups आज यह संकेत दे रहा है कि आप किसी अच्छे अवसर को नजरअंदाज कर सकते हैं। मन थोड़ा उदास या असंतुष्ट रह सकता है, जिससे आप सामने आ रहे विकल्पों को पहचान नहीं पाएंगे। अपनी सोच को खुला रखें और हर मौके को ध्यान से देखें—किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope)

आज Seven of Cups के कारण आपके सामने कई विकल्प होंगे, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। हर चीज आकर्षक लग सकती है, लेकिन हर विकल्प सही नहीं होता। निर्णय लेने से पहले तथ्यों को समझें और भावनाओं में बहकर चुनाव करने से बचें। स्पष्टता ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

King of Cups के प्रभाव से आज आप भावनात्मक रूप से संतुलित और परिपक्व नजर आएंगे। किसी मुश्किल स्थिति को भी आप समझदारी और शांति से संभाल सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता आपको मजबूत बनाएगी। आज रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आसान रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज Five of Swords अहंकार और टकराव से बचने की सलाह दे रहा है। किसी बहस या विवाद में उलझने की संभावना है, जहां जीत भी आपको संतोष नहीं देगी। बेहतर होगा कि आप स्थिति को शांतिपूर्वक संभालें और अनावश्यक विवाद से दूरी बनाए रखें। समझदारी से पीछे हटना ही सही निर्णय होगा।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

The Hermit आज आपको थोड़ा रुककर आत्ममंथन करने का संकेत दे रहा है। लगातार काम के बीच खुद के लिए समय निकालना जरूरी है। अकेले में बैठकर अपने विचारों को समझें और आगे की योजना बनाएं। यह विराम आपको मानसिक स्पष्टता देगा और सही दिशा दिखाएगा।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज Two of Cups रिश्तों में सामंजस्य और प्यार का संकेत दे रहा है। पार्टनर के साथ समझ और जुड़ाव बढ़ेगा। यदि कोई नया रिश्ता शुरू हो रहा है, तो वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। भावनात्मक रूप से यह दिन संतुलन और खुशी देने वाला रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

The Tower आज अचानक बदलाव या झटके का संकेत दे रहा है। कोई स्थिति अप्रत्याशित रूप से बदल सकती है, जिससे थोड़ी अस्थिरता महसूस होगी। हालांकि यह बदलाव लंबे समय में आपके लिए जरूरी और फायदेमंद साबित होगा। घबराने के बजाय परिस्थिति को स्वीकार करें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज Eight of Cups यह दर्शाता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से दूरी बना सकते हैं जो अब आपके लिए सही नहीं है। यह फैसला भावनात्मक रूप से थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। पुराने को छोड़कर ही नया रास्ता खुलता है।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

Devil कार्ड आज आपको किसी लत, आदत या आकर्षण से सावधान रहने की सलाह दे रहा है। आप किसी ऐसी चीज़ में फंस सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आत्मनियंत्रण बनाए रखें और सही-गलत का अंतर समझें। अनुशासन ही आपको सुरक्षित रखेगा।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज Nine of Swords के कारण मन में चिंता और ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है। याद रखें कि हर डर हकीकत नहीं होता। खुद को शांत रखें और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

Knight of Cups आज प्रेम और रचनात्मकता का संकेत दे रहा है। कोई रोमांटिक प्रस्ताव मिल सकता है या आप अपने भावनात्मक पक्ष को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। कला, लेखन या किसी रचनात्मक काम में भी रुचि बढ़ेगी। दिल की सुनना आज आपके लिए सही साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।