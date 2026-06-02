Aaj Ka Tarot Rashifal 02 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 02 जून 2026): आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 7 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। वृषभ राशि के लिए आज स्थिरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक सुरक्षा की ऊर्जा बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। तुला राशि के लिए आज रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव की ऊर्जा बेहद सुंदर है। किसी खास व्यक्ति के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं। यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी, तो आज बातचीत के जरिए सुधार संभव है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष से लेकर मीन राशि की टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) ऐस ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज धैर्य और आत्म-नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे। कुछ परिस्थितियाँ आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन गुस्से या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना आपके लिए बेहतर रहेगा।

आज आप महसूस करेंगे कि हर चीज़ को force करने की जरूरत नहीं होती। प्रेम संबंधों में भी नरमी और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी। यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो आज उसे शांति से संभालने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्षेत्र में भी धीरे लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ना लाभ देगा। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपी होती है।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

वृषभ राशि के लिए आज स्थिरता, पारिवारिक सुख और आर्थिक सुरक्षा की ऊर्जा बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। परिवार के साथ समय बिताने से मन को सुकून मिलेगा। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा।

आर्थिक मामलों में राहत महसूस हो सकती है। भविष्य से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है। यदि लंबे समय से किसी स्थिरता की तलाश थी, तो आज मानसिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।

यह कार्ड आपको यह याद दिलाता है कि जीवन की असली समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ महसूस होने वाली शांति में भी होती है। आज कृतज्ञता का भाव आपके लिए बेहद शुभ रहेगा।

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मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) द मैजिशियन

मिथुन राशि के लिए आज स्पष्टता और सच्चाई का दिन है। लंबे समय से चल रही किसी उलझन का समाधान मिल सकता है। कोई बातचीत, संदेश या नई जानकारी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है।

आज आपकी वाणी और बुद्धिमत्ता बेहद प्रभावशाली रहेगी। यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, इंटरव्यू देना हो या किसी से खुलकर बात करनी हो, तो समय अनुकूल है।

हालांकि अपनी बात करते समय शब्दों की कठोरता से बचें। सच बोलना जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से कहना भी उतना ही जरूरी होता है। आज कोई नया विचार भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है।

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कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) फोर ऑफ कप्स

कर्क राशि के लिए आज आराम, मानसिक शांति और भावनात्मक उपचार की जरूरत है। पिछले कुछ समय से लगातार मानसिक दबाव या भावनात्मक थकान महसूस हो रही हो सकती है। आज खुद को थोड़ा समय देना जरूरी होगा।

हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की कोशिश करने से तनाव बढ़ सकता है। आज का दिन खुद को emotionally recharge करने का है।

ध्यान, संगीत, शांत वातावरण या थोड़ी दूरी बनाकर आराम करना आपके मन को काफी हल्का कर सकता है। याद रखें — आराम करना कमजोरी नहीं बल्कि खुद को दोबारा मजबूत बनाने की प्रक्रिया है।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope) द सन

सिंह राशि के लिए आज सफलता, प्रशंसा और आत्मविश्वास की ऊर्जा बहुत मजबूत है। आपके प्रयासों को लोग notice करेंगे और आपको वह सम्मान मिल सकता है जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे।

यदि किसी काम में मेहनत कर रहे थे, तो आज उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रभावित करेगा।

प्रेम और सामाजिक जीवन में भी आकर्षण बढ़ेगा। लोग आपकी उपस्थिति और ऊर्जा की तरफ naturally attract होंगे। आज खुद पर गर्व महसूस करने का दिन है।

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कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) जस्टिस

कन्या राशि के लिए आज संतुलन और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। जीवन में कुछ चीज़ें धीरे-धीरे सही दिशा में जा रही हैं, इसलिए हर बात को control करने की कोशिश छोड़ना जरूरी होगा।

आज आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। ज्यादा सोचने या हर चीज़ को perfect बनाने की कोशिश तनाव बढ़ा सकती है।

यह कार्ड बताता है कि सही समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आज शांति, संयम और मध्यम रास्ता अपनाना आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा।

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तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) नाइट ऑफ कप्स

तुला राशि के लिए आज रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव की ऊर्जा बेहद सुंदर है। किसी खास व्यक्ति के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं। यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी, तो आज बातचीत के जरिए सुधार संभव है।

प्रेम संबंधों में softness और understanding बढ़ेगी। Singles के लिए भी नया emotional connection बनने की संभावना है।

आज दिल की बात दिल से कहना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और व्यक्त करना जरूरी होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) डेथ

वृश्चिक राशि के लिए आज अचानक बदलाव या किसी सच्चाई का सामना हो सकता है। शुरुआत में परिस्थितियाँ थोड़ी अस्थिर या emotionally intense लग सकती हैं, लेकिन यही बदलाव भविष्य में आपके लिए जरूरी साबित होगा।

यह कार्ड उन चीज़ों को हटाता है जो अब आपकी जिंदगी में सही नहीं रह गई हैं। किसी रिश्ते, सोच या स्थिति को लेकर अचानक clarity मिल सकती है।

हालांकि शुरुआत में यह uncomfortable महसूस हो सकता है, लेकिन लंबे समय में यही बदलाव आपको emotional freedom देगा। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना जरूरी होगा।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) व्हील ऑफ फॉर्च्यून

धनु राशि के लिए आज भाग्य और सकारात्मक बदलाव की ऊर्जा बहुत मजबूत है। लंबे समय से रुकी हुई कोई चीज़ अचानक आगे बढ़ सकती है।

कोई नई opportunity, खबर या बदलाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज flexibility बनाए रखना जरूरी होगा क्योंकि परिस्थितियाँ तेजी से बदल सकती हैं।

यह कार्ड याद दिलाता है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कठिन समय हमेशा नहीं टिकता और अच्छे अवसर अचानक सामने आ सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) टेन ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज अनुशासन, जिम्मेदारी और नेतृत्व की ऊर्जा मजबूत रहेगी। आप अपने काम और भविष्य को लेकर ज्यादा focused महसूस करेंगे।

कार्यक्षेत्र में आपकी practical thinking और maturity लोगों को प्रभावित करेगी। लोग आपकी सलाह या support की उम्मीद कर सकते हैं।

हालांकि हर समय केवल मजबूत बने रहने की कोशिश न करें। अपनी भावनाओं को भी समझना जरूरी है। आज stability और structure आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) थ्री ऑफ कप्स

कुंभ राशि के लिए आज भावनात्मक नई शुरुआत और healing की खूबसूरत ऊर्जा है। दिल से जुड़ी कोई नई शुरुआत संभव है। रिश्तों में softness और emotional openness बढ़ेगी।

यदि पिछले दिनों emotionally disconnected महसूस कर रहे थे, तो आज धीरे-धीरे positivity वापस आएगी।

यह कार्ड spiritual blessings और emotional healing का संकेत देता है। अपने दिल को प्यार, kindness और नई possibilities के लिए खुला रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) ऐस ऑफ कप्स

मीन राशि के लिए आज इच्छापूर्ति और भावनात्मक संतोष की ऊर्जा है। कोई इच्छा या उम्मीद धीरे-धीरे पूरी होती दिखाई दे सकती है।

आज आप emotionally ज्यादा peaceful और satisfied महसूस करेंगे। यह समय छोटी-छोटी खुशियों को appreciate करने का है।

कृतज्ञता और positive thinking आज आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी। जितना ज्यादा आप अपनी blessings को महसूस करेंगे, उतनी ही positive energy आपकी ओर आकर्षित होगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।