Aaj Ka Tarot Rashifal 01 June 2026 (आज का टैरो राशिफल 01 जून 2026): आज ज्येष्ठ अधिक मास पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 4 बजकर 37 मिनट तक रहेगी। वहीं उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि के लिए आज बातचीत, समाचार और मानसिक गतिविधियाँ बहुत तेज रहने वाली हैं। अचानक कोई संदेश, जानकारी या बातचीत आपका ध्यान खींच सकती है। मन काफी सक्रिय रहेगा और नई चीज़ें जानने की इच्छा बढ़ेगी। सिंह राशि के लिए आज बेहद शुभ और सकारात्मक ऊर्जा है। आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। कोई अच्छी खबर, सफलता या प्रशंसा आपका दिन खास बना सकती है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष से लेकर मीन राशि की टैरो राशिफल…

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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope) ऐस ऑफ वांड्स

मेष राशि के लिए आज आगे बढ़ने और परिस्थितियों पर नियंत्रण पाने की ऊर्जा बहुत मजबूत है। पिछले कुछ समय से कोई स्थिति आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही थी या ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, तो अब धीरे-धीरे सब आपके पक्ष में आता दिखाई देगा।

यह कार्ड बताता है कि आपका आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। यदि आप अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता और अनुशासन के साथ काम करेंगे, तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति और जीवन में गति महसूस होगी।

हालांकि प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी है। आज जीत उसी की होगी जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर समझदारी से निर्णय लेगा।

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वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope) क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

वृषभ राशि के लिए आज आपका अंतर्ज्ञान बेहद मजबूत रहेगा। मन बार-बार किसी बात का संकेत देगा और आपकी भीतर की आवाज़ गलत नहीं होगी। यह कार्ड रहस्य, ज्ञान और छिपी हुई सच्चाइयों का प्रतीक है।

आज कुछ बातें धीरे-धीरे स्पष्ट होंगी। हर चीज़ तुरंत सामने नहीं आएगी, लेकिन जीवन आपको संकेत जरूर देगा। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने मन की बात सुनना जरूरी होगा।

भावनात्मक रूप से भी आज आप थोड़ा शांत और गंभीर रह सकते हैं। हर बात खुलकर कहने का मन नहीं करेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। ध्यान, पूजा-पाठ या अकेले में समय बिताना मानसिक शांति देगा।

मिथुन राशि(Gemini Tarot Horoscope) द मैजिशियन

मिथुन राशि के लिए आज बातचीत, समाचार और मानसिक गतिविधियाँ बहुत तेज रहने वाली हैं। अचानक कोई संदेश, जानकारी या बातचीत आपका ध्यान खींच सकती है। मन काफी सक्रिय रहेगा और नई चीज़ें जानने की इच्छा बढ़ेगी।

हालांकि अफवाहों या गलतफहमियों से बचना जरूरी होगा। हर सुनी हुई बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले पूरी सच्चाई समझें।

आज कोई नया विचार आपको प्रेरित कर सकता है। विद्यार्थी, लेखक, मीडिया या संचार से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। बस जरूरत से ज्यादा सोचने और हर चीज़ में उलझने से बचना होगा।

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कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope) फोर ऑफ कप्स

कर्क राशि के लिए आज भावनात्मक उपचार और अपनापन महसूस करने का दिन है। आपका दिल आज ज्यादा संवेदनशील और दयालु रहेगा। परिवार और करीबी रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ सकती है।

यदि पिछले दिनों मानसिक तनाव था, तो आज थोड़ी राहत महसूस होगी। यह कार्ड देखभाल और भावनात्मक सहारे का प्रतीक है। आप दूसरों का साथ भी देंगे और खुद भी प्यार व सुकून महसूस करेंगे।

हालांकि दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर ज्यादा लेने से बचें। खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। संगीत, ध्यान या शांत वातावरण आज आपके लिए बहुत सुकून देने वाला रहेगा।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope) द सन

सिंह राशि के लिए आज बेहद शुभ और सकारात्मक ऊर्जा है। आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा और लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। कोई अच्छी खबर, सफलता या प्रशंसा आपका दिन खास बना सकती है।

यदि किसी काम में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, तो आज उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। रचनात्मकता मजबूत रहेगी और सामाजिक जीवन भी अच्छा रहेगा।

प्रेम संबंधों में आकर्षण और गर्मजोशी बढ़ेगी। आज जीवन आपको चमकने का मौका दे रहा है, इसलिए खुद को पीछे मत रोकिए।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope) जस्टिस

कन्या राशि के लिए आज मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास का दिन है। आप अपने काम और जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहेंगे और छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे।

कभी-कभी आपको लग सकता है कि परिणाम धीरे मिल रहे हैं, लेकिन यह कार्ड साफ संकेत देता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। आज का धैर्य भविष्य में बड़ी सफलता देगा।

नई चीज़ें सीखना, योजनाएँ बनाना और अपने काम को बेहतर करना लाभदायक रहेगा। बस खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। पूर्णता से ज्यादा निरंतरता जरूरी है।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope) नाइट ऑफ कप्स

तुला राशि के लिए आज संतुलन, सच्चाई और कर्म का प्रभाव बहुत मजबूत रहेगा। किसी स्थिति में आपको निष्पक्ष और समझदारी भरा निर्णय लेना पड़ सकता है।

यदि पिछले दिनों कोई भ्रम या गलतफहमी थी, तो अब चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। यह कार्ड याद दिलाता है कि ईमानदारी और सही व्यवहार हमेशा लंबे समय में फायदा देते हैं।

आज भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें। रिश्तों और काम दोनों में परिपक्वता जरूरी होगी। जो ऊर्जा आप दूसरों को देंगे, वही लौटकर आपके पास आएगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope) डेथ

वृश्चिक राशि के लिए आज गहरे बदलाव और परिवर्तन की ऊर्जा है। कोई पुरानी आदत, रिश्ता या भावनात्मक बोझ अब खत्म होने की ओर बढ़ सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यही बदलाव भविष्य में नई शुरुआत का रास्ता बनाएगा।

यह कार्ड अंत के साथ नए जीवन का भी संकेत देता है। जितना ज्यादा पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे, उतना ही मानसिक बोझ बढ़ेगा।

आज छोड़ना ही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कदम साबित होगा। भरोसा रखें कि जीवन जो हटा रहा है, उसकी जगह कुछ बेहतर लाने की तैयारी भी कर रहा है।

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धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope) व्हील ऑफ फॉर्च्यून

धनु राशि के लिए आज उत्साह, रोमांच और तेज गति वाली ऊर्जा है। अचानक यात्रा, नया अवसर या रोमांचक बातचीत सामने आ सकती है।

आपका आत्मविश्वास और जोश मजबूत रहेगा। लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। हालांकि जल्दबाजी से बचना जरूरी है। हर रोमांचक चीजें सही हो, यह जरूरी नहीं।

आज उत्साह अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी योजना और समझदारी भी जरूरी होगी। सही संतुलन आपको गलतियों से बचाएगा।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope) टेन ऑफ पेंटाकल्स

मकर राशि के लिए आज आर्थिक स्थिरता और नेतृत्व की ऊर्जा मजबूत दिखाई दे रही है। आप परिस्थितियों को समझदारी और व्यावहारिक सोच के साथ संभालेंगे।

करियर, व्यापार और धन से जुड़े मामलों में स्पष्टता और आत्मविश्वास रहेगा। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। लोग आपकी सलाह और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना करेंगे।

भावनात्मक रूप से भी आज आप खुद को ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे। बस काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

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कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope) थ्री ऑफ कप्स

कुंभ राशि के लिए आज उम्मीद, उपचार और प्रेरणा की सुंदर ऊर्जा है। यदि पिछले दिनों मानसिक रूप से थकान महसूस हो रही थी, तो आज थोड़ी राहत मिलेगी।

यह कार्ड आत्मिक विकास और भावनात्मक उपचार का संकेत देता है। जीवन धीरे-धीरे आपको सही दिशा में ले जा रहा है।

रचनात्मक कार्य, ध्यान, लेखन या संगीत आज आपके मन को शांति देंगे। अपने सपनों पर शक करने के बजाय उन पर विश्वास करना शुरू करें।

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मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope) ऐस ऑफ कप्स

मीन राशि के लिए आज भावनाएँ और अंतर्ज्ञान दोनों बहुत मजबूत रहेंगे। सपने, संकेत और मन की भावनाएँ महत्वपूर्ण संदेश दे सकती हैं।हालांकि भ्रम और जरूरत से ज्यादा सोचने से बचना जरूरी होगा। हर डर सच नहीं होता। आपका अंतर्ज्ञान मजबूत है, लेकिन डर उसे गलत दिशा में ले जा सकता है।

आज प्रकृति के बीच समय बिताना, ध्यान करना या शांत माहौल में रहना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर न पहुँचें। धीरे-धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।