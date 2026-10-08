Daily Tarot Horoscope 8 October 2026 (आज का टैरो राशिफल 8 अक्टूबर 2026): आज का दिन कई तरह की ऊर्जाओं को अपने साथ लेकर आया है। आज जहां कुछ राशियों के लिए अपने फैसलों और विचारों पर मजबूती से टिके रहने का समय है, वहीं कुछ लोगों के लिए प्रेम, रिश्तों और आपसी समझ का महत्व बढ़ेगा। कई राशियों को कामकाज में नई संभावनाएं मिल सकती हैं, तो कुछ के लिए यात्रा, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाएं महत्वपूर्ण रहेंगी। आज का दिन यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलतीं, लेकिन सही सोच और संतुलित रवैये के साथ हम अपनी दिशा जरूर तय कर सकते हैं। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज के टैरो कार्ड्स के संकेत की बात करें, तो Seven of Wands और The Emperor बताते हैं कि अपनी सीमाओं, जिम्मेदारियों और फैसलों को लेकर स्पष्ट रहना जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन केवल अपनी बात मनवाने के लिए किसी से टकराव न बढ़ाएं। The Empress और Two of Cups रिश्तों में प्रेम, देखभाल और आपसी समझ को महत्व देने की सलाह देते हैं। वहीं The Sun और The Star बताते हैं कि सकारात्मक सोच और उम्मीद मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है।

Nine of Swords आपको अनावश्यक चिंता से बचने की सलाह देता है। हर डर वास्तविक समस्या नहीं होता। इसलिए जो बातें अभी हुई ही नहीं हैं, उनके बारे में बार-बार सोचकर अपना आज खराब न करें। King of Cups भी यही संकेत देता है कि भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित तरीके से व्यक्त करना जरूरी है। वहीं Three of Wands, Ace of Pentacles और The Magician नई संभावनाओं को पहचानकर उन पर काम करने का संकेत देते हैं। आपके सामने कोई नया रास्ता खुल सकता है, लेकिन उसे सही दिशा देने के लिए योजना और मेहनत दोनों जरूरी होंगी। Six of Swords अंत में यह याद दिलाता है कि जीवन में हर चीज को पकड़े रखना जरूरी नहीं होता। कुछ परेशानियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों को पीछे छोड़कर शांति की ओर बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मेष टैरो राशिफल – Seven of Wands

आज आपको अपनी बात, अपने फैसले और अपने अधिकार के लिए मजबूती से खड़ा होना पड़ सकता है। Seven of Wands संकेत देता है कि किसी मामले में आपको दूसरों के सवालों या विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी निर्णय को लेकर आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में घबराने या हर बात पर बहस करने के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। निजी जीवन में भी अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखना जरूरी होगा। अगर कोई बार-बार आपकी भावनाओं या फैसलों को नजरअंदाज कर रहा है, तो वहां चुप रहने के बजाय सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें। हालांकि, हर मतभेद को लड़ाई में बदलने की जरूरत नहीं है। आज आपको यह समझना होगा कि किन बातों के लिए दृढ़ रहना जरूरी है और किन बातों को छोड़ देना ही समझदारी है।

आज का संदेश: अपने विचारों और अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े रहें, लेकिन हर असहमति को संघर्ष में बदलने से बचें।

वृषभ टैरो राशिफल – The Empress

आज का दिन सुख-सुविधा, रचनात्मकता, प्रेम और समृद्धि से जुड़ी अच्छी ऊर्जा लेकर आया है। The Empress बताता है कि जिस चीज को आप प्यार, धैर्य और ध्यान देंगे, उसके धीरे-धीरे बेहतर होने की संभावना है। घर-परिवार में सुखद माहौल बनाने की इच्छा बढ़ सकती है। आप अपने घर, पहनावे, सौंदर्य या किसी रचनात्मक काम पर भी ध्यान दे सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में कोई विचार आपको उत्साहित कर सकता है। अगर कोई योजना अभी शुरुआती दौर में है, तो उसे जल्दबाजी में परिणाम देने के लिए मजबूर न करें। उसे समय दें और धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं। रिश्तों में भी आपका स्नेह और अपनापन महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही, दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें। आज अपने लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है।

आज का संदेश: जिन चीजों और रिश्तों को आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें प्रेम, समय और धैर्य से संवारें।

मिथुन टैरो राशिफल – The Sun

आज आपके लिए The Sun उजाले, प्रसन्नता, आत्मविश्वास और अच्छी खबर का संकेत लेकर आया है। किसी ऐसे मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है या किसी उपलब्धि के लिए आपको सम्मान मिल सकता है। अगर हाल में किसी निर्णय को लेकर असमंजस था, तो आज स्थिति पहले की तुलना में अधिक साफ दिखाई दे सकती है। निजी जीवन में भी आपका उत्साह और सकारात्मक सोच आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। किसी प्रिय व्यक्ति से सुखद समाचार मिल सकता है। आज अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें, लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना भी जरूरी है। जो अच्छी स्थिति बन रही है, उसका उपयोग भविष्य के लिए मजबूत कदम उठाने में करें।

आज का संदेश: सकारात्मक खबरों और अच्छे बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें और अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ने की ताकत बनाएं।

कर्क टैरो राशिफल– Two of Cups

कर्क राशि वालों के लिए Two of Cups प्रेम, अपनापन और आपसी समझ का संकेत दे रहा है। आज किसी खास व्यक्ति के साथ दिल की बात साझा करने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी कम हो सकती है और आप दोनों के बीच समझ बेहतर हो सकती है। अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का मौका मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी नए व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव बनने के संकेत हैं। केवल प्रेम संबंध ही नहीं, दोस्ती और कामकाज से जुड़े संबंधों में भी सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। किसी सहकर्मी या साझेदार की मदद से कोई काम आसानी से पूरा हो सकता है। आज रिश्तों में अपनी बात कहने के साथ-साथ सामने वाले की भावनाओं को सुनना भी जरूरी होगा।

आज का संदेश: प्रेम और विश्वास से जुड़े रिश्तों को समय दें। सच्ची बातचीत और आपसी सम्मान रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे।

सिंह टैरो राशिफल – The Emperor

सिंह राशि वालों के लिए The Emperor आज नेतृत्व, जिम्मेदारी और दृढ़ निर्णय का संकेत दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामले की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी राय को महत्व मिल सकता है और किसी काम को सही दिशा देने की जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है। अगर कोई काम लंबे समय से व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, तो आज उसके लिए स्पष्ट योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में भी अनुशासन और दूरदर्शिता जरूरी होगी। हालांकि, दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने से बचें। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि जरूरत के समय सही दिशा दिखाना भी है। परिवार या रिश्तों में भी सामने वाले की राय को महत्व दें। आत्मविश्वास के साथ लिया गया फैसला तभी प्रभावी होगा, जब उसमें समझदारी और धैर्य भी शामिल हो।

आज का संदेश: जिम्मेदारी से आगे बढ़ें, स्पष्ट निर्णय लें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल सही दिशा दिखाने के लिए करें।

कन्या टैरो राशिफल– Nine of Swords

कन्या राशि वालों के लिए Nine of Swords आज जरूरत से ज्यादा चिंता और मन में चल रहे नकारात्मक विचारों से सावधान रहने का संकेत है। किसी बात को लेकर आप बार-बार सोच सकते हैं और छोटी-सी चिंता भी बड़ी परेशानी जैसी महसूस हो सकती है। खासकर ऐसी बातों को लेकर परेशान होने से बचें जो अभी हुई ही नहीं हैं। कार्यक्षेत्र में किसी गलती, जिम्मेदारी या आने वाली स्थिति को लेकर मन में डर हो सकता है, लेकिन लगातार चिंता करने से समाधान नहीं निकलेगा। जो समस्या सामने है, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर एक-एक करके हल करने की कोशिश करें। निजी जीवन में भी पुरानी बातों को बार-बार याद करके खुद को परेशान न करें। आज पर्याप्त आराम और नींद लेना जरूरी रहेगा। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय अकेले बिताना, ध्यान करना या अपनी भावनाएं लिखना मददगार हो सकता है।

आज का संदेश: हर आशंका को सच मानकर परेशान न हों। जो आपके हाथ में है, उस पर ध्यान दें और बाकी बातों को धीरे-धीरे संभालें।

तुला टैरो राशिफल – The Star

तुला राशि वालों के लिए The Star उम्मीद, प्रेरणा और नई सकारात्मक सोच का संकेत दे रहा है। अगर पिछले कुछ समय से किसी मामले को लेकर निराशा या थकान महसूस हो रही थी, तो आज मन में फिर से विश्वास जाग सकता है। किसी पुराने लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा दोबारा मजबूत हो सकती है। कामकाज में कोई ऐसा विचार सामने आ सकता है जो आपको भविष्य को लेकर उत्साहित करे। यह समय अपने सपनों को केवल सोचने के बजाय उनके लिए छोटे-छोटे कदम उठाने का है। रिश्तों में भी पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी व्यक्ति या परिस्थिति ने आपको निराश किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी वैसा ही रहेगा। आज खुद पर और आने वाले समय पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें। छोटे लेकिन लगातार प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा सकते हैं।

वृश्चिक टैरो राशिफल – King of Cups

वृश्चिक राशि वालों के लिए King of Cups भावनात्मक परिपक्वता और संयम का संकेत है। आज ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जहां भावनाएं काफी मजबूत होंगी, लेकिन आपको फैसला शांत मन से लेना होगा। किसी करीबी की बात आपको भावुक या नाराज कर सकती है, फिर भी तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले यह समझने की कोशिश करें कि आपको वास्तव में किस बात ने प्रभावित किया है। रिश्तों में अपनी भावनाओं को दबाना सही नहीं होगा, लेकिन उन्हें गुस्से या कठोर शब्दों के रूप में व्यक्त करना भी उचित नहीं रहेगा। कामकाज में किसी मतभेद के दौरान शांत रहना आपकी समझदारी को दिखाएगा। आज आपकी ताकत अपनी भावनाओं को छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही तरीके से व्यक्त करने में है।

आज का संदेश: भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और प्रतिक्रिया देने से पहले शांत होकर सोचें।

धनु टैरो राशिफल – Three of Wands

धनु राशि वालों के लिए Three of Wands विस्तार, यात्रा और भविष्य की बड़ी योजनाओं का संकेत दे रहा है। आज आपका ध्यान मौजूदा स्थिति से आगे बढ़कर नए अवसरों की ओर जा सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा, किसी नए स्थान से जुड़ाव या दूर के अवसरों पर विचार हो सकता है। कारोबार करने वालों के लिए अपने काम का विस्तार करने की योजना बन सकती है। शिक्षा से जुड़े लोगों को भी आगे की पढ़ाई या किसी नए क्षेत्र की ओर बढ़ने का विचार आ सकता है। आज केवल वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहने के बजाय यह सोचें कि अगले कुछ महीनों या वर्षों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उनके लिए ठोस योजना बनाना भी जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय पूरी स्थिति को समझकर कदम उठाएं।

आज का संदेश: अपनी वर्तमान सीमाओं से आगे की सोच रखें और भविष्य के बड़े अवसरों के लिए अभी से तैयारी शुरू करें।

मकर टैरो राशिफल – Ace of Pentacles

मकर राशि वालों के लिए Ace of Pentacles किसी ठोस और व्यावहारिक नई शुरुआत का संकेत है। नौकरी, कारोबार, धन, बचत या किसी नए काम से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है। यह अवसर शुरुआत में छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन भविष्य में स्थिरता और विकास का आधार बन सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आज उसकी नींव रखने का अच्छा समय है। आर्थिक मामलों में किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी हासिल करें और जल्दबाजी से बचें। कार्यक्षेत्र में भी किसी नए प्रस्ताव को केवल तुरंत मिलने वाले लाभ के आधार पर न देखें। यह भी समझें कि आगे चलकर उसका क्या लाभ हो सकता है। आज छोटी लेकिन सही शुरुआत भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है।

आज का संदेश: सामने आने वाले व्यावहारिक अवसरों को पहचानें और उन्हें मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ाएं।

कुंभ टैरो राशिफल – The Magician

कुंभ राशि वालों के लिए The Magician आपकी क्षमता, रचनात्मकता और अपने साधनों का सही इस्तेमाल करने का संकेत दे रहा है। आज आपको यह महसूस हो सकता है कि जिस काम को शुरू करने के लिए आप लंबे समय से सही समय का इंतजार कर रहे थे, उसके लिए जरूरी साधन और योग्यता आपके पास पहले से मौजूद हैं। कार्यक्षेत्र में कोई नया विचार सामने आता है तो उसे आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। रचनात्मक काम करने वालों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। किसी योजना को सफल बनाने के लिए केवल इच्छा या कल्पना पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि उसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। दूसरों की अनुमति या सही समय का इंतजार करते रहने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा करें। आज आपकी रचनात्मक सोच किसी रुके हुए काम को नई दिशा दे सकती है।

आज का संदेश: आपके पास आगे बढ़ने के लिए जरूरी क्षमता और साधन मौजूद हैं। अब उन पर विश्वास करके कदम उठाने का समय है।

मीन टैरो राशिफल– Six of Swords

मीन राशि वालों के लिए Six of Swords तनाव और परेशानी से धीरे-धीरे बाहर निकलकर शांति की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से अगर किसी रिश्ते, काम या व्यक्तिगत परिस्थिति को लेकर मन परेशान था, तो अब उससे दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। यह बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या, वातावरण या सोच में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। किसी पुरानी परेशानी को बार-बार याद करने के बजाय उससे मिली सीख को अपने साथ रखें और आगे बढ़ें। अगर किसी स्थिति से दूर होना आपके मानसिक सुकून के लिए जरूरी है, तो इसे कमजोरी न समझें। कई बार शांति पाने के लिए पीछे हटना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है।

आज का संदेश: तनाव को पीछे छोड़कर शांति की ओर बढ़ना भी जीवन में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

आत्मचिंतन का सवाल

आज मुझे किन परिस्थितियों में मजबूती से अपनी बात रखनी है, किन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने जीवन को अधिक शांत, संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए मैं कौन-सा ठोस कदम उठा सकता/सकती हूं?

आज का सकारात्मक संकल्प

“मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। मैं अपनी बात और अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हुए मजबूती से आगे बढ़ता/बढ़ती हूं। मैं अपने जीवन में प्रेम, समृद्धि, रचनात्मकता और नए अवसरों का स्वागत करता/करती हूं। मैं अनावश्यक डर और तनाव को पीछे छोड़ता/छोड़ती हूं और भावनात्मक संतुलन, स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।