Daily Tarot Horoscope 4 October 2026 (आज का टैरो राशिफल 4 अक्टूबर 2026): अक्टूबर की शुरुआत के साथ आज का दिन आगे बढ़ने, भावनात्मक नई शुरुआत, तेज संवाद और महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत दे रहा है। कुछ राशियों के लिए आज अचानक कोई खबर या अवसर सामने आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को पुरानी निराशा से बाहर निकलकर नए विकल्पों को देखने की जरूरत होगी। टैरो के संकेत बताते हैं कि आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसके साथ परिस्थितियों को समझना और सही समय पर सही फैसला लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। टैरो मेंटर एवं चक्र हीलर दीपाली रावतानी से जानिए मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

आज कुछ लोगों के लिए तेज गति से घटनाएं बदल सकती हैं, तो कुछ को किसी पुराने भावनात्मक बोझ से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। The Chariot हमें अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि Ace of Cups बताता है कि जीवन में भावनात्मक रूप से एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। Eight of Wands तेज खबर और संवाद का संकेत देता है, वहीं The Sun सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

दूसरी ओर, Four of Cups याद दिलाता है कि निराशा के कारण सामने मौजूद अवसरों को नजरअंदाज न करें। Justice संतुलित फैसले लेने की सलाह देता है और The Tower बताता है कि अचानक होने वाला बदलाव हमेशा नुकसान का संकेत नहीं होता। कई बार अस्थिर चीजों के हटने से नई शुरुआत के लिए जगह बनती है। The Star उम्मीद और उपचार की ऊर्जा लेकर आता है, जबकि Six of Cups अतीत से जुड़े अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा करता है।

मेष टैरो राशिफल – The Chariot (रथ)

आज का दिन आपके लिए दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की ऊर्जा लेकर आया है। The Chariot बताता है कि अगर आप किसी लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, तो आज अपनी कोशिशों को सही दिशा देकर आगे बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से कोई काम रुका हुआ था तो उसमें गति आने की संभावना है। जरूरी है कि आप दूसरों की राय या छोटी-मोटी बाधाओं से अपना ध्यान न भटकने दें।

करियर के लिहाज से आज पहल करने का दिन है। किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण बातचीत शुरू करना या किसी लंबित काम को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता या लक्ष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं, तो आज आपकी दृढ़ता आपको आगे ले जा सकती है।

निजी जीवन में भी आप अपनी प्राथमिकताओं को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट रहेंगे। हालांकि, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें। अपनी दिशा पर नियंत्रण रखें, लेकिन परिस्थितियों को भी थोड़ा स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखें। दृढ़ निश्चय और अनुशासित प्रयास आपको बाधाओं के पार ले जा सकते हैं।

वृषभ टैरो राशिफल – Ace of Cups (ऐस ऑफ कप्स)

आज आपके लिए भावनात्मक नई शुरुआत और मन को सुकून देने वाली ऊर्जा लेकर आया है। Ace of Cups पुराने भावनात्मक बोझ को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का संकेत देता है। अगर पिछले कुछ समय से आप किसी भावनात्मक परेशानी, निराशा या तनाव से गुजर रहे थे, तो आज मन में हल्कापन महसूस हो सकता है।

प्रेम संबंधों में यह कार्ड सकारात्मक संकेत देता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या पहले से मौजूद रिश्ते में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। किसी करीबी व्यक्ति के साथ दिल की बात साझा करने से रिश्ते में गर्माहट आएगी।

करियर में भी आज प्रेरणा बढ़ेगी। जिस काम में पहले रुचि कम हो रही थी, उसमें आपको दोबारा उद्देश्य और उत्साह महसूस हो सकता है। रचनात्मक काम करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है।

आज अपने मन की भावनाओं को समझने और उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करें। हर समय मजबूत बने रहना जरूरी नहीं है; खुद को भावनात्मक रूप से ठीक होने का अवसर देना भी जरूरी है।

आज का संदेश: अपने दिल को नई शुरुआत के लिए खुला रखें। भावनात्मक उपचार के साथ जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल – Eight of Wands (आठ ऑफ वैंड्स)

आज घटनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। Eight of Wands तेज संवाद, अचानक मिलने वाली खबर और तेजी से बदलती परिस्थितियों का संकेत देता है। कोई फोन कॉल, ईमेल, मैसेज या महत्वपूर्ण सूचना आपकी योजनाओं में गति ला सकती है।

कार्यक्षेत्र में लंबे समय से लंबित कोई काम अचानक आगे बढ़ सकता है। किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी, मीटिंग, प्रस्ताव या नए अवसर से जुड़ी खबर मिलने की संभावना है। अगर आप किसी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो आज अपने फोन और ईमेल पर नजर बनाए रखें।

निजी जीवन में भी बातचीत बढ़ेगी। कोई व्यक्ति अचानक संपर्क कर सकता है या किसी महत्वपूर्ण विषय पर लंबे समय से रुकी बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि, आज चीजें तेजी से होने के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले पूरी बात समझें, फिर जवाब दें।

आज का संदेश: आज मिलने वाली खबर या बातचीत आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकती है। सतर्क रहें और संवाद को महत्व दें।

कर्क टैरो राशिफल – Four of Cups (फोर ऑफ कप्स)

आज आपको अपनी निराशा से बाहर निकलकर आसपास मौजूद अवसरों को देखने की जरूरत है। Four of Cups बताता है कि किसी पुरानी निराशा या मनमुताबिक परिणाम न मिलने के कारण आपका ध्यान उस अवसर से हट सकता है जो अभी आपके सामने मौजूद है।

करियर में कोई ऐसा प्रस्ताव या मौका मिल सकता है जो पहली नजर में आपकी उम्मीद के मुताबिक न लगे। लेकिन उसे तुरंत ठुकराने के बजाय थोड़ा समय देकर उसकी संभावनाओं को समझें। जरूरी नहीं कि हर अवसर उसी रूप में आए जिसकी आपने कल्पना की थी।

भावनात्मक जीवन में भी पिछले अनुभवों का असर दिखाई दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको निराश किया है, तो उस अनुभव को समझना जरूरी है, लेकिन उसके आधार पर हर नए रिश्ते को देखने से बचें।

आज खुद से पूछें कि क्या आप वास्तव में वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट हैं या सिर्फ अतीत की किसी निराशा को पकड़े हुए हैं।

आज का संदेश: बीती हुई निराशा को आज के अवसरों पर हावी न होने दें। आपके सामने मौजूद संभावनाओं को खुली नजर से देखें।

सिंह टैरो राशिफल – The Sun (द सन)

आज का दिन आपके लिए खुशी, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रह सकता है। The Sun टैरो के सबसे सकारात्मक कार्डों में से एक माना जाता है और यह स्पष्टता, सफलता और उत्साह का संकेत देता है।

करियर में आपके प्रयासों को पहचान मिल सकती है। किसी काम की सराहना, वरिष्ठों का समर्थन या अपनी क्षमता दिखाने का अवसर आपको आत्मविश्वास देगा। अगर किसी फैसले को लेकर भ्रम था, तो आज स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हो सकती है।

निजी जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने से मन खुश रहेगा। किसी पुराने तनाव को बातचीत और सकारात्मक रवैये से कम किया जा सकता है।

आज अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। हर समय अगली सफलता के पीछे भागने के बजाय यह भी देखें कि आपने अब तक कितनी दूरी तय की है।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों का आनंद लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सकारात्मक सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

कन्या टैरो राशिफल– Justice (जस्टिस)

आज का दिन संतुलन, निष्पक्षता और सोच-समझकर निर्णय लेने का है। Justice संकेत देता है कि किसी महत्वपूर्ण मामले में भावनाओं के बजाय तथ्यों को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।

कार्यक्षेत्र में किसी समझौते, जिम्मेदारी, अनुबंध या महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ा मामला सामने आ सकता है। किसी भी दस्तावेज या शर्त को ध्यान से पढ़ें और बिना पूरी जानकारी के फैसला न लें। आपकी निष्पक्ष सोच आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगी।

रिश्तों में भी संतुलन जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप किसी रिश्ते में ज्यादा दे रहे हैं, तो मन में नाराजगी रखने के बजाय सामने वाले से स्पष्ट बातचीत करें। साथ ही, किसी भी विवाद में अपनी भूमिका को भी ईमानदारी से देखना जरूरी होगा।

आज का दिन किसी को सही या गलत साबित करने से ज्यादा संतुलन बनाने का है।

आज का संदेश: फैसले तथ्यों, ईमानदारी और संतुलन के आधार पर लें। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें।

तुला टैरो राशिफल – Nine of Pentacles (नाइन ऑफ पेंटाकल्स)

आज आपके लिए आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत उपलब्धि और अपनी मेहनत के परिणामों को महसूस करने का दिन है। Nine of Pentacles बताता है कि आपने अपनी मेहनत से जो कुछ बनाया है, उसे पहचानने का समय आ गया है।

करियर और आर्थिक मामलों में आपकी स्वतंत्रता बढ़ सकती है। अगर आप अपने दम पर कोई काम, बिजनेस या प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, तो आज आपको अपनी क्षमता पर अधिक विश्वास महसूस होगा। आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकता है।

निजी जीवन में भी खुद के साथ सहज रहना जरूरी है। अपनी खुशी के लिए हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर न रहें। रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

आज अपनी छोटी-बड़ी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें और उस जीवन की सराहना करें जिसे आपने अपने प्रयासों से बनाया है।

आज का संदेश: आत्मनिर्भरता आपकी ताकत है। अपनी मेहनत और अब तक की उपलब्धियों को पहचानें।

वृश्चिक टैरो राशिफल – The Tower (द टावर)

आज अचानक होने वाला कोई बदलाव आपको पहले थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन The Tower का संकेत अक्सर ऐसी स्थिति की ओर होता है जो लंबे समय से अस्थिर थी और अब बदलने की जरूरत महसूस कर रही है।

करियर में अचानक कोई योजना बदल सकती है या ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो आपको अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर करे। इसे केवल नुकसान के रूप में न देखें। कभी-कभी बदलाव उस स्थिति को हटाता है जो पहले से आपके लिए सही नहीं थी।

रिश्तों में कोई दबा हुआ विषय सामने आ सकता है। किसी बातचीत से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। शुरुआत में यह असहज लगे, लेकिन लंबे समय में सच्चाई को समझना आपके लिए बेहतर रहेगा।

आज किसी ऐसी चीज को जबरदस्ती बचाए रखने की कोशिश न करें जिसकी नींव पहले ही कमजोर हो चुकी है। बदलाव के बाद नई और अधिक स्थिर शुरुआत की जगह बन सकती है।

आज का संदेश: अचानक बदलाव से घबराएं नहीं। जो अस्थिर है, उसके हटने से मजबूत भविष्य की नींव तैयार हो सकती है।

धनु टैरो राशिफल – Page of Wands (पेज ऑफ वैंड्स)

आज का दिन उत्साह, नई खबर और किसी नए रोमांच की शुरुआत का संकेत दे रहा है। Page of Wands किसी नए विचार, प्रोजेक्ट, यात्रा, सीखने के अवसर या ऐसी खबर से जुड़ा हो सकता है जो आपके भीतर फिर से उत्साह पैदा करे।

कार्यक्षेत्र में कोई नया प्रस्ताव या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। अगर आप लंबे समय से एक ही तरह की दिनचर्या से ऊब रहे हैं, तो आज कुछ अलग करने का विचार आपको नई ऊर्जा दे सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में हो सकता है, इसलिए उसे समय और मेहनत देने की जरूरत होगी।

निजी जीवन में अचानक यात्रा, नई मुलाकात या कोई रोमांचक योजना बन सकती है। अपनी जिज्ञासा को दबाएं नहीं, लेकिन उत्साह के साथ थोड़ी व्यावहारिक योजना भी जरूर बनाएं।

आज का संदेश: किसी नए विचार या अवसर से मिलने वाली उत्साह की चिंगारी को नजरअंदाज न करें। यही आगे चलकर नए अध्याय की शुरुआत बन सकती है।

मकर टैरो राशिफल – Ten of Pentacles (टेन ऑफ पेंटाकल्स)

आज का दिन परिवार, आर्थिक स्थिरता और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान देने वाला है। Ten of Pentacles बताता है कि आपके लिए केवल आज का लाभ नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव बनाना अधिक महत्वपूर्ण रहेगा।

करियर और आर्थिक मामलों में लंबे समय की योजना बनाने का दिन है। निवेश, बचत, प्रॉपर्टी, बिजनेस या परिवार की आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। मेहनत का उद्देश्य केवल तत्काल सफलता नहीं बल्कि स्थायी स्थिरता बनाना हो सकता है।

परिवार का सहयोग भी आज महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पारिवारिक मुलाकात या बातचीत से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। अगर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद है, तो छोटे विवाद की जगह रिश्ते की दीर्घकालिक अहमियत को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।

यह कार्ड याद दिलाता है कि वास्तविक सुरक्षा केवल पैसों से नहीं बनती, बल्कि मजबूत रिश्तों, विश्वास और साझा मूल्यों से भी बनती है।

आज का संदेश: आज ऐसे फैसले लें जो केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार के भविष्य को भी मजबूत बनाएं।

कुंभ टैरो राशिफल – The Star (द स्टार)

आज आपके जीवन में उम्मीद और सकारात्मकता की वापसी हो सकती है। The Star उपचार, प्रेरणा और भविष्य को लेकर दोबारा विश्वास पैदा होने का संकेत देता है। अगर पिछले दिनों कोई स्थिति आपको मानसिक रूप से थका रही थी, तो आज आपको आगे का रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे सकता है।

करियर में आप किसी पुराने लक्ष्य या सपने को फिर से गंभीरता से देख सकते हैं। जिस काम को आपने कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, उसमें दोबारा रुचि पैदा हो सकती है। आज बड़े सपनों को केवल कल्पना में रखने के बजाय उन्हें छोटे-छोटे व्यावहारिक कदमों में बदलना अच्छा रहेगा।

रिश्तों में भी भावनात्मक उपचार की शुरुआत हो सकती है। किसी पुराने दुख को स्वीकार करने के बाद आप खुद को पहले से हल्का महसूस कर सकते हैं। किसी कठिन दौर का मतलब यह नहीं कि भविष्य भी वैसा ही रहेगा।

आज का संदेश: उम्मीद बनाए रखें। धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ने से जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है।

मीन टैरो राशिफल – Six of Cups (सिक्स ऑफ कप्स)

आज पुरानी यादें, पुराने रिश्ते और बीते हुए समय की भावनाएं आपके मन में लौट सकती हैं। Six of Cups नॉस्टैल्जिया, अपनापन और भावनात्मक यादों का संकेत देता है। किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है या कोई पुरानी घटना अचानक याद आ सकती है।

अगर अतीत का कोई व्यक्ति दोबारा आपकी जिंदगी में आता है, तो तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उसके लौटने का कारण क्या है। पुराने रिश्ते हमेशा उसी रूप में वापस नहीं आते जैसे वे पहले थे।

परिवार और पुराने परिचितों के साथ समय बिताने से आपको भावनात्मक सुकून मिल सकता है। बचपन की कोई याद या पुरानी जगह आपको भीतर से खुश कर सकती है।

हालांकि, अतीत को बहुत ज्यादा आदर्श बनाने से बचें। यादें हमें अक्सर अच्छी बातें ज्यादा याद दिलाती हैं और मुश्किल हिस्से पीछे छूट जाते हैं। अतीत से सीख लें, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य को आगे बढ़ने दें।

आज का संदेश: पुरानी यादों को संजोने, उनसे सीखे, लेकिन अपनी जिंदगी को अतीत में रोककर न रखें।

आज खुद से यह सवाल पूछें:

“मैं अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, कौन-सा नया अवसर स्वीकार करना चाहता/चाहती हूं और अतीत की कौन-सी सीख मुझे आज बेहतर फैसला लेने में मदद कर सकती है?”

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं अपने सफर पर भरोसा रखता/रखती हूं। मैं नए अवसरों के लिए खुला/खुली हूं और आत्मविश्वास, संतुलन और खुले दिल के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।”

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।