Daily Tarot Rashifal 22 September 2026 (आज का टैरो राशिफल 22 सितंबर 2026): आज का दिन कई राशियों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और बदलाव के संकेत लेकर आया है। कुछ लोगों को अपने प्रयासों का परिणाम और पहचान मिल सकती है, तो कुछ के लिए अचानक कोई नया अवसर सामने आ सकता है। टैरो कार्ड बताते हैं कि आज सफलता के लिए धैर्य के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी होगा। वहीं, भावनात्मक रूप से थक चुके लोगों के लिए थोड़ा रुककर खुद को समय देना भी फायदेमंद रहेगा। रिश्तों, करियर, धन और व्यक्तिगत फैसलों में आज साफ सोच और संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। जानिए टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानिए मेष से लेकर मीन राशि पर आज का टैरो राशिफल…

आज मेष और सिंह के लिए आत्मविश्वास और उपलब्धि की ऊर्जा मजबूत है, जबकि कन्या और वृश्चिक को सच्चाई और स्पष्ट सोच के आधार पर फैसले लेने की सलाह मिलती है। कर्क राशि के लिए आराम और भावनात्मक पुनर्निर्माण जरूरी है। वहीं धनु और कुंभ के लिए नए रास्ते और अचानक बदलाव के संकेत हैं। कुल मिलाकर आज वही लोग बेहतर परिणाम पा सकते हैं जो सही समय पर आगे बढ़ने और जरूरत पड़ने पर रुककर सोचने दोनों के बीच संतुलन बनाए रखेंगे।

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मेष — द चैरियट

जीत के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी

आज आपके लिए द चैरियट कार्ड आया है, जो मेहनत, आत्मविश्वास और लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने का संकेत देता है। आप किसी ऐसे काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, जिसे लेकर पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या फैसला आपके सामने आ सकता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को इधर-उधर लगाने के बजाय एक लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपना रास्ता बदलने से बचें। निजी जीवन में भी आपका आत्मविश्वास आपको किसी उलझन से बाहर निकाल सकता है।

आज का संदेश: अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। लगातार प्रयास आपको जीत तक पहुंचाएंगे।

वृषभ — क्वीन ऑफ पेंटाकल्स

आर्थिक सुख और सुरक्षा के संकेत

क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आज आपके लिए आर्थिक स्थिरता, आराम और सुरक्षा का संकेत लेकर आई है। पैसों से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में बेहतर हो सकता है या आपको भविष्य को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी समझदारी, जिम्मेदारी और भरोसेमंद रवैया आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है। घर-परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी भी आज महत्वपूर्ण रह सकती है। खुद की जरूरतों और आराम को नजरअंदाज न करें। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: धीरे-धीरे बनाई गई आर्थिक सुरक्षा ही लंबे समय तक सुकून देती है।

मिथुन — पेज ऑफ वांड्स

रोमांचक खबर या नई प्रेरणा मिल सकती है

आज पेज ऑफ वांड्स आपके लिए उत्साह, नई सोच और किसी रोमांचक खबर का संकेत दे रहा है। कोई संदेश, फोन कॉल, प्रस्ताव या नया आइडिया आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। कामकाज में कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर यह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रचनात्मक काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। निजी जीवन में भी किसी बातचीत से उत्साह बढ़ सकता है। हर चीज पहले से तय करने की कोशिश करने के बजाय नई संभावनाओं को जगह दें।

आज का संदेश: जो विचार आपको भीतर से उत्साहित कर रहा है, उसे नजरअंदाज न करें। यही किसी नई शुरुआत की वजह बन सकता है।

कर्क — फोर ऑफ स्वॉर्ड्स

आराम और भावनात्मक ऊर्जा लौटाने का दिन

फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आज आपको थोड़ा रुकने और खुद को आराम देने की सलाह देता है। पिछले कुछ समय से अगर मानसिक या भावनात्मक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो आज खुद के लिए समय निकालना जरूरी होगा। हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में थोड़ी दूरी और शांत मन आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। रिश्तों में भी किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले अपनी भावनाओं को समझें। पर्याप्त नींद, आराम और शांत वातावरण आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: खुद को आराम देने में अपराधबोध महसूस न करें। कभी-कभी रुकना ही आगे बढ़ने की तैयारी होती है।

सिंह — सिक्स ऑफ वांड्स

सम्मान और उपलब्धि मिलने के योग

आज सिक्स ऑफ वांड्स सफलता, प्रशंसा और पहचान का संकेत दे रहा है। आपके द्वारा किए गए किसी काम की सराहना हो सकती है। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका की तारीफ हो सकती है। लंबे समय से किसी लक्ष्य पर मेहनत कर रहे हैं तो आज उसकी प्रगति देखकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों के सामने अपनी बात रखने का भी अच्छा समय है। हालांकि, सफलता मिलने पर विनम्रता बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें और मिलने वाली पहचान को पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें।

कन्या — जस्टिस

फैसला आपके पक्ष में आ सकता है

जस्टिस कार्ड आज संतुलन, सच्चाई और सही निर्णय का संकेत दे रहा है। किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेना है तो भावनाओं के बजाय तथ्यों को महत्व दें। नौकरी, पैसा या निजी रिश्तों से जुड़ी किसी स्थिति में आज चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। अगर आपने अब तक ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया है, तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। किसी भी निर्णय से पहले दोनों पक्षों को समझना जरूरी होगा। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचें।

आज का संदेश: सच्चाई और निष्पक्षता को अपना आधार बनाएं। सही फैसला आखिरकार आपके हित में रहेगा।

तुला — द एम्प्रेस

रचनात्मकता, सुंदरता और समृद्धि का दिन

आज द एम्प्रेस आपके जीवन में सुख-सुविधा, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का संकेत दे रही है। आप अपने आसपास की चीजों को नए नजरिए से देख सकते हैं और किसी रचनात्मक काम में मन लग सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके नए विचारों को महत्व मिल सकता है। आर्थिक रूप से आज स्थिरता बनाने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें। प्रेम और रिश्तों के मामले में भी दिन गर्मजोशी भरा रह सकता है। खुद की देखभाल और अपनी जरूरतों को महत्व देना आज जरूरी है।

आज का संदेश: जिस चीज को महत्व देते हैं, उसे समय और प्यार दें। सही देखभाल से वही चीज आगे चलकर बढ़ेगी।

वृश्चिक — ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स

सच्चाई और स्पष्टता सामने आएगी

ऐस ऑफ स्वॉर्ड्स आज भ्रम को दूर करके सच्चाई समझने का संकेत देता है। जिस बात को लेकर आप काफी समय से उलझन में थे, उससे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या बातचीत आपको स्पष्टता दे सकती है। नौकरी में किसी समस्या का समाधान सूझ सकता है या कोई नया विचार आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। रिश्तों में भी खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना फायदेमंद रहेगा। हालांकि, अपनी बात रखते समय शब्दों का ध्यान रखें। सच बोलना जरूरी है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।

आज का संदेश: भ्रम के बजाय सच्चाई चुनें। स्पष्ट सोच आपको सही दिशा में ले जाएगी।

धनु — द फूल

नई शुरुआत का संकेत

आज द फूल कार्ड नई शुरुआत, उत्साह और नए रास्ते पर कदम रखने का संकेत दे रहा है। आप किसी नए प्रोजेक्ट, यात्रा, नौकरी, सीखने या निजी फैसले को लेकर उत्साहित हो सकते हैं। लंबे समय से जिस बदलाव के बारे में सोच रहे थे, उसकी शुरुआत आज हो सकती है। हालांकि, उत्साह में व्यावहारिक बातों को नजरअंदाज न करें। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। अगर आप किसी अवसर को लेकर काफी समय से सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज पहला कदम उठाने का संकेत मिल सकता है।

आज का संदेश: नई शुरुआत से डरें नहीं। पहला कदम उठाएं, लेकिन अपने अनुभव और समझ को साथ लेकर चलें।

मकर — किंग ऑफ पेंटाकल्स

करियर और धन के लिए मजबूत समय

किंग ऑफ पेंटाकल्स करियर, आर्थिक मजबूती और लंबे समय की सफलता का मजबूत संकेत है। आज कामकाज में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, अवसर या आर्थिक बातचीत आपके सामने आ सकती है। आपकी मेहनत और जिम्मेदारी भरा रवैया वरिष्ठों का भरोसा जीत सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन योजनाओं को मजबूत करने वाला हो सकता है। निवेश या बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले भविष्य के प्रभावों को जरूर समझें। आज जल्दी फायदा कमाने के बजाय लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

आज का संदेश: आज के फैसले भविष्य की नींव बन सकते हैं, इसलिए स्थिरता और समझदारी को प्राथमिकता दें।

कुंभ — व्हील ऑफ फॉर्च्यून

अचानक बदलाव के संकेत

आज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए अचानक बदलाव और नई परिस्थितियों का संकेत लेकर आया है। जिस काम में काफी समय से रुकावट महसूस हो रही थी, उसमें अचानक गति आ सकती है। वहीं, कोई ऐसी खबर या अवसर भी सामने आ सकता है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। करियर में परिस्थितियां बदल सकती हैं और संभव है कि यह बदलाव आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो। रिश्तों में भी किसी घटना से आपकी सोच बदल सकती है। आज हर चीज को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें।

आज का संदेश: बदलाव से घबराएं नहीं। अचानक आया मोड़ आपके लिए नए अवसर का दरवाजा खोल सकता है।

मीन — टू ऑफ कप्स

प्रेम और रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी

टू ऑफ कप्स आज प्रेम, भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ का खूबसूरत संकेत दे रहा है। रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ दिल की बात साझा करने और नजदीकी बढ़ाने का अच्छा समय है। अगर हाल में किसी बात को लेकर दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी, तो बातचीत से उसे दूर किया जा सकता है। सिंगल लोगों के लिए भी किसी खास व्यक्ति से meaningful connection बनने की संभावना है। यह कार्ड केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि ऐसी दोस्ती और साझेदारी का भी संकेत देता है जिसमें दोनों तरफ से सम्मान और प्रयास हो।

आज का संदेश: सच्चे रिश्तों को समय दें और ऐसे संबंधों को महत्व दें जहां प्यार और सम्मान दोनों बराबर हों।

आज का सकारात्मक संकल्प

मैं अपने रास्ते पर विश्वास रखता/रखती हूं। मैं बदलाव को स्वीकार करते हुए स्पष्टता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता/बढ़ती हूं।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।